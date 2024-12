A korábbi magyar utánpótlás-válogatott játékos októberben kötött szerződést a görög negyedosztályban szereplő Episzkopi FC csapatával, majd a hónap végén a Doxa Platane elleni hazai bajnokin megtörte hosszú ideje tartó gólcsendjét.

Utána is jól ment neki a játék, a vaol.hu cikke szerint hét bajnokin összesen öt találatig jutott. Aztán egészségügyi problémák miatt nem állhatott a klubja rendelkezésére.

Most hétvégén eltiltásom miatt nem léphettem pályára, viszont az azt megelőző bajnoki meccs félidejében már éreztem, hogy fáj a hasam. Aztán hétközben sem éreztem magam valami szuperül, de úgy voltam vele: majd elmúlik. Szombatra viszont már belázasodtam, miközben továbbra is fájt a hasam. Vasárnap pedig már annyira rosszul voltam, hogy bementem a réthimnói kórházba. Kiderült, hogy vakbelem van, amit sürgősen, azonnal műteni kell. Az orvos elmondta, ha még egy-két napot várok a bejövetellel, lehet, hogy belehalok. Szóval vasárnap éjjel kétórás sürgősségi vakbélműtétet hajtottak végre rajtam. Kisebb fájdalmaim még vannak, de most már jól vagyok