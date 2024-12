Arne Slot egyelőre nem foglalkozik a bajnoki esélyekkel, nem nézegeti a tabellát – minderről keddi, a Liverpool Newcastle United elleni idegenbeli bajnokiját felvezető sajtótájékoztatón beszélt a holland szakember. A decemberi darálóval – karácsony másnapjáig 22 nap alatt hét tétmeccs vár a vörösökre – kapcsolatban kifejtette, nem csak a Liverpool számára sűrű a versenynaptár az év végén, így nincs oka a panaszkodásra, hisz abban, hogy csapata „készen áll minden kihívásra.”

Az együttes a bajnoki tabella élén, a második helyezett Arsenalhoz képest kilenc, az ötödik helyen tanyázó címvédő Manchester Cityhez képest már tizenegy pontos előnnyel. Előző hétvégén épp Pep Guardiola együttesét sikerült 2–0-ra legyőzni az Anfielden – és még mélyebb gödörbe taszítani az immáron hét meccse nyeretlen riválist.

„Lehet, Mo már tud valamit a Cityvel szemben felhozott vádakról, és arról, hogy esetleg a következő szezonban már nem a Premier League-ben szerepel a csapat – szúrt oda a liga pénzügyi szabálytatát a vád szerint 115 alkalommal megszegő riválisnak, s tért ki részben az egyiptomi szélső jövőjét firtató kérdés elől Slot, mikor az egyik újságíró megemlítette, Mohamed Szalah vasárnap úgy fogalmazott, lehetséges, hogy lejátszotta az utolsó meccsét az Anfielden a manchesteriekkel szemben. – Ne haragudjanak, csak vicceltem. Komolyra fordítva a szót, ismételni tudom önmagamat, számomra nem egy sajtótájékoztató lesz az a hely, ahol Mo szerződését kibeszéljem. Féleg, hogy már így is túl sokat mondtam ezzel a viccel, ebből lesznek a szalagcímek. De még egyszer hangsúlyozom, ez csak vicc volt. Csak vicc” – visszakozott nevetve.

„Rengeteg minőségi játékosunk van itt a Liverpoolnál, valaki mindig kimarad, de ahogyan az előző meccseken, úgy most sem aggódjuk túl a rotációt” – tette hozzá a Newcastle ellen esetlegesen extra pihenőt kapó futballistákkal kapcsolatban. Megjegyezte azt is, a Pool ír válogatott hálóőre, Caoimhín Kelleher fantasztikus formája miatt a szezont elsőszámú kapusként kezdő Alisson visszatérését sem aggódják túl, „várhatunk a legideálisabb pillanatra vele.”

„Mindig a felépülés utolsó szakasza a legkritikusabb, amikor az ember azt érzi, már készen áll, de lehet, valójában jól jön még néhány extra nap. Biztos vagyok benne, hogy december vége előtt visszatérhet a kapuba, de olyan helyzetben vagyunk, hogy nem kell siettetnünk semmit.”

Amikor a Feyenoord edzője voltam, megtapasztaltam, hogy benne van idényenként a húsz szerzett gól. A PSV színeiben szinte minden alkalommal gólt szerzett ellenünk” – mondta a szezonban eddig kellemes meglepetést jelentő, a City ellen is gólt szerző Cody Gakpóról Slot, aki szerint semmi meglepő nincs abban, hogy honfitársa, már most nyolc találatnál és két gólpassznál jár. „Egyértelműen képes lehet erre a Premier League-ben is, ahogyan megvan ez a potenciál Luis Díazban, Diogo Jotában, Darwin Núnezben és persze Szalah-ban is. Ezen is látszik, hogy annyi jó játékosunk van, egyszerűen nem lehet kezdő mindegyikük a meccseken.

„Mindenki láthatja, micsoda minőség van benne, de ami talán kevésbé látványos, az a kiváló mentalitása – mondta a védelmet sújtó sérülések miatt előtérbe került Joe Gomezről. Nem könnyű csak úgy beszállni egy meccsbe, főleg nem egy sérülés miatt, főleg akkor nem, ha például egy olyan teljesítményt nyújtó játékos helyére kell beszállni, mint Konaté, aki remekelt az elmúlt időszakban. Joe a megfelelő módon mutatott türelmet, és amikor eljött a pillanat, mindenre kész volt a klub érdekében.”

Az idényt a kispadon kezdő, az első hónapokban minimális játéklehetőséget kapott Gomezre a következő időszakban is főszerep várhat, Slot megerősítette, Ibrahima Konaté és Conor Bradley visszatérése is eltart még egy darabig, az eleve maródi Kosztasz Cimikaszé mellett.

„Öt egészséges védőnk van, decemberben pedig kilenc meccsünk lesz. Ez persze nem ideális, de benne van egy szezonban. Lehet, ki kell próbáljunk másokat is picit a megszokott pozíciójuktól hátrébb, de igyekszünk megoldani minden helyzetet. Akad néhány kreatív gondolatunk a szélső védő pozíciójának betöltésére is. Bizom a játékosaimban, és abban, hogy ők is mindent elkövetnek azért, hogy egészségesek maradjanak. De a kispadon nekünk is okos döntéseket kell hoznunk ennek érdekében” – mondta, megint csak a rotációra utalva.

A Newcastle United elleni szerda esti találkozó – magyar idő szerint – 20 óra 30 perckor kezdődik majd.

Az angol bajnokság esélyeiről az Index Sportcast legutóbbi epizódjában Bocsák Bencével, a World Soccer magazin Nagy-Britanniában élő munkatársával is beszélgettünk. A szakíró szerint a Liverpool ugyan komoly esélyessé lépett elő az elmúlt hetekben, ám az ünnepi időszak végéig még elhamarkodott lenne favoritnak kikiáltani Szoboszlaiékat.