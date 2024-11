Az utolsó percekben a Szeged mindent megtett az egyenlítésért, az indulatok akkor szabadultak el, amikor a hosszabbítás végén egy szabadrúgás után kiharcolt szöglet elvégzését már nem engedte a játékvezető a vendégeknek.

A bíró több sárga lapot is felmutatott a heves reklamációk nyomán, ráadásul a pályán kívül, a kispadoknál is kialakult némi tumultus és tömegjelenet. A két stáb és a játékosok is verbális csatát vívtak, amibe Pintér Attila is beszállt.

A Vasas vezetőedzőjét saját játékosa, Urblík József próbálta nyugtatni, írja a Mandiner.

A lefújás utáni pillanatok alább nézhetők vissza:

Megpróbálok higgadtan nyilatkozni... A Vasas jó csapat, de megint rögzített helyzetből kaptuk a gólt. Sajnos ismét hátrányban kezdtünk el igazán focizni, de most nem sikerült pontot szereznünk, pedig a második félidő alapján azt hiszem, megérdemeltük volna

– nyilatkozta a meccs után a Szeged megbízott vezetőedzője, Simon Ádám.

„Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, több lehetőségünk is volt a gólszerzésre. Az első félidőben nem éreztem a szegediek játékában a veszélyt, nekünk viszont a vezető találaton kívül is akadtak helyzeteink. A második játékrészben kicsit magunkra húztuk az ellenfelet, nem becsültük meg a labdát, minél gyorsabban próbáltuk előrejuttatni, ami nem igazán a mi játékunk. Ennek ellenére így is kézben tartottuk a találkozót, a nehezebb pillanatokban pedig nagy szükségünk volt a szurkolóink támogatására, ezúton is köszönöm nekik, hogy végig buzdítottak minket. Gratulálok a srácoknak az újabb három ponthoz és a kapott gól nélküli meccshez is, bízom benne, hogy ugyanitt folytatjuk a jövő hétvégén is” – értékelte a találkozót Pintér Attila.