Ha eddig bárki is kételkedett volna abban, hogy a Manchester United érdeklődése valós Kerkez Milos iránt, azt a magyar labdarúgó káprázatos játéka a Bournemouth színeiben az Old Traffordon meggyőzhette arról, hogy nagyon is szükség lenne válogatottunk erősségére a „vörös ördögök” védelmében. A 3–0-s idegenbeli bravúr egyik főszereplője volt.