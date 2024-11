Mint arról az Index is beszámolt, Sallai Rolandot az átigazolási időszak utolsó napján szerződtette a Galatasaray, a döntését korábban Marco Rossi szövetségi kapitány is méltatta. A damga.com most arról ír, hogy a 27 éves játékos „a tőle elvárt számokat tekintve nem tudott érdemben hozzáadni a csapat eredményességéhez, és játéklehetőséget is ritkábban kap” a sárga-pirosaknál.

Sallaival szemben nagyok voltak az elvárások, miután, papíron hatmillió euróért szerződtették, és a sárga-pirosak előző szezonhoz hasonló teljesítményt vártak tőle, Németországban ugyanis nyolc gólt lőtt és négy asszisztot osztott ki, de eddig nem jött tőle a kívánt eredmény

– tette hozzá a helyi portál, amelyet a csakfoci.hu szúrt ki. Kiemelték, a hatmilló euró valójában tizenhat, ugyanis a hatmillós vételér mellett további tízet perkál a Galatasaray a németeknek – négy részletben, négy idény alatt.

Sallai Roland hat mérkőzésen lépett pályára a török élvonalbeli bajnokságban, eddig gólt és asszisztot sem jegyzett.