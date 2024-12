Nikitscher Tamás becsült értéke kilőtt, Kosznovszky Márké kis híján megduplázódott, míg a Ferencvárosnál több játékos is milliós nagyságrendű visszaesést produkált – derül ki a Transfermarkt legújabb adatbázis-frissítéséről szóló hírből, amit az nb1.hu szemlézett idehaza.

A Transfermarkt futballpiaci adatbázis becslései szerint a legnagyobb értéknövekedést az ősszel a válogatottban is bemutatkozó Nikitscher Tamás érte el a magyar élvonalban szereplő futballisták közül. A Kecskemét középpályását a korábbi 275 ezer euró helyett immár 900 ezer euróra taksálják a portál legfrissebb, decemberi adatbázis-frissítése után – olvasható az nb1.hu-n.

Szintén nagyot emelkedett az MTK egyik legjobbjának becsült vételára. Kosznovszky Márk remek őszt futott, ami a Transfermarkt munkatársainak figyelmét sem kerülte el. 400 ezer helyett most már 750 ezer euró szerepel az „árcéduláján”. Utóbbi játékost az elmúlt hetekben – Nikitscherhez hasonlóan – több külföldi csapattal is összeboronálták, köztük a már így is két magyart foglalkoztató Blackburn Roversszel.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Puskás Akadémia 19 esztendős kapusa, Pécsi Ármin állhat fel, aki 400 ezer eurós becsült növekedést ért el azzal, hogy mostanra vitathatatlan alapembere a felcsúti gárdának

A legnagyobb csökkenéseket a legnagyobb keretértékkel rendelkező klubnál, azaz a Ferencvárosnál láthatjuk. A zöld-fehér együttes továbbra is a liga messze legértékesebb keretét tudhatja magáénak. Ez ugyanakkor a Transfermarkt szerint az eddigi 59,5 millió helyett már csak 52,8 milliót ér.

A 6,7 milliós visszaesés több mint fele két nyári érkezőhöz köthető. Philippe Rommens becsült értéke 3,5 millióról kerek 2 millióra, míg Matheus Saldanháé 8 millióról 6 millióra csökkent. Utóbbi ezzel már csak csapattársával, Mohammed Abu Fanival holtversenyben az NB I legértékesebb játékosa. Egyúttal az NB I legnagyobb értékvesztője...

Ami a teljes keretek értékét illeti, a Puskás Akadémia 23,6 százalékos növekedést könyvelhet el a Transfermarkt szakembereinél, ezzel az Újpestet megelőzve feljött az NB I-es összértékek listáján a második helyre (12,98 millió euró). A lila-fehérek játékosai egyszázalékos csökkenést produkáltak, így jelenleg 12,43 millió eurót ér a szakportál becslései szerint a IV. kerületi csapat játékosállománya.

(Borítókép: Saldanha küzd a Dinamo Kijev játékosaival az Európa-liga ligaszakaszának mérkőzésén. Fotó: Stuart Franklin / Getty Images Hungary)