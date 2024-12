„Úgy érzem, az ebben a kötetben megtalálható történetek nemcsak egy új futballvilágot mutatnak be, hanem motiválhatnak és lelkesíthetnek mindenkit az élet bármely területén” – írja az Egyesült Királyságban élő Bocsák Bence magyar nyelven is kiadott Az esélytelenek felemelkedése – a labdarúgás új világrendje című könyve előszavában. A szerző második kötete nyáron jelent meg a szigetországban, a karácsonyi dömping előtt pedig a G-Adam Kiadó gondozásában, bővített formában idehaza is nyomtatásba került.

25 fejezetben, 25 klubcsapat vagy válogatott sok szempontból hihetetlen történetén keresztül mutatja be a labdarúgás új világrendjét, és támasztja alá az edzők által sokszor hangoztatott frázist: a mai fociban szervezettséggel, tudatos munkával minimálisra csökkenthetőek az együttesek közti különbségek. Egyáltalán nem ördögtől való, hogy egy válogatott az egyik évben megszenved Andorrával vagy Luxemburggal, aztán egy-két idénnyel később legyőzi Németországot, Angliát, vagy épp döntetlent játszik a regnáló világbajnokkal egy Európa-bajnoki csoportmeccsen...

Ismerős? Nem véletlenül.

Bocsák a magyar labdarúgás elmúlt években elért sikereinek hátterét is körüljárja. A könyv rólunk szóló fejezetében a Wembleyben lejátszott, legendás 6:3-tól indítva egészen a kilencvenes évek végi mélypontokig jól érthető, szinte már magától értetődő folyamatként bemutatva a hanyatlás útját. Majd a felemelkedésről szóló szakaszra koncentrálva a Sándor Károly Akadémia első sikereitől, a „Filkorszakon” át, egészen a Szoboszlai Dominik és Marco Rossi neve fémjelezte eredményekig kalauzolja az olvasót.

Sok esetben – például a nevelőedző és édesapa, Szoboszlai Zsolt által alapított, a magyar labdarúgó-válogatott jelenlegi csapatkapitányának kinevelésében vitathatatlan érdemekkel bíró Főnix Gold utánpótlásklub megszületésével kapcsolatban – olyan részleteket is bemutatva, ami a legtöbb hazai futballrajongó számára sem feltétlenül ismert, nemhogy a könyv eredeti, angol nyelvű célközönségének. Adjunk is gyors hálát a Székesfehérváron sértődötten az utánpótlásedző eltávolítását követelő szülőknek, nélkülük ugyanis – a kötet legalábbis ezt sejteti – a ma már Liverpoolban futballozó középpályás élete egészen más irányt vett volna.

A kötetet az Amazonon úgy ajánlják az olvasóknak, mint „letehetetlen könyvet”, ám itt érdemes megjegyezni, ez barokkos túlzás. Sőt, talán épp az Az esélytelenek felemelkedésének egyik legnagyobb erénye, hogy nagyon is letehető. Egy-egy fejezet – mivel közvetlenül nincs összefüggés köztük – önmagában is olvasható és élvezetes. Sorrendjük felcserélhető.

Kicsit úgy is értelmezhető a kiadvány, mint az elmúlt bő tíz év labdarúgásának lexikonja. Ugyan az esélytelenként induló, bravúros sikereket elért csapatok szempontjából mutatja azt be, mégis teljes képet ad az elmúlt évtized futballjáról, a játék folyamatos fejlődéséről. Ilyesformán szabadon forgatható, letehető, majd egy teljesen másik fejezetnél felütve jelenthet újabb tíz-tizenöt percre könnyed szórakozást, és épp úgy kezelhető információforrásként is egy Wikipédia-szócikknél vagy a labdarúgással kapcsolatos adatbanknál jóval olvasmányosabb formában.

„Tízévesen kerültem ki Angliába, és egy szót sem tudtam angolul, de mindig is arról álmodoztam, hogy egyszer majd lesz egy saját könyvem, amely ott lesz a könyvesboltokban. Őszintén szólva, úgy, hogy még a nyelvet sem beszéltem, nem sok esélyt adtak erre a tanáraim. Ebből a szempontból tehát én is esélytelenként indultam. Talán a saját élettörténetem is arra ösztökélt, hogy éppen erről a témáról írjak egy könyvet" – fogalmazott Bocsák Bence, aki nem sokkal korábban az Index Sportcast vendége is volt, az epizódban mi másról, Szoboszlai Dominik liverpooli teljesítményéről és válogatottbeli csapattársa, Kerkez Milos lehetséges manchesteri átigazolásáról beszélgettünk az angol labdarúgás egyéb aktualitásai mellett.

(Borítókép: A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik köszöni meg a szurkolók biztatását. Fotó: Ben McShane / Getty Images Hungary)