Péntek délben az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyoni székházában kisorsolták a Nemzetek Ligája 2024–2025-ös idényének további menetrendjét. A magyar válogatott alaposan belehúzott, Törökországot kapta az A ligában maradásért rendezendő osztályozón. A négyesdöntőben Olaszország–Németország- és Hollandia–Spanyolország-párharcokat is láthatunk.

A magyar labdarúgó-válogatott az A ligában csoportjában Németország és Hollandia mögött a harmadik helyen végzett, ezzel elkerülte az automatikus kiesést (Bosznia-Hercegovina csúszott a B ligába), de így is osztályozón kell részt vennie, hogy meghosszabbítsa tagságát az elitben.

Ebbe belehúztunk: Törökországot kaptuk

Elsőként a C/D ligák közötti osztályozó párharcait húzták ki délben, itt Lettország és Luxemburg a bennmaradásért küzd, Gibraltár és Málta pedig a feljutásért. Ezt követően a B/C ligák jöttek, itt kialakult például Szlovákia–Szlovénia-párharc is.

Így érkeztünk el a mieink számára legfontosabb szakaszhoz, az A/B ligák osztályozójához. Olvasóinkhoz hasonlóan podcastünkben is a törököket szerettük volna elkerülni, ehhez képest rögvest az első párharcban összesorsolták a két csapatot.

Így minden bizonnyal Isztambulban játssza fennállása 1000. hivatalos mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott!

Marco Rossi sem örült felhőtlenül a leendő ellenfélnek:

Őszintén szólva egyetlen csapat volt a négyből, amelyet szerettem volna elkerülni, és az éppen a török válogatott

– kezdte a hatvanéves szakember.

A magyar útlevéllel is rendelkező olasz tréner sorsolást követő nyilatkozatát itt részleteztük.

Mire megy a magyar válogatott a törökök elleni osztályozón? Kiharcoljuk a bennmaradást

Kiesünk a B ligába

Nemzetek Ligája 2024–2025, osztályozók

A/B liga: Skócia, Belgium, Magyarország, Szerbia/Ukrajna, Görögország, Ausztria, Törökország

Skócia, Belgium, Magyarország, Szerbia/Ukrajna, Görögország, Ausztria, Törökország B/C liga: Georgia, Írország, Szlovénia, Izland/Szlovákia, Koszovó, Bulgária, Örményország

Georgia, Írország, Szlovénia, Izland/Szlovákia, Koszovó, Bulgária, Örményország C/D liga: Lettország, Luxemburg/Gibraltár, Málta

A/B liga

Törökország– Magyarország

Ukrajna–Belgium

Ausztria–Szerbia

Görögország–Skócia

B/C liga

Koszovó–Izland

Bulgária–Írország

Örményország–Georgia

Szlovákia–Szlovénia

C/D liga

Gibraltár–Lettország

Málta–Luxemburg

Az A/B és a B/C osztályozó mérkőzéseit március 20-án és 23-án rendezik meg, a kiemelt csapat játszhatja hazai pályán a visszavágót, a C/D osztályozót pedig 2026. március 26-án és 31-én.

Masszív a keretek közötti erőfölény a törökök javára

Leendő ellenfeleink számára egészen pocsékul alakult a novemberi zárás, hiszen addig három győzelemmel és egy döntetlennel simán vezették a csoportot, de Wales ellen otthon 0–0-ra végeztek, majd az addig pont nélküli Montenegrótól 3–1-re kikaptak, így az Izlandot 4–1-re kiütő walesiek beelőzték a favoritot.

Ezzel a B liga egyik legértékesebb (286,7 millió euró) keretével bíró gárda osztályozóra kényszerült, amiben a magyar csapatot (126,95) húzták mellé.

Ha csak az anyagiakat nézzük, óriási a török erőfölény, az együttest pedig olyan fiatal sztárok alkotják, mint a Real Madridnál szereplő Arda Güler (45), vagy a Juventus szélsője, Kenan Yildiz (40).

A B ligában Kerem Aktürkoglu négy találatával holtversenyben végzett Erling Haaland (7) és Benjamin Sesko (5) mögött a harmadik helyen, a márciusi összecsapásokra pedig várhatóan felépülhet az Inter jelenleg sérült karmestere, Hakan Calhanoglu (45 millió euró) is.

A (futball)történelem a magyarok mellett szól

Szerencsére a pályán nem csak az anyagiak számítanak, és a magyar csapat kifejezetten jól teljesít a törökök ellen!

Eddig 16 mérkőzést játszottunk, ezeken a mérleg 10 győzelem, két döntetlen és négy vereség, 36–16-os gólkülönbség mellett.

Rögvest az első találkozó parádésan alakult, 1952-ben Puskás Ferencék 7:1-re győztek a negyeddöntőben, és végül olimpiai bajnokok lettek Jugoszlávia 2:0-s megverésével.

