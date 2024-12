A labdarúgó NB II-ben szereplő Aqvital FC Csákvár humoros hangvételű közleményben számolt be arról, hogy az együttes támadója, Nagy Zoárd a felröppent sajtóhírekkel szemben nem megy sehová. Hacsak nem jelentkezik be érte a spanyol élvonalban szereplő FC Barcelona.

Nagy Zoárd az előző bajnokságban tíz gólig jutott és az együttes házi gólkirálya lett, majd idén ősszel újabb szintet lépve tizenöt bajnokin kilenc gólt jegyzett, amivel felkeltette más, tehetősebb klubok érdeklődését.

„Kevés a piacon a hozzá hasonlóan jó felépítésű, magas, erős középcsatár, aki ráadásul kellően gólérzékeny is. Hogy a további híreszteléseknek elejét vegyük, klubunk nem szándékozik eladni, azaz Zoárd a tavaszi idényben is csapatunkat erősíti. Hacsak nem jelentkezik be érte a Barcelona, hogy benne véli felfedezni Robert Lewandowski utódját...” – olvasható a Csákvár honlapján megjelent közleményben.

A Csákvár az őszi szezon után 19 ponttal a 9. helyen áll a másodosztályban, írja a Nemzeti Sport.