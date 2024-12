Mint a BBC írta, a Premier League klubjai november 29. és december 5. közt, egy jótékonysági szervezet kampányához csatlakozva viselik a karszalagot a mérkőzéseken, hogy ezzel mutassák ki támogatásukat az LMBTQ+-közösség sportolói felé. A 33 éves, egyiptomi válogatott Morsy azonban az Ipswich csapatkapitányaként úgy döntött, hogy a Nottingham Forest elleni szombati mérkőzésükön nem viseli a karszalagot (ráadásul a csapat kedden, még a kampány ideje alatt egy másik mérkőzést is játszik, amelyen a Crystal Palace-t fogadja majd).

Az Ipswich Town a szombati mérkőzés után végül egy közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy

Sam Morsy vallási okokból kifolyólag döntött így.

Leszögezte, hogy a csapat „egy teljesen befogadó klub, amely mindenkit szívesen lát”, és támogatja a kampányt valamint az LMBTQ+-közösséget is (ezzel kapcsolatban több intézkedést is felhozott példaként), de hozzátette azt is, hogy tiszteletben tartja a kapitány döntését.

„A keddi, Crystal Palace elleni hazai mérkőzéssel kapcsolatban számos további kezdeményezést tervezünk […]. Ugyanakkor tiszteletben tartjuk csapatkapitányunk, Sam Morsy döntését, aki úgy döntött, hogy vallási meggyőződése miatt nem viseli a szivárványszínű csapatkapitányi karszalagot” – írta a klub.

A BBC a történtekkel kapcsolatban idézte a walesi női válogatott korábbi szövetségi kapitányát és az UEFA alelnökét, Laura McAllistert is (aki – a lap megfogalmazása szerint – maga is az LMBTQ+-közösség kiemelkedő alakja). Ő a BBC Radiónak nyilatkozva azt mondta: „Úgy gondolom, hogy kell lennie ebben egyfajta egyéni választásnak, de nagyon csalódott vagyok, mert egy csapatkapitány képviseli a csapatot, a klubot és mindenkit, aki szurkolója annak a klubnak, és mindenkit, aki a klubnál dolgozik, és ebbe sok LMBT-ember is beletartozik.”

Hozzátette azt is: szerinte helytelen, ha bármilyen vallás olyan feltételeket teremt, amelyek miatt a hívők úgy érzik, hogy nem támogathatják a befogadást és a sokszínűséget.

Úgy gondolom, hogy a csapatkapitányság egy nagy felelősséggel jár, mégpedig azzal, hogy a futball mindenki számára elérhető játék legyen. Ez a szivárványos karszalag lényege, úgyhogy ez csalódást okoz

– fogalmazott Laura McAllister az Ipswich játékosának döntéséről, de hozzátette azt is: szerinte érdemes figyelembe venni a pozitív fejleményeket is, vagyis azt, hogy „oly sok más csapatkapitány küzd az egyenlő jogokért”.