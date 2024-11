Vasárnap ismét összecsap a magyar futball két legnépszerűbb klubcsapata, újabb fejezet íródik az Újpest–Ferencváros rivalizálásában, de mielőtt pályára lépnének a felek a Megyeri úton, a két klubelnök, Kubatov Gábor és Ratatics Péter „nézett farkasszemet” egymással a Sport Forum Hungary konferencián, a Puskás Arénában. A két elnök véleménye sok mindenben megegyezett, a liláké követendő példát is talált a zöldeknél, egy virtuális „füstbomba” azonban közéjük is becsapódott.

A két klubelnök már korábban, nyáron egy asztalhoz ült volna, vitájuk Tusnádfürdőre volt meghirdetve, de akkor elmaradt a beszélgetés, mert Kubatov Gábor közlekedési problémákba ütközött. Budapesten a közlekedéssel nem volt gondjuk, így most a régió legjelentősebb sportkonferenciáján jött el a találkozás Szöllősi György moderálásával, aki először arra kérdezett rá a két elnöknél: hogyan tudják egyeztetni idejüket más teendőikkel, munkájukkal.

„A »foci világa« több időmet emészti fel, mint gondoltam. Állandó fennforgás, mindig gondolkodunk az újabb lépéseken, feladatokon, szóval időt is kértem a fő munkáltatómtól, hogy alkalmazkodjak a körülményekhez. Most azt mondanám, időm fele telik az Újpest ügyeivel” – részletezte Ratatics Péter.

„Nekem nincs olyan kíméletes főnököm, mint a Mol vezérigazgatója, ezért időm jelentősebb része telik a politikával. Persze meg kell azt tanulni, mik a legfontosabb teendők az életben, ezért a hazám mindig előrébb lesz, mint a sport. Én a megfelelő emberek kiválasztásával foglalkozom, ha ezek megvannak, akkor megtanítom őket úgy dolgozni, ahogyan én szeretném” – mondta Kubatov Gábor, hogyan tudja összeegyeztetni feladatait a Ferencváros klubelnökeként, valamint a Fidesz pártigazgatójaként.

Ezt követően Ratatics Pétert kérdezték a szurkolói kultúráról, a mérkőzésre kilátogatók számának alakulásáról. Az Újpest elnöke elmondta, még közel sem tartanak ott, ahol szeretnének, de dolgoznak rajta, és ősszel a korábbi időszakhoz képest máris látványosan nőtt a Szusza Ferenc Stadion átlagos nézőszáma.

„A cél egyértelműen az, hogy töltsük meg minden meccsen a Szuszát, ne csak a derbiken. Egyébként az is fontos, hogy az idegenbeli meccseket figyelembe véve az Újpestet kísérik el legtöbben a csapatok közül, még a Fradinál is több szurkolónk kel útra, amikor idegenben játszik a csapat” – árulta el Ratatics. Hozzátette, annak ellenére, hogy meccsről meccsre nagyobb a nézőszám, ez az üzemeltetésükön annyira nem mutatkozik meg, mert ez az összeg – mármint a jegyeladásból származó pénz – nagyjából a költségvetésük 15 százalékát teszi ki.

Ezt követően Kubatov Gábor kapott szót.

Kubatov Gábor a huliganizmusról is beszélt

„A dolog úgy áll, hogy mi ötezres átlagnézőszámmal kezdtük 13 évvel ezelőtt, és mostanra ott tartunk, hogy nagyjából 13 ezer néző látogat ki a Groupama Arénába. Nyolcezer bérletesünk van, akik egy része ugyan nem jön ki rendszeresen a stadionba, de közben azért ezzel is támogatja a klubot.”

Kubatov Gábor kitért arra is, hogy régebben a huliganizmus jelentette a futball lejtmenetét, ennek megakadályozására pedig szabályokat hoztak. Ezeket eleinte sokan nem fogadták el, de aztán rájöttek, hogy közös érdekük a botrányok elkerülése, amivel az eredményesség mellett még tovább lehet növelni a szurkolók létszámát. „Az obszcén szexuális megjegyzések teljes kitiltása sokkal több nézőt vonzhat stadionokba, ez lesz az egyik legfontosabb feladat a következő évtizedben” – tette hozzá a következő, megvalósításra váró feladatot.

