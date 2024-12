Alig látni embert a Liverpooltól néhány percnyi autóútra található St. Helens utcáin. A lakosságot a Darragh vihar esetenként 150 kilométer per órát is meghaladó széllökéseitől tartva arra kérték, maradjon lehetőleg odahaza. A kulturális és sporteseményeket sorra törlik a térségben, bár a Manchester Unitednél még reménykednek, az Everton–Liverpool-derbivel ellentétben kora este nagyobb rizikó nélkül meg tudják rendezni a Nottingham Forest elleni bajnoki rangadót.

Nem ez volt a terv.

Helyi idő szerint 12 óra 30 perckor – odahaza 13.30 – a labdának kellett volna útjára indulnia az Everton és a Liverpool 245. derbijén, egyúttal az utolsó városi rangadón, amelyet a több mint 130 éves Goodison Parkban rendeznek.

Helyette viszont a Darragh ciklonnal együtt járó zápor és óriási széllökések érkeztek meg fél egy magasságában a térségbe. Noha reggel még úgy tűnt, a szeles, felhős idő ellenére simán lehetne meccset rendezni, a liverpooli hatóságok és a szervezők kissé elkapkodva hoztak döntést a mérkőzés halasztásáról, az ebédidőben szabadban eltöltött néhány perc hamar jobb belátásra bírta a kétkedőket is.

Liverpool külvárosa, ahogyan az attól ötpercnyi autóútra fekvő St. Helens utcái is szellemvárosra emlékeztetnek. A belvárosig nem merészkedtünk, onnan elég – például parkoló autókra dőlt fákról készült – fotó került fel az internetre, hogy ne legyen bátorságunk arra autózni. A szürkület olyan szintű, mintha csak néhány perce kelt volna fel vagy ment volna épp le a nap. A vaskos felhőréteg mögött nagyon megtippelni sem lehet, merre jár az égitest.

Úgy tűnik, a helyiek többsége komolyan vette a hatóságok kérését, és tényleg otthon maradt. Az utcákon csak azzal találkozni, akinek nagyon muszáj mennie valamerre. St. Helens-i vendéglátóim amondóak voltak, igazi kertvárosi környék ez, ahol hétvégente délelőtt – jobb idő esetén is – minimális a forgalom. Vasárnap esetleg a közeli templom környékén élénkül meg az élet, főleg az adventi hetekben misére igyekvők miatt. Azon aztán már ők is elcsodálkoztak, mikor a belvárosig autózva sem találkoztunk gyalogossal, és autókkal is csak a legnagyobb forgalmú főutakon, illetve egy-két nagyobb üzletház környékén.

Még az autóban ülve is érezni a hatalmas széllökéseket

Természetesen a karácsonyi vásárok is zárva maradtak, ahogyan az újságosbódék vagy épp a szuveníreket, alapesetben például liverpooli és evertonos kegytárgyakat, ereklyéket árusító könnyűszerkezetes üzletecskék sem nyitottak ki.

Mintha a reggeli szieszta egészen ebédidőig húzódott volna… A máskor szombat késő délutánonként csordulásig telt üzletekben is csak lézengtek. A szomszédos benzinkúton egyetlen autó állt. Miközben a szél mind erősebb és erősebb lett a kinttartózkodásunk egy órája alatt is. Nem vagyok kis ember, sőt az elmúlt évek jóval a karácsonyfadísz kategória fölé skáláztak be a mérlegen, egyik-másik széllökés mégis, még engem is kis híján felbillentett. Ugyanez érződött az autóban ülve, nem kellett nagy tempó, 40-50 kilométer per óra körüli sebesség mellett is képes volt dobálni minket a menetszél.

Az applikációk szerint a tömegközlekedési eszközök járnak, ám jelentős késésekkel, járattörlésekkel. A boltokban a helyiekkel beszélgetve kiderül a törlések egyik oka: a britekre jellemző emeletes buszokat, melyek a szél szeszélyeinek még inkább kitettek, igyekeznek ilyenkor kivenni a szolgálatból. Csak azok az alacsony padlós, egyszintes buszok járnak, amelyek a járműpark jó 30 százalékát teszik ki alapesetben.

St. Helensben a kisebb utcákat beborította a törmelék, levelek, apróbb faágak, gallyak fekszenek az úttesten. A közterületek karbantartóinak és takarítóinak bőven lesz feladatuk, amikor a Darragh elvonul a térségből.

Szinte vízszintesen esik az eső, nem csak Szoboszlai Dominikék mérkőzése marad el

Az eső és a szürkület még hagyján lenne, de a szél a szemerkélő esőcseppeket olyan tempóval, szinte vízszintesen esve fújja az ember arcába, ami már jóval több mint kellemetlen. A szemüvegen szabályosan kopog minden egyes becsapódó esőcsepp. A vékonyabb törzsű fák nemegyszer 30 fokban megdőlve lengtek és lengnek ki a környéken.

A magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool-meccs mellett több másik találkozót is töröltek a térségben. Így például az ugyancsak magyar válogatott Szűcs Kristóf csapata, a Plymouth bajnokija is elmaradt. A régióban még egy csúcsmeccs lenne a késő délutáni órákban: a Manchester United hivatalos csatornái szerint még úgy készülnek, a Nottingham Forest elleni rangadót megtarthatják az innen úgy 35 kilométernyire található Old Traffordon.

A viharos idő végét a késő esti órákra jósolják Liverpool környékén. Addig óránként akár 15-30 milliméter csapadék is eshet területtől függően, és az emlegetett 150 kilométer per óránál is komolyabb széllökések veszélyével kell számoljon a lakosság.

Nem ez volt a terv, de rosszabb is lehetne.

Áram van, fűtés van. Az alapvető infrastruktúra állja a sarat. Maga a vihar élménye sem újdonság a helyieknek, akik talán épp emiatt is ennyire óvatosak. A vendéglátóimnál addig is lehet az NB I-es közvetítéseket követni. Az Everton–Liverpool helyett figyelhetem, ahogy odahaza a Kecskemét–Diósgyőr-csörtén jár a labda.

Csak a szél süvítése lenne kicsit halkabb…

(Borítókép: Kidőlt fa Liverpoolban 2024. december 7-én. Fotó: Peter Byrne - PA Images / Getty Images)