Pénteken délben az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) zürichi központjában megtartották a 2026-os világbajnokságot megelőző selejtezősorozat csoportbeosztásának sorsolását, amely után tudjuk, hogy három ellenféllel csap össze Marco Rossi együttese, ebből kettőnek a kilétét is ismerjük, a harmadikra viszont egy darabig még várnunk kell. Ha a közös múltból, a keretek erősségéből vagy éppen ranglistahelyezésekből indulunk ki, aligha kérdés, hogy Dánia bravúrjáért szorítunk a Nemzetek Ligája negyeddöntőjében.

A sorsolás szeszélye folytán azt még nem tudjuk, hogy az első kalapból melyik csapat lesz a mieink ellenfele, így mindkettőt bemutatjuk.

A gigász, amelyet még sosem győzött le magyar válogatott: Portugália

A keret értéke: 818 millió euró (4.).

818 millió euró (4.). FIFA-ranglistahelyezés: 6.

6. A top 3 sztár: Cristiano Ronaldo (al-Nasszr), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United).

Cristiano Ronaldo (al-Nasszr), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United). Vb-múlt: 8 szereplés (bronzérem – 1966).

8 szereplés (bronzérem – 1966). A magyarok ellen: 10 győzelem, 4 döntetlen, 0 vereség (33–10).

Lehetett volna bőven könnyebb forgatókönyvet elképzelni, hiszen a portugálok kerete úgyis a negyedik legértékesebb a világon, hogy a 39 éves Cristiano Ronaldo ehhez alig 15 millió eurót tesz már hozzá. A 135 válogatott góljával világrekorder támadó mellett olyan klasszisok felelnek a támadásokért, mint a manchesteri duó, a citys Bernardo Silva és a unitedes Bruno Fernandes, vagy éppen a Milan szélvésze, Rafael Leao.

A 2016-ban Európa-bajnok, 2019-ben Nemzetek Ligája-győztes gárda a világbajnokságokon eddig még nem tudott döntőzni, 1966-ban bronzérmes lett, negyven évvel később negyedik helyen zárt, legutóbb a negyeddöntő jelentette a végállomást.

A portugál válogatott ellen kifejezetten pocsék a mieink mérlege, az első hat meccsen még lefeleztük a ikszeket és vereségeket, azóta viszont a 2016-os Európa-bajnokság (3–3) döntetlenjét leszámítva mindig a rivális nyert – az említett meccs eredményével pedig a könnyebb ágra kerülve végül aranyérmes lett Franciaországban a házigazda ellen.

Legutóbb a 2020-ról 2021-re halasztott Európa-bajnokságon találkoztunk, akkor a 84. percig 0–0-ra álltak a felek, de Cristiano Ronaldóék a végjátékban háromszor is eredményesek voltak (0–3).

Az ötszörös aranylabdás fölényesen vezeti a párharc góllövőlistáját, hatszor vette már be a magyar kaput, senki másnak nincs kettőnél több találata (a mieink közül Dzsudzsák Balázs és Holzbauer József jegyzett ennyit, a túloldalon hat kétgólos van).

Az 1992-es Európa-bajnok, amely ellen 30 éve veretlenek vagyunk: Dánia

A keret értéke: 402,75 millió euró (10.).

402,75 millió euró (10.). FIFA-ranglistahelyezés: 21.

21. A top 3 sztár: Rasmus Höjlund (Manchester United), Christian Eriksen (Manchester United), Kasper Schmeichel (Celtic).

Rasmus Höjlund (Manchester United), Christian Eriksen (Manchester United), Kasper Schmeichel (Celtic). Vb-múlt: 6 szereplés (negyeddöntő – 1998).

6 szereplés (negyeddöntő – 1998). A magyarok ellen: 3 győzelem, 4 döntetlen, 9 vereség (16–40).

Ha a Nemzetek Ligája negyeddöntőjében meglepetés születik, akkor Portugália helyett Dánia kerülhet mellénk, ami máris eggyel jobban hangzik. Bár a világszinten is top 10-es keretérték, az olyan megvillanni képes klasszisok, mint Rasmus Höjlund, vagy éppen az olyan rutinos sztárok megléte, mint Kasper Schmeichel és Christian Eriksen mind a németországi Eb-n a házigazda ellen a nyolcaddöntőben búcsúzó rivális felé billenthetik a mérleg nyelvét.

Arról nem is beszélve, hogy a kontinensviadalon a mieinket könnyedén legyőző Svájc (és Szerbia) ellen négy-négy pontot szerzett a Nemzetek Ligájában – feledtetve a katari blamát, amikor egy ponttal esett ki a csoportkörből.

