Egyre közelebb Nikitscher Tamás klubváltása? – tettük fel a kérdést a minap az Index virtuális hasábján.

Mint megírtuk, az nb1.hu információi szerint az egyik német futballklub az ünnepek előtti napokban nyomatékosította korábbi érdeklődését, és konkrét vételi ajánlatot tett a labdarúgó NB I-ben szereplő Kecskemétnek. A hatszoros magyar válogatott középpályás – aki ősszel szabályosan berobbant Marco Rossi szövetségi kapitány keretébe – iránt korábban két, a Bundesliga másodosztályában szereplő együttes, a Hannover 96 és a Hertha BSC érdeklődött.

Akkor még csak logikus tippnek tűnt, hogy a mostani ajánlattevő is a két klub egyike lehet… Mostanra azonban a német Sport.de cikkéből egyértelműen kiderült, hogy a másodosztály 7. helyén álló zöld-feketékről, az 51-szeres magyar válogatott Huszti Szabolcs korábbi klubjáról, azaz a Hannoverről van szó.

A németek szerint az nb1.hu értesülése összecseng a Bild azon korábbi információjával, amely szerint a Hannover tavasszal megerősítené a középpályáját, és olyan játékost keres, aki a támadások segítése mellett pluszstabilitást is adhat a játéktér centrumában az együttesnek. A lap azt írja, korábban a svéd utánpótlás-válogatott Malcolm Jeng volt a hannoveriek első számú kiszemeltje a téli átigazolási időszakra, ám klubja, az IK Sirius által kért 1,8 millió eurós vételár miatt a németek úgy döntöttek, új kiszemeltre vetik ki a hálójukat.

A 25 esztendős középpályás korábban a spanyol élvonalbeli Valladolid radarján is ott volt, valamint az angol másodosztályban szereplő Coventry Cityvel és a Milwall-lal is összeboronálták az elmúlt hónapokban. A külföldi kérők mellett ősszel az NB I-ből is akadtak érdeklődők: a Ferencváros képviselői állítólag tárgyaltak is a játékos menedzsmentjével, de a Puskás Akadémia és az Újpest megkereséséről is olvashattunk az elmúlt időszakban Nikitscher Tamás jövőjével kapcsolatban.

A játékos ügynöke korábban úgy fogalmazott, elsődleges céljuk, hogy a hatszoros válogatott labdarúgó külföldön is kipróbálhassa magát, ugyanakkor nem zárta ki azt az opciót sem, hogy egy német vagy angol megmérettetés előtt idehaza egy, a Kecskemétnél magasabban jegyzett klubban gyűjtsön tapasztalatot a játékos.

A jelek szerint azonban akárki is lesz a befutó, nem diszkontáron fogja megszerezni Nikitschert. Az átigazolásokkal foglalkozó Transfermarkt ugyanis épp most frissítette adatbázisát, ahol a honi élvonalban Nikitscher becsült értéke ugrott a legnagyobbat – 275 ezer euróról 900 ezerre. Jenghez képest éppenséggel így is féláron…