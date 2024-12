Rendhagyó átigazolási hírről számolt be Angliában a Daily Mail: a lap információi szerint, amit azóta már a főszereplő Instagram-oldala is megerősített, a Manchester United korábbi főszakácsa, Omar Meziane a Formula–1-ben szereplő McLaren istállóhoz szerződött az ünnepek előtt.

Közkedvelt figura hagyta el az angol labdarúgó-bajnokság 2024–2025-ös kiírásában egyelőre csak vergődő, az edzőváltás ellenére is mindössze a tabella 13. helyén álló Manchester Unitedet – számolt be a Daily Mail.

A klub konyháját, a játékosok étkeztetését az elmúlt két évben alaposan megreformáló főszakács, Omar Meziane mostantól a Formula–1-es világbajnokságon szereplő, a konstruktőri vb-címet 1998 óta először épp idény elhódító McLarenhez igazolt.

A lap Meziane munkájával kapcsolatban kiemeli, nemcsak személyre szabott étkezési tervekkel látta el a United futballistáit, de arról is gondoskodott, bármerre járt a csapat a világban, a helyi konyha csemegéit is becsempéssze az élsporthoz elengedhetetlen egészséges táplálkozásba. A szakember a klub konyháját nem csupán megreformálta a kor szellemének megfelelően, de jóval változatosabbá is tette, mint a kinevezését megelőző években volt.

A Daily Mail kiemeli, a főszakács többek között az idegenbeli mérkőzések előtt, a csapatnál egy nappal előbb utazott egy-egy segítőjével a meccshelyszínekre, hogy a United által kinézett szállodában lényegében átvegye az uralmat, és biztosítsa, hogy a helyi konyhán a klub és játékosai igényeinek minden megfeleljen.

A hírt a brit újság exkluzív információként közölte, azóta azonban Meziane úgynevezett biója is frissült a közösségi felületein, megerősítve az értesülést.