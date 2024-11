Címvédő követ címvédőt az Anfield vendégöltözőjében: a Bajnokok Ligája legutóbbi kiírását megnyerő Real Madrid elleni sikert követően az angol élvonal 2024–2025-ös bajnoka következik a Liverpool számára. A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató együttes vasárnap este 11 pontos előnyre tehet szert a tabella élén, ha legyőzi a Manchester Cityt és a többi mérkőzésen is kedvező eredmények születnek szempontjából.

„Valóban, ha megnézzük a Bajnokok Ligája- és a bajnokság tabelláját, mi vagyunk az élén, de ez nem azt jelenti, hogy mi lennénk a világ legjobb csapata – kezdte sajtótájékoztatóját Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a vasárnapi rangadó előtt. – Ez legfeljebb azt mutatja, hogy az elmúlt öt meccs alapján a legjobban teljesítő csapatok közé tartozunk. De ahogyan azt korábban is mondtam, Európa legjobb csapata továbbra is a Real Madrid a Bajnokok Ligája legutóbbi szezonjának győzteseként. Ha ebben az idényben esetleg nekünk sikerülne ugyanez, akkor majd utána elmondhatjuk magunkról, hogy a kontinens legjobbjai vagyunk.”

A holland szakember dolgát több sérülés is nehezíti, ugyanakkor jó hír is akadt. Bejelentette, a City ellen visszatérhet a pályára a csapatkapitány-helyettes, a védelem jobb oldalán megkérdőjelezhetetlen jelentőséggel bíró Trent Alexander-Arnold. Szükség is lesz az angol védő játékára, ugyanis posztriválisa és helyettese, Conor Bradley is kidőlt a sorból a Real elleni BL-meccsen.

„Összességében talán igaz, hogy kevesebb a sérült, mint az előző idényben, de így is sok a hiányzónk. Szerencsére ez az eredményeken nem látszik meg, amíg jól teljesítünk kevesebb figyelem vetül a hiányzókra és ez így jó. Ez annak is köszönhető, hogy akik beszállnak, rendre hozzátesznek a játékhoz” – összegezte a helyzetet a brit újságírók kérésére.

„Azt akarom, hogy minden játékos minden meccsen játszani akarjon. Szerintem ez az egészséges hozzáállás, ilyen attitűd kell. Ahogyan Luis Díaz és Alexis Mac Allister szállt be a Southampton ellen, miután kimaradt a kezdőből, aztán ugyanezt láttam a Real Madrid ellen Szoboszlai Dominiktól és Cody Gakpótól. Sokat számít, hogy hogyan reagál egy játékos arra, amikor kimarad a kezdőből.”

Slot a rangadóval kapcsolatban kiemelte, igaz, hogy tizenegy ponttal is megléphetnek a címvédő előtt, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, az előnyük mindössze ötre is olvadhat...

„Az elmúlt években – függetlenül attól, hogy épp hány pont választotta el a két csapatot – mindig a szezon kiemelt mérkőzéseit jelentette a párosítás. Persze ahhoz, hogy ezek valódi rangadók legyenek, kell az is, hogy a többi bajnokin is jó eredményt érjünk el. Szóval ilyen szempontból szinte minden meccs jelentős – nekik és nekünk is” – mondta diplomatikusan a találkozó jelentőségéről.

Hozzátette, megtévesztő lehet csupán abból kiindulni, hogy Pep Guardiola együttese az egész hónapban nyeretlen maradt, legutóbbi hat tétmeccsén pedig öt vereség és egy döntetlen csupán a mérlege.

„Ott a Spurs elleni meccs, amin kikaptak ugyan 4–0-ra, de ha 20-25 perc után ők vezetnek hárommal, akkor sem szólhatott volna senki egy szót sem. Még mindig egy nagyon-nagyon jó csapatról van szó. Pep Guardiola továbbra is a világ egyik – sőt, szerintem a – legjobb menedzsere. Mindig talált megoldást a problémáira, ezúttal is fog.”

Míg a City botladozik, addig a Liverpool nyolc meccse veretlen az angol élvonalban. Arne Slot együttese a vasárnap délután – magyar idő szerint – 17 órakor kezdődő összecsapáson folytathatja jó sorozatát.

Ahhoz, hogy a vörösök tízpontos – vagy annál is nagyobb – fórba kerüljenek a kihívókkal szemben a manchesteriek legyőzése mellett az is kellene, hogy az Arsenal, Chelsea, Brighton trió egyike se nyerjen a saját mérkőzésén.

LABDARÚGÁS

Premier League, 13. forduló

péntek

Brighton–Southampton 21.00

szombat

Brentford–Leicester City 16.00

Crystal Palace–Newcastle United 16.00

Nottingham Forest–Ipswich Town 16.00

Wolverhampton Wanderers–Bournemouth 16.00

West Ham United–Arsenal 18.30

vasárnap

Chelsea–Aston Villa 14.30

Manchester United–Everton 14.30

Tottenham Hotspur–Fulham 14.30

Liverpool–Manchester City 17.00

(Borítókép: Arne Slot. Fotó: Getty Images Hungary)