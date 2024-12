2004. január 25. D. Afonso Henriques Stadion. A Vittoria Guimaraes csapata a Benficát fogadja a portugál bajnokság 19. fordulójában. A fővárosiak hatalmas harcban vannak a bajnoki címért a nagy rivális, José Mourinho vezetésével abban az évben Bajnokok Ligáját is nyerő Portóval. A téli, zord időjárás a pálya több pontján is víztócsákkal próbálja megakadályozni az élvezetes játékot, így a kapuk csak ritkán forognak veszélyben. José Antonio Camacho, a vendégek vezetőedzője viszont tudja, nekik szükségük van a három pontra, kockáztatni kell. Az 59. percben Fehér Miklós váltja a negyvenszeres portugál válogatott Joao Pereirát.

„Fáradtságom adom az esti árnynak, színeimet vissza a szivárványnak.”

Kockázat. A karácsony előtti utolsó napokban bármilyen rendezvényt szervezni kockázatos. Általában mindenki kényszervásárol, fut még egy reménnyel teli, felesleges kört valamely szupermarketben, vagy az utolsó simításokat végzi az ünnepi menü összetevőit mantrázva. A győri Magvassy Mihály Sportcsarnok lelátói azonban így is majdnem megteltek. Puska Péter szervezőmunkájának és elhivatottságának eredménye azonban sokkal inkább a parketten volt látható. Közel hatvan exválogatott labdarúgó és vezető, négycsapatnyi sportember fogadta el a meghívást és fejezte ki tiszteletét egy kivételes sportember és barát emléke előtt. A parketten állva, néma csendben kezdték el nézni a kivetítőn a Fehér Miklós góljairól készített videót.

D. Afonso Henriques Stadion, 91. perc: az utolsó gól és főszerep. A brazil Argel Fuchs végez el egy kirúgást, amelyet a magyar csatár a kezdőkörből csúsztat tovább. A térfél közepén felgyülemlő vízben leragadó labda mégis ki tud kerülni a bal oldalra, ahol a Barcelona és az Atlético Madrid egykori sztárja, Simao Sabrosa kerül egy az egy elleni helyzetbe védőjével. Megoldja, túljut rajta, majd becsúszva középre, a második vonalban érkezők felé kanalazza a labdát. A pálya közepéről nagyot sprintelő Fehér Miklós ballal lendít, de nem találja el tökéletesen a csúszós játékszert, az azonban a csapattárs, Fernando Aguiar elé kerül. A csereként beállt Medeiros már nem tud szerelni, így a kanadai játékos szezonbéli második gólját ünnepelheti.

„Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek, mosolygásom az őszi verőfénynek.”

Ünnepel a Magvassy Mihály Sportcsarnok publikuma is, az 52 éves Lipcsei Pétert éltetik. Mint 1992. április 25-én, pont itt Győrben. Akkor Lipcsei a csapata második gólját szerezte, kicselezve mindenkit, aki az útjába került. Ezúttal a rövidbe spiccel. „Ezt régen sem fogtad!” – szól oda a mosolygó Vlaszák Gézának. Pár perccel később a rövid felsőbe vágja a labdát, átvétel nélkül. Ismét bevillan 1992 áprilisa, ezúttal a Zalaegerszeg az ellenfél. 81. perc, hatalmas, 30 méteres Lipcsei-bomba, 7–0. Vagy '93-ban, az MTK ellen, szegény Zsiborás Gabi, nyújtózkodott rendesen. A Hungária körúton 35 méter volt a távolság. Már kisebb a táv, csökkent a dinamika, eltűntek a cselek, a labda azonban még jó helyen van ezeknél a fiúknál. Öröm nézni a korábbi válogatott csapattársak, Király Gabi, Halmosi Peti vagy Fehér Csaba megmozdulásait.

Válogatott. Az első fellépés örök emlék. 1998. október 10-én Bakuban játszott Eb-selejtezőt a Bicskei Bertalan kezei alatt formálódó fiatal csapat. A mérkőzés 6. percében Horváth Ferenc megsérült, Fehér Miklós lépett pályára. Az első gólra 58 percet kellett várni. Dárdai Páltól indult az akció, majd Illés Béla szöktette Hamar Istvánt a bal oldalon. A szélső becsúszva középre kanyarintotta a labdát, ahol Fehér, testi épségét nem kímélve próbálta bevetődve kapura fejelni a labdát. Azonban ütközött Dmitri Kramarenkóval, a hazaiak kapusával, a labda így ismét Dárdai elé hullott, aki félfordulatból megszerezte élete első válogatott-találatát.

Fehér folytatta, Kramarenko helyett Alekszandr Zsidkov érkezett a pályára. Az utolsó hat perc eseménydúsra sikeredett. A 84. percben Illés tizenegyesből, a 88. percben Pisont István emelés után szerzett gólt, majd az utolsó percben Fehér Miklós is megszerezte a válogatottban az első találatát. Hrutka János indította az akciót egy íveléssel, majd nyert egy párharcot a tizenhatos előterében. A jobbra, Dombi Tiborhoz kikerülő labda beívelését követően is ő érkezett és rúgott össze Rasim Abusevvel – a labda Fehér elé pattant, aki 12 méterről nem hibázott.