A Ferencváros elnöke szerint a magyar televíziós sportközvetítésekben is lenne hova fejlődni, majd kimondta, azok egyszerűen unalmasak.

„Meg kell nézni azt, hogy itthon, a magyar mérkőzések játékideje alatt nagyjából ötszáz vágókép van, ez a szám külföldön, a topligákban több ezret jelent. Látványosabbá, izgalmasabbá kell tenni a közvetítéseket ahhoz, hogy még többen mondják azt: legközelebb menjünk ki erre vagy arra a meccsre.”

A klubelnök elmondása szerint a Ferencváros mindig is élen járt a mérkőzést megelőző programokban. Jelenleg is minden meccsnapon különböző színes programokkal, aktivitásokkal várják a családokat, kedvezményt biztosítanak a büfékben, és folyamatosan törekednek arra, hogy még a mostaninál is magasabb szintre emeljék a szurkolói élményt.

Ratatics Péter elmondta, mit nehéz megértetni az újpesti szurkolókkal

Ratatics az elmondottakkal egyetértett, szerinte sok olyan dolgot csinál a Fradi a szurkolók kiszolgálásában, ami követendő példa. Az Újpest elnöke kitért saját szurkolóikra is, tekintve hogy többször előfordult már, néhány szimpatizáns miatt kapott a klub zártkapus büntetést, ami önmagában is bevételkiesés, ráadásul még egyéb anyagi kár is származott pénzbüntetés formájában. Persze tudnak és akarnak is ez ellen tenni, például kamerákat szereltek fel a stadionban, és próbálják megelőzni az ehhez hasonló eseteket. Ha pedig kell, akkor kitiltják a renitens szurkolókat.

Ugyanitt viszont meg kell jegyeznem, nehezen lehet megértetni az újpesti szurkolókkal, mint az történt legutóbb is, hogy a fradisták időzített füstbombával várták őket, és ha nekik ezt lehet, akkor nekünk miért ne lehetne.

Kubatov rámutatott arra, hogy törvények szigorításával nem lehet abszolút visszaszorítani ezeket a rendbontásokat, ezért vezették be a Fradinál a vénaszkennert, ami ellen sokan, köztük a hangadó tábor nagyobb része három évig tüntetett, de végül mégis elfogadták a szurkolók.

„Ezzel mindenkinek meglett a saját felelőssége, vállalja a következményeket a tetteiért.”

Ratatics ennek apropóján kérdőre vonta Kubatovot, hogy azonosították-e azokat a ferencvárosi szurkolókat, akik a legutóbbi derbin füstbombát dobtak a vendégszektorba, de a Fradi elnöke szerint ami a vendégszektorban történik, az nem a rendező csapat és annak biztonsági szolgálatának felelőssége.

Szöllősi György javasolta, hogy biztonsági együttműködés legyen a két klub között. Mindkét klubelnök megerősítette, hogy ez a közös munka jelen van, a cél ugyanis közös.

Ami az Újpest stadionját illetti, az új otthon építése kapcsán Ratatics felhívta a figyelmet, hogy semmi rossz nincs abban, ha átvesznek jó példákat a Ferencvárostól, de az ott elkövetett hibákat ki akarják javítani, ezért még jobb stadiont építenek, mint az ősriválisé.

Az Újpest FC–Ferencvárosi TC bajnoki derbi az OTP Bank Liga 15 fordulójában vasárnap este, 19 óra 30 perckor kezdődik a Megyeri Úton. Az Újpest otthonában ez lesz az első rangadó a két csapat között, amióta új tulajdonosi köre van a lila-fehéreknek. Az Újpest legutóbb 2015 decemberében győzte le ősi riválisát, azóta nem talált fogást a magyar rekordbajnokon.

OTP Bank Liga, 15. forduló

19.30 Újpest FC – Ferencvárosi TC

(Borítókép: Kubatov Gábor és Ratatics Péter 2024. november 27-én. Fotó: Krasz Emil / Index)