A bajnoki tabella két utolsója találkozott egymással a Nagyerdőben: a debreceni roncsderbinek pedig – ahogyan az ilyenkor lenni szokott – egyetlen igazi győztese sem lett...

Többet birtokolta a labdát az első negyedórában a Debrecen, amely Bárány szép lefordulásból lőtt góljával került előnybe. Veszélyeztette ellenfele kapuját a Kecskemét is, a vendégcsapat egy-egy megindulást lövéssel tudott zárni. Össze is jött az egyenlítés, egy ilyen akció végén Pálinkás pöckölte be a kapufáról kipattanó labdát. A hazaiak lendületvesztését nem díjazta a közönség, amely többször is „ébresztőt" skandált.

Határozottabban kezdte a második félidőt a Kecskemét, és meg is tudta fordítani az állást: az addig is aktívan és veszélyesen futballozó Lukács tolta meg többször a labdát a hazai a 16-osnál balról jobbra sodródva, majd 14 méterről visszalőtt a hosszú oldalba. Kettős cserével reagált erre az új hazai vezetőedző, Nestor El Maestro. Lendületesebbé is vált a DVSC játéka, a frissen pályára lépő Dzsudzsák több lövése veszélyes volt. Sokat támadott a hajrában a Debrecen és az ugyancsak csere Szuhodovszki fejesével egyenlített, így pontosztozkodással zárult az utolsó előtti és a sereghajtó együttes összecsapása.

A vendégcsapat az előző kilenc bajnoki mérkőzésén kikapott, így augusztus közepe óta először szerzett pontot.

A hazaiak kispadján ezúttal mutatkozott be az új vezetőedző, Nestor El Maestro, aki egyelőre nem tudott lényegesen javítani az eredményességen: a DVSC már a nyolcadik összecsapásán maradt nyeretlen, öt vereség után a harmadik döntetlenjét érte el.

LABDARÚGÓ NB I, 14. FORDULÓ

Debreceni VSC–Kecskeméti TE 2–2 (1–1)

Gólszerző: Bárány (17.), Szuhodovszki (80.), illetve Pálinkás (29.), Lukács (55.)