„Sok sötét titkom rábízom a szélre, semmit se várva és semmit se kérve.”

Priskin Tamás sem tette. Rajta nem látszik még az idő múlása. Minden megmozdulását elismerő tekintetek kísérik a Magvassy lelátójáról és az ellen védői részéről. Remekül tartja meg a labdát, jól hozza helyzetbe társait, kiválóan lát a pályán és gólhelyzetben könyörtelen. Szórja a gólokat egymás után. „Könnyű neki, még most is játszik” – nyugtázzák az ellenfelek. Pintér Attila biztosra ment, jól, fiatalosan válogatott, meg akarta nyerni csapatával a tornát. Akárcsak Bernd Storck 2015 novemberében. Ő is Priskinre szavazott. Támadónk pedig a 14. percben Kádár Tamás ívelésével megiramodott, a tizenhatoson belülre ért – nyakán a Brightont és a Southamptont is megjárt Vegard Forrennel és a nürnbergi Even Hovlanddal – egy visszacsel, majd hatalmas gól a hosszú felsőbe. Magyarország–Norvégia 1–0. Majd kettő. 44 év után újra Európa-bajnokságon a magyar labdarúgó-válogatott.

Visszacsel, hosszú sarok. Ahogy Vincze Ottóhoz kerül a labda és tiszta lövőhelyzet adódik, rettegnek a kapusok. Így volt ez a tornán, és közel harminc évvel ezelőtt is. Ki ne emlékezne Knézy Jenő önkívületi állapotára. „Lerántják! Nem lehet lerántani! Ott a csel... Hohó, hohó, hohó, Vincze Ottó, hát kérem szépen!” Két gól a Grasshoppers ellen, idegenben. Két gól, két visszacsel, két hosszúsarok. A Magvassy Mihály publikuma is láthat egyet, ezúttal is a hosszúban köt ki a labda.

„Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton: kétségeim az örvényekbe szórom.”

2000. november 15. Szkopje, barátságos mérkőzés. Egy hónappal korábban három gól Kaunasban, világbajnoki selejtezőmérkőzésen. Ezúttal Észak-Macedónia az ellenfél. Hatalmas köd a Gradszki Stadionban. Az 5. percben Pető Tamás szökteti a jobb oldalon Kabát Pétert, aki megveri védőjét, majd a fehér köd takarásában feltűnő Fehér elé ível, aki a hosszú sarokba fejel: 0–1. A félidőben lefújják a meccset, de a találkozót hivatalosan is Magyarország nyeri. 2002-ben Fehéroroszország, 2003-ban Szlovénia ellen is betalál. Mindkétszer kikapunk. 2003 októberében Lengyelország ellen lép utoljára pályára. Kenesei Krisztián váltja a 64. percben.

Bajnok és kupagyőztes a Portóval. 2000-ben az év játékosa Portugáliában, 14 gólt szerezve. A portugál élvonalban 130 percenként rúgott gólt vagy adott gólpasszt. Halálát követően csapattársai legyőzik a bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Portót a portugál kupadöntőben, így posztumusz kupagyőztes, hiszen az Estrela és a Coimbra legyőzésében is szerepet vállalt. A magyar válogatottban 25 mérkőzésen hét gólt szerzett. „A holtom után ne keressetek, leszek sehol – és mindenütt leszek.”

D. Afonso Henriques Stadion, 93. perc. Egy oldalszabadrúgást, majd egy felszabadítást követően a félpályán túl hagyta el a labda a játéktert. 92 perc 18 másodperckor Rogério Matias próbálja bedobni a labdát, de Fehér felé suhint, így kiejti azt. 92:22-kor sárga lapot kap a magyar támadó. Visszanéz Olegário Benquerenca játékvezetőre, mosolyog egyet, majd visszafordulva a bedobás felé jön a „mikis” mozdulat: bal kézzel a fül mögé sodorja a hosszabb, vizes hajat. 92:28-kor a térdére támaszkodik, mintha elfáradt volna. 92:30-kor hanyatt esik, koponyája eszméletlenül vágódik a felázott talajra.

D. Afonso Henriques Stadion, 22:35. A villámgyorsan a pályára érkező személyzet percek óta küzd Fehér Miklós életéért. A csapattársak először csak a fejüket fogják, majd a súlyos másodpercek, az érkező defibrillátor és az egyre aktívabb, feszültebb egészségügyi stáb láttán összeomlanak. A svéd válogatott Anders Andersson, a horvát Tomislav Sokota, a nagy portugál csillagok, Simao Sabrosa, Tiago Mendes, Ricardo Rocha és Miguel zokog, a földön fekszik, imádkozik, vagy az ellenfél vállán próbálja feldolgozni az elfogadhatatlant. Dárdai Balázs, Fehér Miklós, Zavadszky Gábor, Bánka Kristóf, Fülöp Márton, Lázár Bence. Érthetetlenül, túl korán, túl fiatalon. Emlékük örökre velünk, általunk él tovább.

A szerző Hrutka János 24-szeres válogatott labdarúgó, háromszoros magyar bajnok és kupagyőztes, német bajnok.