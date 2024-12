Meghívót kapott a korosztályos angol labdarúgó-válogatottba a Liverpool FC akadémiáján nevelkedő Farkas Erik – értesült az Index. A szigetországiak U16-os együttese karácsony előtt két felkészülési mérkőzést játszik, december 15-én és december 17-én is Hollandiával csap majd össze.

A St. Helensben élő Farkas testvérek – Erik 18 esztendős fivére, Patrik is futballista – pályafutásáról már többször is írtunk az Indexen, legutóbb idén októberben látogattuk meg őket Liverpool és Manchester közé eső otthonukban.

Farkas Erik az idei szezonban meghatározó tagja a Liverpool U16-os csapatának, több góljáról és gólpasszáról is beszámolhattunk, miközben a korosztályos bajnokikon – állandó mezszámozás nélkül, ám árulkodó módon – hol a nyolcas, hol a tízes szerelésben szerepel. Teljesítményével több más klub figyelmét is felkeltette Európa-szerte. Edzői rendszeresen az akadémia kiemelt tehetségeként jellemzik, aki rendkívül dinamikus fejlődést mutatott az elmúlt időszakban. Képességeire a behívó alapján az angol Labdarúgó-szövetségnél, azaz az FA-nél is felfigyeltek.

A fiatal játékos egy rúgás miatt kialakult bokasérüléssel küzdött az elmúlt napokban. Ha nem törlik a Nagy-Britanniát sújtó Darragh-vihar miatt a Liverpool szombati, korosztályos bajnokiját a Crewe Alexandra ellen, nem biztos, hogy vállalni tudta volna a játékot. Kérdés, hogy a 15-ei mérkőzésig felépül-e ebből.





A középpályás nyáron kapott új, 2026 júniusáig szóló szerződést a Liverpoolnál. Idehaza a szegedi SZEOL-ban kezdett futballozni, majd mikor a család üzleti okokból Nagy-Britanniába költözött, a vörösök játékos-megfigyelői kiszemelték. A Kirkbyben működő akadémiára idősebb testvérével együtt csábították el, az U18-as magyar válogatott Farkas Patrik aztán 2023 nyarán igazolt Blackburnbe, ahol már profi szerződést is kötöttek vele. A Roversnél az angol másodosztályban, azaz a Championshipben szereplő kerettel készülhet rendszeresen.