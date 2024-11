A Nyíregyháza az első húsz percben három gólt szerezve 4-2-re győzött otthon a harmadik helyezett Paks ellen a labdarúgó NB I 15. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén – számolt be a Magyar Távirati Iroda. A hazai csapat a nyolcadikról a hetedik helyre lépett előre, a vendég együttes pedig sorozatban a negyedik bajnoki találkozóján nem tudott nyerni: két döntetlen és két vereség a mérlege ebben a szakaszban.

Emlékezetes meccs kerekedett a Nyíregyháza és a Paks összecsapásából a labdarúgó NB I 15. fordulójának első játéknapján.

Egy perc telt el, és máris vezetéshez jutott a Nyíregyháza: bal oldalról érkező beadásra Beke érkezett, aki a bal alsó sarok felé fejelt, a védhető labdát az egyszeres felnőttválogatott – finoman szólva sem élete meccsét hozó – Kovácsik Ádám szerencsétlen mozdulattal a kapuba ütötte. A 33 éves hálóőr megpróbáltatásai pedig ezzel még korántsem értek véget. Mezőnyfölényben játszott a Paks, mégis növelte előnyét a hazai csapat, Kovácsréti jobbról végzett el szögletet és ballal a kapuba tekerte a labdát. A némileg kilépő Kovácsik nyújtózkodott, de nem érte el (2–0)...

A következő támadás után már 3–0 állt az eredményjelzőn, Kovácsréti futott el a jobb oldalon, ballal a hosszúba próbált tekerni, a vendégek kapusa ezúttal kiütötte a labdát, a jól érkező Beke azonban közelről a kapuba passzolt. A Paks kapusa és védelme komoly hibákat követett el a félidő első felében, a széleken nagy területek nyíltak a nyíregyháziak előtt.

A kevesebb mint húsz perc alatt bekapott három gól után is többet birtokolta a labdát a vendég együttes, próbált támadásokat vezetni, de statikus volt a játéka, komoly veszélyt nem jelentett a hazai kapura. Így is tudott azonban szépíteni, Tóth Barna az alapvonal közeléből passzolt középre, a labda pedig a blokkolni igyekvő Keresztes lábán megpattanva a kapuban kötött ki. Fordulás után a paksiak folyamatosan támadtak, a nyíregyháziak hosszabb időszakokra beszorultak, illetve behúzódtak a kapujuk elé, őrizték az eredményt. A vendégek előtt sok helyzet adódott, kapufát is lőttek, de többnyire jól blokkoltak a hazaiak. A szépítés a hajrában jött össze, Böde a hazai fejről elé pattanó labdát a kapuba passzolta. Újabb gólt a Paks már nem tudott szerezni, a végeredményt pedig Babic alakította ki egy szép lefordulás utáni rövidsarkos lövéssel (4–2).

LABDARÚGÓ NB I Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 4–2 (3–1)

(MTI/Index)