Az egymás elleni párharc itt kifejezetten kedvező a mieink szempontjából, hiszen 16 meccsből csak hármat nyert meg a rivális, a tétmérkőzéseken pedig még nagyobb a kontraszt, hiszen az 1964-es Eb-n 3:1-re nyertünk, a 68-as Eb-selejtezőn 6:0-ra és 2:0-ra, a 70-es vb-selejtezőn a kinti 3:2-es vereség után itthon 3:0 következett, a 72-es olimpián 2–0 lett ide, és egyedül a 84-es Eb-t megelőző selejtezőben volt az ellenfél szempontjából kedvezőbb (1–3, 1–0) a két meccs eredménye.

Legutóbb a 2010-es vb-selejtezőkben volt egy csoportban a két együttes, akkor az itthoni 0–0 után a záráson 1–0-ra nyertek a mieink idegenben, más kérdés, hogy Dánia így is első helyen zárva kijutott a vb-re 21 ponttal, Portugália (19) pótselejtezett, Svédország (18) pedig ugyancsak a magyar csapat (16) előtt zárt.

Így vagy úgy, az 1994-es koppenhágai 3–1 óta északi riválisunk nem tudott nyerni Magyarország ellen (0–2–1), tétmeccsen pedig 1983 júniusa (3–1) óta (0–1–2).

A szép sorozat megszakítói, akik ellen jöhet a revans: Írország

A keret értéke: 193,4 millió euró (32.).

193,4 millió euró (32.). FIFA-ranglistahelyezés: 60.

60. A top 3 sztár: Caoimhín Kelleher (Liverpool), Evan Ferguson (Brighton), Nathan Collins (Brentford).

Caoimhín Kelleher (Liverpool), Evan Ferguson (Brighton), Nathan Collins (Brentford). Vb-múlt: 3 szereplés (negyeddöntő – 1990).

3 szereplés (negyeddöntő – 1990). A magyarok ellen: 3 győzelem, 6 döntetlen, 5 vereség (20–26).

A harmadik és a negyedik kalapból már fixen számolhatunk az ellenfelekkel. Ha csak a ranglistahelyezést nézzük, akkor az írek ellen fölényben lenne Marco Rossi együttese, hiszen a 30. helyen álló nemzeti együttes éppen harminccal előzi az ellenfelét. De intő jel, hogy a keretértéket tekintve riválisunk így is bőven előz minket (126,85 millió euró, igaz, Kerkez Milos nélkül).

A párharcban a kezdés parádésan sikerült, az első hét meccsből három döntetlen mellett négy siker volt a mérleg, közte az 1970-es vb-selejtező 2:1-es és 4:0-s győzelmeivel. Ebben a csoportban végül kilenc ponttal holtversenyben zártunk a csehszlovákokkal az ötig jutó dánok és egy eggyel záró írek előtt, de a play-off meccsen 4:1-re alulmaradtunk, így lemaradtunk a vb-ről.

Azóta kevesebb a sikerélmény, a következő hét meccsből ugyanis csak egy 1993-as felkészülési összecsapást nyertek meg a magyarok, az 1990-es vb-selejtezőben a budapesti 0–0 után Dublinban a házigazda 2–0-ra nyert, 12 ponttal a 13-ig jutó spanyolok mögött kijutott a vb-re, míg a mieink nyolccal a harmadikak lettek.

A legutóbbi élmény itt kifejezetten friss, az Eb előtt egy 92. perces saját szöglet után kapott góllal maradtunk alul 2–1-re – ezzel megszakítva Szoboszlai Dominikék 14 meccses veretlenségi szériáját.

A sötét ló, amelyről csak kellemes élményünk van, igaz, nem túl sok: Örményország

A keret értéke : 42,83 millió euró (70.).

: 42,83 millió euró (70.). FIFA-ranglistahelyezés : 100.

: 100. A top 3 sztár : Eduard Szpertszjan (FK Krasznodar), Nair Tiknyizjan (Lokomotiv Moszkva), Lucas Zelarayán (al-Fateh).

: Eduard Szpertszjan (FK Krasznodar), Nair Tiknyizjan (Lokomotiv Moszkva), Lucas Zelarayán (al-Fateh). Vb-múlt : még sosem szerepelt vb-n.

: még sosem szerepelt vb-n. A magyarok ellen: 0 győzelem, 0 döntetlen, 1 vereség (0–2).

Az örmény válogatott még nem is létezett, amikor a dán már Európa-bajnok volt, hiszen a Szovjetunióból kiváló tagállam 1992. október 12-én játszotta első mérkőzését, és eddig még sem világ-, sem Európa-bajnokságra nem jutott ki. A Nemzetek Ligájában a D ligából indulva 2022-re feljutott a B-be, onnan rögvest ki is esett, de most osztályozón Georgia ellen kiharcolhatja a visszakapaszkodást ide.

