Az előző fordulóban meglepetés vereséget szenvedő Bayern Münchennek rendkívül fontos volt a RB Leipzig elleni péntek esti rangadó. A hazaiak ugyanis az elmúlt három bajnoki mérkőzésükön csupán négy pontot szereztek, így egyre közelebb kerültek a hozzájuk a riválisok a tabellán. A sorozatban négy meccset nyerő Leverkusen mindössze négy pontra volt már csak a 34 pontos listavezető mögött.

Az RB Leipzignak is szüksége volt egy jó eredményre, 27 pontjával egy győzelem esetén elérhető közelségbe került volna a bajorokhoz. A kisebb sérüléshullám ellenére erős kezdőcsapattal álltak ki a vendégek, ahol ezúttal is helyet kapott a csapatkapitány Willi Orbán és Gulácsi Péter.

Nagyon bánhatta az ember, ha kezdés után pár perccel később kapcsolta be a tévét, hiszen két perc alatt rögtön két gólt szereztek a csapatok, amire még a hangosbemondó is csak nevetve tudott reagálni. Először a hazaiak használták ki a lipcsei védelem megzavarodását, és Leroy Sané beadását végül Jamal Musiala ügyeskedte be a kapuba (1–0). De még ünneplésre sem hagyott időt a Bayern-szurkolóknak a vendégcsapat, egy szép passzt követően Lois Openda lódult meg a szélen, és lapos beadását Benjamin Sesko használta ki. A szlovén ász egy kifelé csavarodó lövéssel verte át Manuel Neuert (1–1).

A Bayern azonban továbbra is nagy intenzitással támadta a labdát, így jó pár helyzetet kialakított még az első húsz percben. A hazai csapat tudatosan a pálya jobb oldalán erőltette a játékot, ami végül ki is fizetődött. Már éppen kezdett volna egy kicsit lecsendesedni a mérkőzés, amikor Michael Olise sokadik beadásából az egyik alkalommal szabad embert talált a tizenhatoson belül. A mérkőzésnek friss apaként nekifutó Konrad Laimer pedig ellentmondást nem tűrő módon bombázta be a labdát Gulácsi kapujába a 25. percben, ezzel visszaszerezve a vezetést a müncheni gárdának (2–1).

Fotó: Getty Images Konrad Laimer, miután megszerezte csapatának második gólját.

Nagyjából tíz perccel később már végig sem próbálták játszani a támadást a bajorok, Joshua Kimmich 25 méterről eresztett el egy óriási lövést, amiről elkésett Gulácsi, bár a gólról nem tehetett a magyar kapus (3–1). A német játékos lövése 112 kilométer per órás sebességgel csapódott a kapu bal oldalába, amivel már a tizenhatoson kívülről is volt gólja a hazaiaknak.

Egyértelmű erődemonstrációt tartott a listavezető, a Leipzignak semmilyen válasza nem volt a München letámadására. Szinte le sem vehette a szemét az ember a képernyőről, annyira fergetegesen játszott a Bayern München.

A folytatásban több nagy helyzetet is sikerült elpuskáznia a Bayernnek. Először Sané lőtt mellé egy Laimer beadást, majd egy gyors kontra – négy hazai játékos vezette a labdát két lipcsei védőre – után végül Olise cselezte túl magát, és lőtte a kapu fölé a labdát. A mérkőzés legnagyobb védését végül a csapatjátékban ellenállhatatlan Harry Kane lövése után kellett bemutatnia Gulácsinak, az angol támadó a tizenhatoson belülről próbálta megszerezni a házigazdák negyedik gólját.

De ami késik nem múlik, a 75. percben az addig helyzeteket tékozló Sané már nem tudta kihagyni Alphonso Davies tökéletes indítását, ezzel egyre nagyobb verést mérve lipcsei riválisára (4–1). A kanadai védő pedig mintha megirigyelte volna a támadások során jól szórakozó csapattársait, így egy Kimmich beadás után a rend kedvéért azért Davies is fejelt egy gólt (5–1).

A Bayern München megérdemelten nyerte meg a Leipzig elleni találkozót, bár a vendégek jól kezdtek, a hazaiak gond nélkül dominálták a mérkőzés további részét, és csak az volt már a kérdés az utolsó percekben, hogy vajon lesz-e hatodik gól.

Bundesliga, 15. forduló:

Bayern München – RB Leipzig 5–1 (3–1)

szombaton játszák:

Frankfurt – Mainz 15.30

Hoffenheim – Mönchengladbach 15.30

Holkstein Kiel – Augsburg 15.30

VfB Stuttgart – St. Pauli 15.30

Werder Bremen – Union Berlin 15.30

Leverkusen – Freiburg 18.30

vasárnap játszák:

VfL Bochum – Heidenheim 15.30

Wolfsburg – Borussia Dortmund 17.30

(Ajánlókép: F. Noever, Getty Images)