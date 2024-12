Ratatics Péter, az Újpest FC labdarúgócsapatának elnöke többek között arról beszélt az M4 Sportnak adott interjúban, hogy még két-három átigazolási időszakra szükség lesz ahhoz, hogy a keret nemzetközi szinten is jó eredmények elérésére legyen alkalmas, illetve 2027-ben már az új stadionban szeretné kezdeni a szezont.

Nem volt egy perc sem, amikor unatkoztunk volna, rengeteg feladattal szembesültünk, de erre számítottunk is, nem lepett meg. Az előző szezon végén izgultunk, több mint száz év után megszakad-e az a széria, hogy az Újpest az egyetlen csapat, amely nem esett ki az NB I-ből. Szerencsére jól sikerült a vége, egy-két fordulóval a vége előtt stabilizáltuk a bennmaradást. Onnan kezdődött az igazi munka, a felkészülés a változásra

– idézte fel a kezdeti nehézségeket a klubvezető, aki kilenc hónapja vette át az irányítást. „Játékosmegfigyelői hálózat és adatelemzés egyáltalán nem volt. A mai futballban alapelvárás, hogy legyenek mérések, de ezek hiányoztak. Nagyon nulláról vagy akár mínuszból indultunk.”

Ratatics arról számolt be, hogy két érdekes hatással szembesült. Egyrészt a Mol-csoport szerepvállalásával egyesek azt gondolták, innentől nagyon sokat lehet kérni, másrészt mindenki kivárt és óvatos volt, hogy milyen gyorsan érik be az átalakulás.

Nekünk nagyon fontos volt, hogy az elejét ne rontsuk el. Ne küldjük azt az üzenetet a piac felé, hogy bármit lehet kérni, mert nem értünk hozzá, ezért mindent megfizetünk. Tudatosan akartuk építeni, milyen imidzsünk lesz. Régi mondás, hogy rossz rendszerbe friss pénzt önteni nincs értelme, ezért a rendszereket akartuk stabilizálni, új alapokra helyezni. Tudatos stratégia mentén beleönteni a pénzt a csapatba

– mondta Ratatics, aki számára a legváratlanabb a szurkolói reakciók és érzelmek mélysége volt. Mint hozzátette, az üzleti világból érkezve nem számított arra, hogy ez nemcsak egy vezetői feladat lesz, hanem érzelmileg is megérinti a sport világa.

Racionális világból jövök, itt viszont nagyon vegyes a racionalizmus és az érzelmi töltet is, ezt még én is kezelem.

A mostani szezonban az első hatba kerülést nevezte meg célként, két-három éven belül pedig szeretnék rendbe tenni az alapokat, ami nem csupán a csapatot, a sportszakmai részt illeti, hanem az irodai működést, a klubról alkotott imázsképet, például azt, hogy hogyan kommunikálnak a szurkolókkal.

Az nem egy normális dolog, hogy a keret kétharmada távozik. A nyári átigazolási időszakban tömeges igazolást hajtottunk végre, mostantól pedig a finomhangolás időszaka következik. Még két-három átigazolási ablakra lesz szükség ahhoz, hogy a keret olyan erővel bírjon, hogy a nemzetközi porondon is jó szereplésre alkalmas legyen a csapat. A felelősség az enyém, és a végső döntés is

– jelentette ki Ratatics, aki a klub átigazolási alapelveiről is beszélt. „Építünk a magyar játékosokra, a keretnek legalább felét hazai játékosoknak kell adniuk. A keret nyolcvan százalékának 30, negyven százalékának pedig 25 év alattinak kell lennie. Az utánpótlásra is építeni kívánunk, szeretnénk minden évben legalább egy, de inkább kettő játékost beépíteni a felnőttkeretbe. Az egész magyar utánpótlás mélyen van. Borzasztó sokat kell szakmailag fejlődni, de ebben élen akarunk járni és példát akarunk mutatni, hogy ki tudunk nevelni olyan hazai sztárokat, akik először a mi csapatunkban, majd nemzetközi szinten is meg tudják állni a helyüket.”

Bartosz Grzelak vezetőedző nyári kinevezésével kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a Fehérvártól érkezve már látta a magyar futballt, így nem nulláról kellett kezdenie, de még fontosabb szempont volt a személyisége, mert egy igazi vezető, aki nagyon strukturált és alapos. Ratatics szerint precíz, előre elgondolt ütemterv alapján építkezik a svéd szakember, ami egy újjáépítésben nagyon nagy érték.

A védekezést rendkívüli hatékonysággal tudja megszervezni, ezért mi kaptuk a legkevesebb gólt az élvonalban. A támadásszervezésre itt lesz a januári edzőtábor, amelyen ezúttal már a teljes keret rendelkezésre áll

– értékelte az őszi szezont a sportvezető.

A tervezett új stadionnal kapcsolatban azt szeretné, ha 2027-ben már az új otthonában kezdené a szezont a csapat. Mint elárulta, öt helyszínt néztek Újpesten belül. Fontosnak nevezte, hogy egy ilyen létesítményt ma már szurkolói élményközpontként kell definiálni, hogy egy család eseményként élje meg a meccseket. Számára a legideálisabb a Fóti úti régi Tungsram-gyár területe lenne, erről tárgyalnak is, viszont még nincs megállapodás, ezért türelmet kér, tette hozzá az MTI szemléje.