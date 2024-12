A magyar labdarúgó-válogatott és az Union Berlin középpályása, Schäfer András is igyekszik kivenni a részét nevelőegyesülete megmentéséből. A 25 éves labdarúgó a Szombathelyi Haladás szurkolói körének beszámolója szerint 5 millió forintot ajánlott fel a drukkerek által kezdeményezett jótékonysági gyűjtésbe.

Mint beszámoltunk róla, a megszűnés határán táncol a vasi futball 105 esztendős gigásza, a Szombathelyi Haladás, mely sajtóhírek szerint a városi politikai elit acsarkodásának eshet áldozatául. A sportegyesület „utolsó segélykiáltásként” Orbán Viktor miniszterelnöknek írt nyílt levelet. Az egyesület szerint már csak a kormányfő lehet „a Haladás VSE megmentője”. A tavaszi küzdelmek befejezéséhez az eddig napvilágot látott információk alapján legalább 260 millió forintra lenne szükségük.

Ezzel párhuzamosan a szurkolók is elindítottak egy utolsó segélyakciót, ők 55 milliót igyekeznek összekalapozni az év utolsó napjaiban, ennyi pénz azt garantálná, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség a most még meglévő, lejárt adótartozás miatt ne vonja vissza a klub által versenyeztetett csapatok indulási jogát a különböző bajnokságokban. Ez az összeg az adóhatóság (NAV) irányába felhalmozott, lejárt tartozás.

Utóbbi gyűjtés hírére reagált a 34-szeres magyar válogatott labdarúgó, Schäfer András, aki a városban kezdett futballozni, előbb a Grundball PFC-nél, majd a Haladás utánpótlásbázisának számító Illés Labdarúgó Akadémiánál nevelkedve. A korábbi Hali-növendék a Haladás Szurkolói Kör hivatalos Facebook-oldalának beszámolója szerint 5 millió forintot ajánlott fel az egyesület megsegítéséért.

A drukkerek korábban jelezték, amennyiben nem jön össze a remélt összeg, úgy minden forintot visszautalnak az azokat felajánló társaiknak. Hétfő délután 25 millió 800 ezer forint felett járt az összeszedett összeg.

Segélykiáltások az elmúlt napokból

Az egyesület honlapján múlt héten jelent meg „Nyílt levél Magyarország Miniszterelnökéhez, Orbán Viktorhoz” címmel közölt írás, amelynek tárgya közlésük szerint az, hogy „Legyen Ön a Haladás VSE megmentője – Segítségkérés Magyarország Miniszterelnökétől”. A levelet azért írták, mert mint fogalmaztak,

a 105 éves egyesületünk, Szombathely és a Nyugat-Dunántúl ikonikus sportegyesülete a megszűnés szélére került

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Ez a levél nem más, mint egy utolsó segélykiáltás. Egy kérés azért, hogy egy múltat idéző örökség, amely generációk életét formálta, és amely Magyarország egyik szimbólumává vált, ne vesszen el végleg” – írták, majd részletezték, hogy az egyesület „a megszűnés szélére sodródott.”

Az ünnepek előtt a Haladás VSE által versenyeztetett, a futsal NB I-ben élen álló szakosztály vezetője, Pálmay Tamás is hasonló segélykérést fogalmazott meg, igaz, akkor még általánosságban, a közvéleménynek címezve gondolatait...

„December 6-án játszottuk le az idei utolsó tétmeccsünket. Abban maradtunk, hogy akkor gyűlünk majd össze egy megbeszélésre, ha már tudjuk, hogy mit hoz a jövő, ami most egyelőre nagyon bizonytalan. Sokféle forgatókönyv lehetséges. Elképzelhető, hogy az elmúlt években sikert sikerre halmozó csapat megszűnik, a játékosok szétszélednek. Benne van a pakliban, hogy »csökkenetett üzemmódban« fejezzük be a bajnokságot: az itt maradó felnőttjátékosokat az utánpótlásunkból egészítjük ki. Én abban bízom, hogy januárban változatlan felállásban, változatlan célokkal folytatjuk a pontvadászatot – de belátom, most erre van a legkevesebb esély…” – mondta Pálmay.