Ahogy arról beszámoltunk, Kubatov Gábor, a Ferencváros klubelnöke tájékoztatása szerint távozik a labdarúgócsapat éléről Pascal Jansen vezetőedző, aki mindössze fél éven keresztül irányította a magyar rekordbajnokot. A holland szakembert a világ egyik legnagyobb futballkonszernje kivásárolta szerződéséből.

Azóta sajtóinformációk, többek között a Nemzeti Sport is arról számolt be, hogy Pascal Jansen valóban a tengerentúl felé veszi az irányt, és a jelenleg edző nélküli New York City FC kispadjára ül le. Sőt, már azt is tudni lehet, hogy az FTC minden bizonnyal nagyjából félmilliárd forintot kaphatott vezetőedzőjéért.

De így, hogy Pascal Jansen váratlanul távozott az Üllői Útról, ki lesz a magyar rekordbajnok vezetőedzője? A klub közleménye egyelőre csak arról számolt be, hogy ideiglenesen Jansen segítő edzője, a klubnál játékosként kilenc év alatt négy bajnoki címet szerzett Leandro de Almeida veszi át a munkát. Azt viszont, hogy ki lesz majd az új vezetőedző, még nagyon korai találgatni.

Horvát és norvég edző volt jelölt

Még Pascal Jansen idén júniusi kinevezése előtt a horvát Nenad Bjelica és a norvég Erling Moe is jó eséllyel pályázott a vezetőedzői pozícióra. Később, mint kiderült, Jansen lett a befutó, de sajtóhírek szerint a horvát és a norvég szakember újra szóba jöhet, mint lehetséges „utód”. Már csak azért is, mert egyikőjüknek sincs azóta csapata.

Az 53 éves Nenad Bjelica a közelmúltban irányította a Trabzonsport, az Union Berlin és hazájában a Dinamo Zagrebet, de egyik csapat élén sem ért el különösebb sikereket. Legmagasabb meccsenkénti pontátlagát még 2018 májusa és 2020 áprilisa között, szintén a Dinamo Zagreb kispadján jegyezte.

Fotó: Jurij Kodrun / Getty Images Nenad Bjelica

Az 54 éves Erling Moe pedig legutóbb a Molde kispadján dolgozott, a munkát december elején fejezte be azt követően, hogy 2019 április óta dolgozott a norvég csapatnál. Egyelőre a Ferencváros semmilyen megerősítést nem adott azzal kapcsolatban, hogy kik kerültek szóba, mint potenciális vezetőedző, egyelőre annyit tudni, hogy Leandro irányításával kezdi a csapat a téli felkészülést.