A válogatott történetének messze legnagyobb sztárja, a korábban a Dortmundban, a Manchester Unitednél és az Arsenalban is futballozó Henrih Mhitarjan (95 meccs, 32 gól) nem vesz részt a vb-selejtezőkön, az Inter 35 éves támadó középpályása ugyanis 2022-ben lemondta a szereplést a nemzeti együttesben.

Hiányában Eduard Szpertszjanra érdemes nagyon figyelni, az FK Krasznodarnál nevelkedő, a felnőttcsapatban 39 gólnál és 28 gólpassznál járó 24 éves támadó középpályás piaci értéke 20 millió euró, ezt pedig nálunk is csak Szoboszlai Dominik (75) és Kerkez Milos (20) éri el! Zirajr Sagojan számára nem lesz teljesen ismeretlen a környezet, hiszen a 23 éves balszélső kölcsönben a Debrecennél szerepel, igaz, tíz tétmérkőzésen csupán 152 perc jutott eddig neki.

A két együttes eddig csupán egyszer találkozott, 2004 februárjában az utolsó fél órában Szabics Imre és Lisztes Krisztián találatával 2–0 lett ide.

A feladat nagyjából adott: az első kalapból borzasztóan nehéz ellenfelek jöhetnek, automatikus kijutást pedig csak az első hely ér. A második helyezettek a Nemzetek Ligája legjobb négy (vb-selejtezőn automatikusan nem top 2-ben záró) csoportgyőztesével kerülnek négy négyes döntőbe, ahol elődöntő-döntő menetrendben döntik el a 12 csoportelső melletti négy európai vb-hely kilétét.

A vb-selejtezők európai csoportbeosztása:

A csoport: Németország/Olaszország győztese, Szlovákia, Észak-Írország, Luxemburg

Németország/Olaszország győztese, Szlovákia, Észak-Írország, Luxemburg B csoport: Svájc, Svédország, Szlovénia, Koszovó

Svájc, Svédország, Szlovénia, Koszovó C csoport: Portugália/Dánia vesztese, Görögország, Skócia, Belarusz

Portugália/Dánia vesztese, Görögország, Skócia, Belarusz D csoport: Franciaország/Horvátország győztese, Ukrajna, Izland, Azerbajdzsán

Franciaország/Horvátország győztese, Ukrajna, Izland, Azerbajdzsán E csoport: Spanyolország/Hollandia győztese, Törökország, Georgia, Bulgária

Spanyolország/Hollandia győztese, Törökország, Georgia, Bulgária F csoport: Portugália/Dánia győztese, MAGYARORSZÁG, Írország, Örményország

G csoport: Spanyolország/Hollandia vesztese, Lengyelország, Finnország, Litvánia, Málta

Spanyolország/Hollandia vesztese, Lengyelország, Finnország, Litvánia, Málta H csoport: Ausztria, Románia, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, San Marino

Ausztria, Románia, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, San Marino I csoport: Németország/Olaszország vesztese, Norvégia, Izrael, Észtország, Moldova

Németország/Olaszország vesztese, Norvégia, Izrael, Észtország, Moldova J csoport: Belgium, Wales, Észak-Macedónia, Kazahsztán, Liechtenstein

Belgium, Wales, Észak-Macedónia, Kazahsztán, Liechtenstein K csoport: Anglia, Szerbia, Albánia, Lettország, Andorra

Anglia, Szerbia, Albánia, Lettország, Andorra L csoport: Franciaország/Horvátország vesztese, Csehország, Montenegró, Feröer-szigetek, Gibraltár

A menetrend:

1. játéknap: 2025. március 21–22. (ötcsapatos csoportok)

2. játéknap: 2025. március 24–25. (ötcsapatos csoportok)

3. játéknap: 2025. június 6–7. (ötcsapatos csoportok)

4. játéknap: 2025. június 9–10. (ötcsapatos csoportok)

5. játéknap: 2025. szeptember 4–6.

6. játéknap: 2025. szeptember 7–9.

7. játéknap: 2025. október 9–11.

8. játéknap: 2025. október 12–14.

9. játéknap: 2025. november 13–15.

10. játéknap: 2025. november 16–18.

pótselejtező elődöntők: 2026. március 26.

pótselejtező döntők: 2026. március 31.

(Borítókép: Willi Orbán és Cristiano Ronaldo a Magyarország–Portugália-mérkőzésen a Puskás Arénában 2021. június 15-én Budapesten. Fotó: Szabó Bernadett / Pool / Getty Images)