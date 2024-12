Idehaza elsőként adtunk hírt arról, hogy Greg Lincoln, a szigetországi U16-os labdarúgó-válogatott szövetségi edzője meghívót küldött a Liverpoolban nevelkedő Farkas Eriknek is a következő összetartásra, így a középpályásból angol korosztályos válogatott lehet. A Mersey-partiak magyar tehetsége a hollandok ellen rendezett december 15-ei, valamint 17-ei mérkőzésen kaphatott volna bizonyítási lehetőséget a „három oroszlánosoknál”. Ebből azonban egyelőre nem lesz semmi: a vörösök orvosi stábjának javaslatára az akadémia vezetői egyeztettek a szövetségi edzővel, és végül az a döntés született, az ifjabb Farkas testvér kihagyja az ünnepek előtti összetartást.

A 15 esztendős középpályás még múlt héten kapott egy rúgást a lábára, bokasérülése miatt pedig akkor is ki kellett volna hagynia a hétvégi, Crewe Alexandra elleni korosztályos bajnokit, ha azt a Darragh vihar miatt végül nem halasztják el. A játékos lába ugyan jól reagált a kezelésekre, a hét elején az Everton elleni U15-ös meccsen kezdett is, a derbin alig több mint 25 perc után le kellett cserélni.

Lapunk úgy tudja, szerdán több vizsgálatnak is alávetették, ezek eredményéről és az akadémiavezetők döntéséről csütörtökön értesítették az angol Labdarúgó-szövetséget (FA), amelynél tudomásul vették a helyzetet. Egyúttal Greg Lincoln jelezte a Liverpool felé, hogy a jövőben is kiemelt figyelemmel követi a középpályás teljesítményét, akit a balszerencsés szituáció ellenére is szeretne egy később időpontban kipróbálni a válogatottnál.

Ami biztos: az angol U16-os csapatnak 2025 februárjában és áprilisában is tartanak majd egy edzőtábort – jelen állás szerint ezek egyikében jöhet össze Farkas Erik bemutatkozása.

A St. Helensben élő Farkas testvérek – Erik 18 esztendős fivére, Patrik is futballista – pályafutásáról már többször is írtunk az Indexen, legutóbb idén októberben látogattuk meg őket szigetországi otthonukban.

Farkas Erik a jelenlegi szezonban meghatározó tagja a Liverpool korosztályos együttesének, több góljáról és gólpasszáról is beszámolhattunk, miközben – állandó mezszámozás nélkül, ám árulkodó módon – hol a nyolcas, hol a tízes szerelésben szerepel. Teljesítményével több más klub figyelmét is felkeltette Európa-szerte. Edzői rendszeresen az akadémia kiemelt tehetségeként jellemzik, aki rendkívül dinamikus fejlődést mutatott az elmúlt időszakban.

A középpályás nyáron kapott új, 2026 júniusáig szóló szerződést a Liverpoolnál.

Idehaza Szegeden, a SZEOL-ban kezdett futballozni, majd mikor a család üzleti okokból Nagy-Britanniába költözött, a vörösök játékosmegfigyelői kiszemelték. A Kirkbyben működő akadémiára idősebb testvérével együtt csábították el, az U18-as magyar válogatott Farkas Patrik aztán 2023 nyarán igazolt Blackburnbe, ahol már profi szerződést is kötöttek vele. Az idősebb fivér a Championshipben, azaz az angol másodosztályban szereplő Rovers első keretével is készül rendszeresen.