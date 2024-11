A Kecskemét 25 éves középpályása, Nikitscher Tamás szeptemberben mutatkozott be a magyar labdarúgó-válogatottban, s a Nemzetek Ligája alapszakaszának mind a hat mérkőzésén lehetőséget is kapott Marco Rossitól. A játékos valósággal berobbant a honi és a nemzetközi köztudatba is, itthonról állítólag az Újpest, külföldről pedig több az angol másodosztályban szereplő klub, valamint német, Bundesliga-együttesek jelezték érdeklődésüket a megszerzése iránt.

A játékos ügynöke, Nánási Balázs az M4 Sport megkeresésére úgy fogalmazott, a sajtót bejárt konkrét klubok – az angol Championshipből a Coventry, Middlesbrough és Norwich trióról, Spanyolországból az élvonalbeli Valladolid érdeklődéséről lehetett hallani – listájának körülbelül a fele légből kapott, a másik fele viszont reális opció lehet.

Első körben a külföldi csapatok előnyt élveznek, de természetesen nyitottak vagyunk a magyar csapatok felé is. Jelenleg a német és az angol vonal a legerősebb és Tamás stílusának is ennek a két országnak a futballja fekszik a legjobban. Tárgyalásban is állunk klubokkal, de egyelőre ennél többet nem mondhatok ezzel kapcsolatban

– idézte Nánási válaszát az m4sport.hu.

A lap megjegyezte, nemcsak Nikitscher preferenciája, de a Kecskemét által meghatározott ár is valószínűtlenné teszi, hogy a középpályás a honi élvonalon belül váltson klubot...