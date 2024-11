A Magyarország–Németország (1–1) mérkőzéssel, legalábbis a pályán, befejeződött a labdarúgó Nemzetek Ligája csoportköre, a következő „fordulóra” azonban nem kell tavaszig várni: pénteken Nyonban, az UEFA főhadiszállásán kisorsolják a negyeddöntő, valamint a minket ezúttal jobban foglalkoztató playoff párosítását. A magyar válogatott az Ausztria, Görögország, Törökország, Ukrajna kvartettből kap ellenfelet, amellyel jövő márciusban oda-vissza alapon megmérkőzik az A divízióban maradásért.

Marco Rossi arca most kisimultabb

A kedd esti, németek elleni 1–1-es döntetlen, bár a 3. csoport helyezésein már nem változtatott, arra jó volt, hogy a válogatottat tekintve ne keserű szájízzel vonuljanak játékosaink és a szakvezetők téli pihenőre. Marco Rossi szövetségi kapitány arca is egy fokkal kisimultabb volt, mint a hétfői sajtóértekezleten.

Mit jelent nekünk a hazai pálya, hiszen 13 meccse nem kaptunk ki itthon? – ez volt az első kérdés Rossihoz.

Olaszországtól szenvedtünk vereséget legutóbb hazai pályán, 2023 szeptemberében. Ilyen környezetben, amikor hatvanezren szurkolnak nekünk, megnő a motivációnk, nagyon is. Akár többet is ki tudtak adni magukból a fiúk ma este, mint amennyi bennük volt. És ez a szurkolóknak köszönhető, akik töretlenül biztatnak minket. Itthon feltöltődünk, ilyen légkörben bizonyítani akarjuk, hogy büszkék vagyunk a nemzeti színek viselésére. Ma este követtünk el hibákat, több hiba volt az egyszerű szituációkban, mint máskor, de végül ez a döntetlen nagyon is megérdemelt. Sok helyzetet alakítottunk ki, variáltuk a taktikánkat, amivel meglepetést okoztunk a németeknek. Nagelsmann kollégám kísérletezett, de megtehette, a német játékosok topligás csapatoktól érkeznek. Közben a kispadról Wirtzet, Musialát, Havertzet tudta becserélni, micsoda minőség! Büszkének kell lennünk az eredményre. Tét ugyan nem nagyon volt, de semmit nem kaptunk ajándékba, pipák voltak a németek, amikor kiegyenlítettünk, ez látszott.

Hullámzó év volt a 2024-es, félig tele vagy félig üres a pohár? – ez volt a második kérdés.

„Az értékelést elsősorban a szurkolóink fogják megtenni. Másodsorban a szövetség, végül pedig én . Az évet két barátságos mérkőzés megnyerésével kezdtük, utána kikaptunk Írországtól. Az Eb-n mindnyájan arra gondoltunk, hogy továbbjuthatunk, sajnos nem sikerült, bár két nagyon jó csapattól kaptunk ki. Németország 5-6-szor, Svájc, 2,5-ször nagyobb értéket képvisel, mint a mi válogatottunk. Aztán elkezdtük a Nemzetek Ligáját, és kaptunk egy ötöst a németektől. Ha most a C divízióban játszanánk, akkor a Feröer-szigetek vagy Lettország lenne az ellenfelünk. Az nem szégyen, hogy kikapunk a németektől vagy a hollandoktól, de az igen, hogy öt, illetve négy góllal kaptunk ki. Semmi rendkívülit, emberfelettit nem tudtunk nyújtani, de a mérleget mégsem kell negatívnak látni. Ha valaki mégis elégedetlen, én azt is elfogadom. És ha a szövetség úgy értékeli, hogy rossz ez a mérleg, akkor lehet, hogy holnap felhívnak, hogy csomagoljak. Ha nem, akkor még tavasszal is találkozunk.”

Kivel játszana a legszívesebben az osztályozón? – ez a kérdés már a pénteki sorsolásra vonatkozott.

Annak örülnék, ha másodikok lettünk volna, és nem kéne a playoffban játszani – mosolyodott el Rossi. – Négy tiszteletre méltó ellenfél vár ránk. Vincenzo Montella Törökországa jó volt az Eb-n, és a többiek is jók. Bárki lesz az ellenfél, nem tekinthetjük magunkat favoritnak. Ötven százalék az esélyünk a továbbjutásra.

Végül azt kérdeztük: mit érzett és gondolt a mérkőzés elején, amikor Nagelsmann átnyújtott azt a mezt, amelyen Szalai Ádám neve szerepelt és jobbulást kívántak neki a vendégek?

Nagy érzékenységre vall mindez, nagyra értékelem, nem számítottam rá. Szép gesztus. Bizonyították a németek, hogy milyen sportszerűek.

Nagelsmann nem ítélt volna büntetőt

Julian Nagelsmann, a németek kapitánya szerint a mai eredmény „rendben van”, hiszen volt jó néhány helyzetük, bár azokat nem tudták befejezni. Ilyen sok cserét követően, valamint a 7–0-s szombati sikerük után ilyen mérkőzésre lehetett számítani. A szakvezető hozzátette: el tudja fogadni ezt a teljesítményt, és ezt csapatának is megmondta. Kellemes ilyen hangulatban játszani, fogalmazott Nagelsmann, hiszen tavaly novemberben padlón voltak, a saját rendezésű Eb-n pedig azt hitték, megnyerhetik. És ha túljutnak Spanyolországon, fogalmazott, meg is nyerték volna. A kapitány szerint, ha elhódítják a Nemzetek Ligáját, az nagyszerű felkészülés lesz a vb-re.

Nagelsmann arról is beszélt, hogy megkérdezte a játékvezetőt a tizenegyes megítélésekor: látta-e a Spanyolország elleni Eb-meccsüket? A VAR azért van, hogy a hibás döntéseket orvosolja, és az ilyen helyzetek bizony nyomás alá helyezik a játékvezetőt.

Én biztos, hogy nem fújom be a büntetőt. A játékosunk el akarta húzni a kezét, de nem tudta, ezért vágódott rá a labda

– hangsúlyozta a szakvezető.

Nagelsmann a negyeddöntős folytatást illetően nem kívánt tippelni, szerinte mindegy is, hogy Dánia, Horvátország és Olaszország közül kivel találkoznak az NL rájátszásában. Inkább hagyja magát meglepni a német kapitány, legalábbis ezt mondta. Mindhárom lehetséges ellenfélnek megvan a maga bája, fogalmazott, a pénteki sorsolást éppen ezért izgatottan várja. Végül felvetettük, hogy háromszor játszott a magyarok ellen, vajon örülne-e nekünk a vb-selejtezőn?

Csak azért örülnék, mert kedvelem a kapitányukat és sok játékosukat ismerem. De azért lennének Magyarországnál kellemesebb ellenfelek is.

(Borítókép: Marco Rossi 2024. november 19-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)