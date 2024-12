Bravúrpont vagy több is volt a meccsben az Újpest szempontjából – kapta az első kérdést Bartosz Grzelak, a lila-fehérek mestere az FTC elleni 0–0-s döntetlent követően, aki válaszában úgy fogalmazott, a jól sikerült második félidő eredménye könnyen lehetett volna egy győzelem, összességében vegyes érzések kavarognak benne, de büszke a csapatára az elért eredmény miatt.

„Első sorban büszkeséget érzek, mert a játékosaim nagyon jó mentalitással álltak a meccshez. Másfelől van bennem csalódottság. Nem vagyok vak, én is láttam, hogy az ellenfélnek is voltak nagy lehetőségei, de úgy érzem, összességében bőven benne volt, hogy három ponttal hagyjuk el a pályát.”

A pontszerzésben elévülhetetlen érdemeket szerzett az Újpest olasz kapusa, Riccardo Piscitelli is, aki a nyolcadik kapott gól nélküli találkozóját hozta le a szezonban. „Alapvetés, hogy több gólt szeretnénk szerezni, de az biztató, hogy a hátsó alakzat és a kapusunk kiválóan dolgozik együtt. De ez az egész csapat érdeme is kollektíven. Támadásban szeretnénk, hogy megtörténjen a hasonló áttörés: kellenek a gólok, hogy az önbizalmunk tovább növekedjen. A helyzetek ma is megvoltak, de a befejezéseken még javítanunk kell” – tette hozzá.

A meccs összképével kapcsolatban megjegyezte, szerinte a védekezés az első félidőben is jól működött, labdával viszont nem voltak elég gyorsak és nem is tudták meghozni a legjobb döntéseket. „A második félidő már jobb volt ilyen szempontból is, amit szeretnénk tovább vinni a bajnokság további részében is. Jobban megtaláltuk a távolságokat, a távolabb lévő társakat, és újra is szerveztük a helyezkedést a támadószekcióban.”

Az Újpest vezetőedzője végezetül köszönetet mondott a drukkereknek, akik lényegében megtöltötték a stadiont, és megítélése szerint az augusztusi, Üllői úti derbinél is jobb hangulatú meccset teremtettek. „A találkozó előtt azt kívántam, legyen ez egy olyan mérkőzés, ahol a drukkerek és a játékosaink igazán kapcsolódni tudnak, és reméltem, ez majd extra energiákat szabadít fel. Nagy öröm, hogy így történt” – mondta.

A Ferencváros kispadján ülő kollégája, Pascal Jansen ikszes meccsként, így összességében igazságos döntetlennek értékelte a 243. derbit.

„Azt gondolom, jól kezdtünk, volt két-három nagy lehetőségünk. Ugyanakkor ezek kimaradtak és később inkább plusz nyomást jelentett nekünk. Az Újpest a második félidőben picit energikusabb, picit agresszívabb volt nálunk, összességében pedig egy kiegyenlített meccs kerekedett belőle. Egy-egy nagy helyzet akadt érzésem szerint mindkét oldalon, amivel eldőlhetett volna, de összességében a döntetlen reális. A meccs vége inkább szólt mindkét oldalon arról, hogy ne kapjunk ki” – értékelte a 243. derbit a holland, aki egy nevetéssel reagált a felvetésre, az Újpest az eredménynek megfelelően ennyivel jobb erőkből állna, mint a svéd bajnok – a csütörtökön 4–1-re legyőzött Malmö.

„Sajnálom, hogy nem lett meg a 18. győzelmünk. De majd nyerünk máskor” – tette hozzá. Ha már a Malmö-meccs szóba került, megjegyezte, valahol természetes, hogy szerda-szombat ritmusban futballozva nem sikerül százszázalékos energiát beletenni minden meccs minden percébe. „Ezzel együtt a második félidő eleje arról szólt, hogy meccsben maradjunk. Jól érződött, hogy egy órányi játék után elfogyott az energiánk, ebből is fakadt, hogy Abu Fani helyzete után már nem is nagyon volt a kapu előtt lehetőségünk.”

A derbi ugyan gólt nem hozott, az Újpest 17 meccse tartó pocsék sorozata – mely alapján még pontot sem tudott szerezni ősi riválisával szemben – viszont 2122 nap elteltével megszakadt: legutóbb 2019 februárjában tudott legalább döntetlenre végezni a Ferencváros ellen. A hazai drukkerek reakciója alapján ez pedig egy fél győzelemmel ért fel. Szakmailag pedig alighanem Grzelak mester is így könyveli majd el, elvégre taktikájával sikeresen eltűntette a keretek becsült értéke alapján jelentkező ötszörös (60 millió euró a 12 ellenében) IX. kerületi fölényt.

Labdarúgó NB I, 15. forduló

Újpest FC–Ferencvárosi TC 0–0

Zalaegerszegi TE FC–Fehérvár FC 0–1

szombaton játszották:

MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 0–1

ETO FC Győr–Kecskeméti TE 1–2

Diósgyőri VTK–Debreceni VSC 3–1

pénteken játszották:

Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 4–2

Az állás: 1. Puskás Akadémia 29 pont, 2. Ferencváros 28, 3. Diósgyőr 26, 4. Paks 24, 5. MTK Budapest 23, 6. Újpest 23, 7. Fehérvár 18, 8. Nyíregyháza 18, 9. ETO FC Győr 15, 10. Zalaegerszeg 13, 11. Debrecen 10, 12. Kecskemét 9