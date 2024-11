„Tudtuk, hogy hibára lehet késztetni őket, és mindent meg is tettünk ezért. Örülök, hogy így alakult a mérkőzés – fogalmazott Szoboszlai Dominik a Southampton ellen 3–2-re megnyert mérkőzést követően a Nagy-Britanniában közvetítő Sky Sportsnak. –Erős csapat volt az ellenfél, a második félidőben két gyors gólt szerzett, de a legfontosabb az erre adott reakciónk volt. Nem adtuk fel, és begyűjtöttük a három pontot.”

A mérkőzés előtt több megbeszélésünk volt, tudtuk, hogy labdakihozatallal próbálnak építkezni. Olykor jól csinálják, máskor hibáznak, most utóbbi történt. Remekül működött a presszingünk, ennek köszönhettük a gólt

– mondta a találatáról.

A 24 éves középpályást a lefújás után arról is kérdezték, milyen érzéseket kelt benne, hogy a vártnál jóval magabiztosabb eredménnyel, nyolcpontos fórral vezetik jelenleg a bajnoki tabellát, és így vághatnak neki a címvédő, jelenleg második helyen álló Manchester City elleni rangadónak a jövő héten.

A játékos válaszában kiemelte, nagyon örülnek annak, hogy ennyire jól sikerült a rajtjuk a 2024–2025-ös kiírásban, ám ez „még mindig csak a szezon eleje”, így nem dőlhetnek hátra „csak magunkra szabad koncentrálnunk, egyelőre lényegtelen, mit csinál a többi csapat".

„A Manchester City az elmúlt hat évből ötször végzett a liga élén, nagyon kemény mérkőzés lesz az ellene következő. Nagyszerű érzés, hogy itt tartunk jelenleg, szeretnénk ugyanígy folytatni, de ez nem lesz egyszerű” – tekintett előre.

A futballistát kérdezték Mohamed Szalahról is, aki tizenkét fordulót követően tíz gólnál jár, a Southampton ellen pedig akcióból és tizenegyesből is eredményes volt – utóbbival kialakítva a 3–2-es végeredményt. Szoboszlai úgy fogalmazott, „mindenki tudja, milyen remek teljesítményre képes” az egyiptomi, és reményei szerint „még sokáig együtt futballozhatnak” Liverpoolban. Utóbbi megjegyzéssel alighanem arra is utalt, hogy Szalah jelenlegi szerződése kifut a nyáron a vörösöknél – ám sajtóhírek szerint a klub és a játékos is hajlik az egyezségre, így most az tűnik valószínűbb forgatókönyvnek, hogy hosszabbítani fognak egymással.

Szoboszlai Dominik az elmúlt hetekben számos kritikát kapott a szigetországban, a brit sajtó néhány képviselője egyértelműen posztriválisa, az angol felnőttválogatott Curtis Jones pártjára állva csaknem kikövetelte őt a kezdőcsapatból. Kiváló mezőnymunkája mellé egy gólnál jobb választ nem is adhatott volna ezekre a kritikákra.

Szoboszlai az angol bajnokság jelenlegi szezonjában két gólpasszal állt eddig, ehhez csapott hozzá egy gólt, míg a Bajnokok Ligájában egy találata és egy asszisztja van.

Az előző idényben három góllal és két gólpasszal zárt a ligában, 45 tétmeccsen pedig összesen 11 kanadai pontot termelt.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIE LEAGUE, 12. FORDULÓ

Southampton FC–Liverpool FC 2–3 (Armstrong 42., M. Fernandes 56. ill. Szoboszlai 30., Szalah 65., 82. – 11-esből)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik gólöröme. Fotó: Adam Davy/PA Images via Getty Images)