Ezt követően 1994-ig csak felkészülési mérkőzéseken találkoztak a felek, az 1996-os és a 2008-as Eb-t megelőző selejtezőkön jött az egyetlen komolyabb hullámvölgy, egy döntetlenre három vereség jutott.

Az elmúlt 17 évben viszont veretlenek vagyunk, a 2014-es vb-selejtezőben hazai 3–1-re idegenbeli 1–1 jött, a Nemzetek Ligája 2020–2021-es kiírásában a B ligában pedig idegenben (1–0) és itthon (2–0) is magyar siker született.

Ebben az évben pontosan nyolc hónapja, március 22-én találkoztak a csapatok, akkor ugyanúgy Szoboszlai Dominik gólja döntött, mint a B liga idegenbeli 1–0-s sikere során.

Vb-döntős párharcok a negyeddöntőben

Zárásként a negyeddöntő mezőnyét és az elődöntő ágait húzzák ki. Itt az azonos csoportból érkezők nem kaphatták egymást, így Portugália Horvátország helyett Dánia mellé csúszott.

Spanyolország a 2010-es vb-döntő „visszavágóján” Hollandiával csaphat össze, a 2018-as vb-finálé is megismétlődik a Horvátország–Franciaország párharcban, de így is az Olaszország–Németország tűnik a legerősebbnek (amúgy ez is volt világbajnoki finálé, még 1982-ben).

Ennek a párharcnak a továbbjutója kapja a Dánia–Portugália győztesét az elődöntőben, a címvédő spanyolok számára a hollandok után a a horvátok vagy a franciák érkezhetnek.

A negyeddöntő párosítása

Hollandia–Spanyolország

Horvátország–Franciaország

Dánia–Portugália

Olaszország–Németország

Az elődöntő ágai

Olaszország/Németország–Dánia/Portugália

Hollandia/Spanyolország–Horvátország/Franciaország

A negyeddöntő meccseit március 20-án és 23-án rendezik meg, a kiemeltek lesznek a visszavágó házigazdái. Az elődöntő meccseit június 4-én és június 5-én rendezik, a helyosztókat június 8-án.

Melyik válogatott nyeri meg a Nemzetek Ligája 2024–2025-ös kiírását? Portugália

Franciaország

Németország

Spanyolország

Horvátország

Olaszország

Hollandia

Dánia

A Nemzetek Ligája 2026–2027-es mezőnye

A liga: Németország, Portugália, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Dánia, Horvátország, Csehország, Anglia, Norvégia, Wales + az A/B ligák osztályozójának négy győztese (Törökország–Magyarország; Ukrajna–Belgium; Ausztria–Szerbia; Görögország–Skócia)

Németország, Portugália, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Dánia, Horvátország, Csehország, Anglia, Norvégia, Wales + az A/B ligák osztályozójának négy győztese (Törökország–Magyarország; Ukrajna–Belgium; Ausztria–Szerbia; Görögország–Skócia) B liga: Lengyelország, Izrael, Bosznia-Hercegovina, Svájc, Svédország, Észak-Írország, Észak-Macedónia, Románia + az A/B ligák osztályozójának négy vesztese (Törökország–Magyarország; Ukrajna–Belgium; Ausztria–Szerbia; Görögország–Skócia) + a B/C ligák osztályozójának négy győztese (Koszovó–Izland; Bulgária–Írország; Örményország–Georgia; Szlovákia–Szlovénia)

Lengyelország, Izrael, Bosznia-Hercegovina, Svájc, Svédország, Észak-Írország, Észak-Macedónia, Románia + az A/B ligák osztályozójának négy vesztese (Törökország–Magyarország; Ukrajna–Belgium; Ausztria–Szerbia; Görögország–Skócia) + a B/C ligák osztályozójának négy győztese (Koszovó–Izland; Bulgária–Írország; Örményország–Georgia; Szlovákia–Szlovénia) C liga: Albánia, Finnország, Kazahsztán, Montenegró, Észtország, Ciprus, Belarusz, Feröer, Moldova, San Marino, a B/C ligák osztályozójának négy vesztese (Koszovó–Izland; Bulgária–Írország; Örményország–Georgia; Szlovákia–Szlovénia) + a C/D ligák osztályozójának két győztese (Gibraltár–Lettország; Málta–Luxemburg)

Albánia, Finnország, Kazahsztán, Montenegró, Észtország, Ciprus, Belarusz, Feröer, Moldova, San Marino, a B/C ligák osztályozójának négy vesztese (Koszovó–Izland; Bulgária–Írország; Örményország–Georgia; Szlovákia–Szlovénia) + a C/D ligák osztályozójának két győztese (Gibraltár–Lettország; Málta–Luxemburg) D liga: Azerbajdzsán, Litvánia, Liechtenstein, Andorra+ a C/D ligák osztályozójának két vesztese (Gibraltár–Lettország; Málta–Luxemburg)

