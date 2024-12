„Túl kicsik a játékosok” – magassága miatt (is) vinnék az NB I őszi felfedezettjét, Nikitscher Tamást a német másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Hertha Berlinhez, számolt be a Berliner Kurier című lap. A hatszoros magyar válogatott középpályást hosszabb ideje emlegetik a kék-fehérek kiszemeltjei között, januárban pedig konkrét lépések történhetnek a megszerzése érdekében. Az esetleges transzferben a csapat korábbi vezetőedzője, Dárdai Pál keze is benne lehet.

Egybehangzó hazai és nemzetközi sajtóhírekre hivatkozva korábban már beszámoltunk róla, Nikitscher Tamás rövidesen Németországba igazolhat. Míg karácsonykor a Hannover 96 tűnt az egyik legesélyesebb kérőnek, a Berlinek Kurier szerint a Hertha BSC legalább ilyen közel áll ahhoz, hogy megpróbálja átigazolni a hatszoros magyar válogatott labdarúgót – szúrta ki a csakfoci.hu.

A feljutásért folytatott harc helyett csak a 12. helyen áll a téli szünetben a Hertha BSC féltávnál, ráadásul katasztrofális hazai mérleg mellett: nyolc meccsen mindössze két győzelemmel az Olimpiai Stadionban.

A berlini lap azt írja, hogy egy középcsatár mellett egy új középpályásra is nagy szüksége van az együttesnek annak érdekében, hogy feljebb kapaszkodjon a tabellán. Ezért is került képbe a 193 centiméteres „NB I-es óriás”. A magyar válogatott játékos a lap szerint a Dárdai Mártont és Dárdai Palkót is foglalkoztató Hertha egyik legfontosabb őszi problémájára is megoldást jelenthetne. A kék-fehérek 11 gólt kaptak rögzített szituációk után, ez pedig „egyszerűen túl sok” a lap elemzése szerint. A rossz széria egyik oka pedig az, hogy

a Hertha BSC nem erős a levegőben, mert a játékosok többsége kicsi.

A probléma különösen a középpályát érinti: Diego Demme (170 cm), Kevin Sessa (175 cm), Ibo Maza (180 cm) és Michael Cuisance (181 cm) nem elég jók a védekező légi párbajokban, vagy épp nem tudnak elég veszélyt jelenteni az ellenfél büntetőterületén belül. Az egyetlen középső középpályás, aki magasabb az átlagnál, az a görög Andreas Bouchalakis (186 cm), de ő már szinte ki is esett a versenyből, mert túl lassú, és a passzív játékstílusa nem illik Cristian Fiel Hertha-edző futballfilozófiájához – emiatt már hónapok óta vevőt keresnek rá a berliniek.

Ez utóbbi jelenti egyébként a lap információi szerint a problémát, azaz előbb el kellene adnia a Herthának Bouchalakist, mielőtt Nikitschert megpróbálná megvenni. A válogatott játékosnak még 2026 nyaráig van szerződése a Kecskeméttel, amely 900 ezer eurót kérne kulcsjátékosáért – írják. A ligarivális Hannover 96 is érdeklődött Nikitscher iránt, de az alsó-szászországi csapat nem akart ennyit fizetni érte. A lap úgy tudja, hogy az ár csökkentésén is dolgozhatnak még a Herthánál, méghozzá a klubikon és a kelet-európai játékospiaci felderítője, Dárdai Pál vezetésével.

A Hertha keretének magassági problémáiról korábban a csapat volt edzője, az előző idényben Dárdai stábjában dolgozó Bódog Tamás is említette már az Indexnek. A berlini klubvezetés azóta sem tudta orvosolni a nyilvánvalónak tűnő gondot...