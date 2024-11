A lipcseiek a válogatottszünet előtt a Dortmund és a Mönchengladbach elleni két meccsen csupán egy pontot szereztek, így alaposan lemaradtak az Augsburgot könnyedén verő Bayern Münchentől.

Gulácsi Péter és Willi Orbán is kezdőként lépett pályára a Hoffenheim vendégeként, sőt utóbbi az első negyedóra végén gólt is szerzett, Antonio Nusa bal oldali beadására robbant be szépen.

A magyar válogatott védőnek ez már a harmadik bajnoki gólja volt az idényben, összességében pedig már 24 találatnál jár az RB Leipzig színeiben.

Ekkor még aligha sejthették a drukkerek, milyen őrült folytatás következik, hiszen négy perccel később Nusa maga is betalált, ez viszont már a harmadik gól volt a meccsen, mert közte Adam Hlozek is eredményes volt (1–2).

A fordulást követően Tom Bischof révén egyenlített újra a házigazda (2–2), majd Stanley Nsoki öngólja (2–3) után Hlozek góljával harmadszor is (3–3). A feketeleves a 87. percben jött, amikor Jacob Bruun Larsen is betalált, így hiába vezetett háromszor is a Leipzig, 4–3-as hazai siker lett a vége.

Leverkusenben is potyogtak a gólok, az első félidő derekára pedig már kettővel is vezetett a vendég Heideinheim (0–2).

Exequiel Palacios találatával szépített a címvédő, majd a Juventusszal szóba hozott Patrik Schick mesterhármasával fordított, a kegyelemdöfést pedig Granit Xhaka gólja adta meg (5–2).

A Wolfsburg Dárdai Bencével a kezdőjében verte a Schäfer Andrást be nem vető Union Berlint, a Dortmund pedig 4–0-ra kiütötte a Freiburgot.

Bundesliga, 11. forduló

Dortmund–Freiburg 4–0 (Beier 7., Nmecha 40., Brandt 66., Gittens 77.)

(Beier 7., Nmecha 40., Brandt 66., Gittens 77.) Hoffenheim–RB Leipzig 4–3 (Hlozek 17., 82. Bischof 50., Bruun Larsen 87., ill. Orbán 15., Nusa 19., Nsoi 67. – öngól

(Hlozek 17., 82. Bischof 50., Bruun Larsen 87., ill. Orbán 15., Nusa 19., Nsoi 67. – öngól Leverkusen–Heidenheim 5–2 (Palacios 30., Schick 32., 52., 71., Xhaka 82., ill. Dorsch 10., Honsak 21.)

(Palacios 30., Schick 32., 52., 71., Xhaka 82., ill. Dorsch 10., Honsak 21.) Stuttgart–Bochum 2–0 (Führich 53., Diehl 78.)

(Führich 53., Diehl 78.) Wolfsburg–Union Berlin 1–0 (Baku 71.)

(Baku 71.) 18.30: Frankfurt–Werder Bremen

Az élmezőny állása: 1. Bayern München 29 pont (36–7), 2. RB Leipzig 21 (18–9), 3. Frankfurt 20/10 meccs (26–16), 4. Leverkusen 20 (26–18), 5. Dortmund 19 (22–18), 6. Freiburg 17 (13–15)

(Borítókép: Uwe Anspach/picture alliance via Getty Images)