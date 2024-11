Egy gól sohasem jön rosszkor, de ez most úgy kellett, mint egy falat kenyér Szoboszlai Dominiknek! A Liverpool southamptoni vendégszereplése honfitársunk szezonbeli legjobb meccse volt, és pazar teljesítményére mesterien csavart góllal tette fel a koronát. Ettől eltekintve is jól játszott válogatottunk csapatkapitánya, ezúttal nem szórta el a labdákat, és bátran lőtt kapura is.

A statisztikai adatokra sem lehet panasz: egy gól, 40/45 passzpontosság (89%), három kulcspassz, 4 hosszú átadásból 4 jó, 3 kialakított helyzet, 6/9 megnyert összecsapás. Az angol lapok osztályzatai tükrözik a magyar válogatott csapatkapitányának remek teljesítményét, 7-esnél rosszabbat senkitől sem kapott.

Fotmob.com: 8,6. A második legmagasabb érték a mezőnyben, Mohamed Szalah 9,1-es kalkulusa után!

A második legmagasabb érték a mezőnyben, Mohamed Szalah 9,1-es kalkulusa után! Liverpool.com: 7. Már a gólja előtt is volt két lövése, de egyik sem tűnt úgy, hogy gól lesz belőle. Aztán egy ravasz tekeréssel bevette McCarthy kapuját. A presszingben most is élen járt, mint mindig, és helyzeteket is teremtett a megiramodásaival.

Már a gólja előtt is volt két lövése, de egyik sem tűnt úgy, hogy gól lesz belőle. Aztán egy ravasz tekeréssel bevette McCarthy kapuját. A presszingben most is élen járt, mint mindig, és helyzeteket is teremtett a megiramodásaival. Thisisanfield.com: 7. A legveszélyesebb középpályás volt a pályán a mérkőzés első felében, remekül tört be az üres területekre. Közben Szalah-t is helyzetbe hozta, és jól zavarta a Southampton támadásait, olyannyira, hogy a gólját is egy elcsípett felszabadításból szerezte. A második félidőre elhalványult, úgy tűnik, a káoszban jobban otthon van, mint a rendezett játékban.

A legveszélyesebb középpályás volt a pályán a mérkőzés első felében, remekül tört be az üres területekre. Közben Szalah-t is helyzetbe hozta, és jól zavarta a Southampton támadásait, olyannyira, hogy a gólját is egy elcsípett felszabadításból szerezte. A második félidőre elhalványult, úgy tűnik, a káoszban jobban otthon van, mint a rendezett játékban. Liverpoolecho.co.uk: 8. Élen járt a presszingben, ő koordinálta a letámadást, jól bánt a labdával, voltak kapura lövései, és tekert egy finom gólt. Energiaszintje és munkamorálja kiemelkedő volt, ez jelentette a különbséget a Southampton ellen.

Dailymail.co.uk: 7,5: Éles volt a meccs elején, voltak távoli lövései, villámgyors megiramodásai, szép passzai. És mindennek meg is lett az eredménye a 30. percben egy csinos, csavart lövés és a gól képében. Valószínűleg a Liverpool legjobb játékosa volt.

Éles volt a meccs elején, voltak távoli lövései, villámgyors megiramodásai, szép passzai. És mindennek meg is lett az eredménye a 30. percben egy csinos, csavart lövés és a gól képében. Valószínűleg a Liverpool legjobb játékosa volt. 90min.com: 8,7: A magyar válogatott játékos gólja annyira pontos lövésből esett, hogy egy papírlap sem fért volna be a labda és a jobb kapufa közé. Annyit robotolt, hogy a meccs végére jártányi ereje sem maradt, így kell kihajtania magát egy játékosnak!

A magyar válogatott játékos gólja annyira pontos lövésből esett, hogy egy papírlap sem fért volna be a labda és a jobb kapufa közé. Annyit robotolt, hogy a meccs végére jártányi ereje sem maradt, így kell kihajtania magát egy játékosnak! Eurosport.com: 7. Nincs szöveges értékelés.

A találkozót követően Szoboszlai Dominik visszafogottan értékelte saját teljesítményét, a találatával kapcsolatban kiemelte, pontosan az történt a pályán, amire a csapatmegbeszéléseken a stáb felhívta a játékosok figyelmét, tökéletesen sikerült kihasználniuk a Southampton gyenge pontjait.

ANGOL PREMIER LEAGUE, 12. FORDULÓ

Southampton FC–Liverpool FC 2–3 (Armstrong 42., M. Fernandes 56. ill. Szoboszlai 30., Szalah 65., 82. – 11-esből)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik 2024. november 24-én Angliában. Fotó: Catherine Ivill / Getty Images)