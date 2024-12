A Bournemouth idegenben gyűjtötte be a három pontot az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 17. fordulójában, miután a Manchester United vendégeként 3–0-ra nyert. Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést a győztes csapatban.

A találkozó első gólját Dean Huijsen szerezte a 29. percben, majd Justin Kluivert volt eredményes büntetőből a 61. percben.

Két minutumra rá Antoine Semenyo is bevette a manchesteriek kapuját, mint később kiderült, ezzel be is állította a végeredményt.

A Bournemouth remek formába lendült az év végén, a legutóbbi öt bajnokiján veretlen maradt, ezekből az összecsapásokból négyet meg is nyert, és feljött a tabella ötödik helyére.

Kerkez Milos mérföldkőhöz érkezett vasárnap, a 21 éves hátvéd ötvenedik alkalommal lépett pályára a Bournemouth színeiben. A „vörös ördögök” a vereséggel 35 év után először töltik a karácsonyt a tabella második felében, írja az MTI.

A második helyen álló Chelsea nem tudta legyőzni idegenben az Evertont, így a listavezető Liverpool előnye négy pontra nőhet a tabella élén, amennyiben Londonban legyőzi a Tottenham Hotspurt. A Liverpool magyar játékosa, Szoboszlai Dominik ott lesz a pályán a kezdő sípszó pillanatában.

Labdarúgás

Premier League

17. forduló

Everton–Chelsea 0–0

Fulham–Southampton 0–0

Leicester City–Wolverhampton Wanderers 0–3

Manchester United–Bournemouth 0–3

Szombaton játszották:

Később:

Tottenham Hotspur–Liverpool FC 17.30