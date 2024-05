Programváltozás – hirdette másfél nappal a csütörtökre megszervezett sajtótájékoztató előtt a Magyar Labdarúgó-szövetségtől érkező e-mail tárgya. Szoboszlai Dominikék elfoglaltságai miatt az eredetileg délutánra tervezett nemzetközi sajtótájékoztató új, jóval korábbi időpontot kapott. Ám az Európa-bajnoki felkészülés jelentőségét jól mutatja, sokkal több kolléga akkor sem jöhetett volna ki Telkibe, ha nincs a kisebb kavarodás.

Emlékszem, mikor 2016-ban, a 42 éves Eb-böjt végén a magyar válogatott elindult Franciaországba, a Ferihegyi 1-es terminálon is kígyóztak az újságírók a parkolóba begördülő csapatbusz előterében. A mikrofonok gyűrűjében szinte elveszett – az akkor még csak húszesztendős – Nagy Ádám. Most, szűk két héttel az indulás előtt már megközelítette ezt a médiaérdeklődés mértéke.

Ezúttal is jutott Nagy és Ádám is nekünk: a Cipruson légióskodó Lang Ádám, valamint a Puskás Akadémiában felépülése után remek tavaszt összehozó Nagy Zsolt személyében.

„Jó állapotban vagyok, nem érzek fájdalmat, teljesen felépültem, így teljes értékű munkát tudok végezni. Semmiben sem zavar a korábbi sérülésem – mondta saját helyzetéről Lang, aki a klubszezon hajrájára kiszorult az Omónia kezdőjéből, helyzetén pedig csak rontott, hogy egy edzésen megsérült, lábközépcsonttörést szenvedett. – Hektikus idényen vagyok túl, végig hullámzó teljesítményt nyújtottunk a bajnokságban. Ez tavaszra valamelyest stabilizálódott, elértük a harmadik helyet. Szerettünk volna jobban helytállni, de a minimális célt teljesítettük a nemzetközi kupaindulással. Hogy a személyes jövőm mit tartogat? Egy évem még van a szerződésemből, bármi megtörténhet. A szezon vége nem volt az igazi, de ezt a részt lezártam magamban.”

A középhátvéd azon kevesek közé tartozik a keretben, akik az eddigi két Európa-bajnoki felkészülésnek is részesei lehettek. Most pedig már triplázónak számít. Adta magát a kérdés, érzi-e előnyét az ilyesfajta pluszrutinnak, hozzá lehet-e szokni az Eb-részvétel gondolatához.

„Nem teszek különbséget válogatott összetartás és összetartás között. Annak örülök igazából, hogy egy évtizede itt lehetek rendszeresen. S annak, hogy érzésre rengeteget fejlődtünk közösen az elmúlt években. Mondhatom, a szövetség, a stáb és a játékosok részéről is rengeteg előrelépés történt ebben az évtizedben, ennek pedig jó, hogy szerves részese lehetek.”

Lang arról is beszélt, elképesztő motivációt, ugyanakkor felszabadultságot is érez a kerettagokon. „A közös programokon mennek a zrikák, miközben, ha edzés van, ott óriási intenzitással teszi mindenki a dolgát.”

Szóba került, hogy a kerettagok közös döntése volt, hogy ne külföldi edzőtáborban készüljenek az Eb-re, hanem idehaza, a Telkiben lévő központban. Mint Lang elmesélte, mindenki hosszú szezonon van túl, a felkészülést alapjaiban a stáb határozta meg, de az egész csapat örül annak, hogy a megszokott közegben maradhatott, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig nyitott volt erre a megoldásra. „Ausztriában lehet, hogy még jobb körülményeket találhattunk volna, de a megszokott környezet kényelmét semmi sem pótolhatja” – jegyezte meg.

„Nekünk kifejezetten jól alakult az idény vége, az utolsó fordulóban fel tudtunk lépni a dobogóra, úgy is, hogy nem a saját kezünkben volt a sorsunk. Kemény munkával sikerült visszahozni magamat érzésre arra a szintre, mint a hét hónapos kihagyásom előtt volt” – vette át a szót Nagy Zsolt.

A szélső megjegyezte, egy hét pihenőjük jutott a bajnokság vége után, aztán már jöttek is Telkibe, ilyen szempontból is szerencsés, no meg a családjaik is örülnek, hogy nem egy újabb utazás várt rájuk egyből. „Az első edzéseket azért megéreztük mind, érezhetően a fizikum javításán, építésén van a hangsúly, és éreztünk egy kis izomlázat is, de ilyenkor így van ez jól.”

A jövő hét már az Európa-bajnoki főpróbákról szól: kedden Dublinban, Írország ellen lép pályára Marco Rossi együttese, míg szombaton Debrecenben, Izrael lesz a mieink ellenfele.

„Mind a két meccs kemény csatának ígérkezik. Az írek talán fizikálisabbak, komoly kultúrája van a futballnak, topligás tapasztalattal felvértezett, a párharcokban erős ellenfélről van szó. Izrael is hasonló, a szintjüket jól mutatja, milyen közel voltak a kvalifikációhoz. Szóval összességében két hasonló jellegű meccs várhat ránk, ahol remélhetőleg jól tudjuk majd alkalmazni az eddigi erősségeinket, és sikerül ezt-azt már most beemelni a játékunkba a most gyakoroltakból” – tekintett előre a jövő heti két edzőmeccsre Lang.

„Taktikailag igyekeztünk új elemeket beemelni, ezeket nincs sok lehetőségünk kipróbálni, ehhez nyújt remek lehetőséget ez a két mérkőzés” – fogalmazott a felcsúti labdarúgó.

Nagy Zsolt elmesélte, a kerettagok igyekeznek a szabadidejüket együtt eltölteni, maga részéről a biliárdot és a dartsozást preferálja.

„Azt érezni, a közösségi tereket szép számmal használjuk, azzal együtt is, hogy persze akad, aki jobb szereti a magánszféráját, és az átlagnál többet olvas, filmez a szobájában” – tette hozzá Lang Ádám, aki szerint összességében példás az összetartás a kerettagok között, nem véletlen, hogy a társak is rendre úgy nyilatkoznak, olyan Telkibe jönni, mintha csak egy nagyobb családi rendezvényre érkeznének haza.

Egyelőre csak remélhetjük, hogy ebből a családias közegből és bizakodó hangulatból minél több visszaköszön majd a június 14-én rajtoló Európa-bajnokságon. Németországban Svájc ellen kezdenek majd a mieink egy nappal a nyitómérkőzés után, majd jön a június 19-ei meccs a házigazda németek, azt követően pedig a csoportkört záró harmadik találkozó, június 23-án a skótok ellen.

A 24 csapatos torna csoportköréből a kvartettek első két helyezettje, valamint a hat csoportharmadik közül a négy legjobb eredményt elérő együttes jut majd tovább a nyolcaddöntőbe.

A válogatott kerete

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Paksi FC).

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Paksi FC). Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Willi Orbán (RB Lepzig), Szalai Attila (Freiburg – Németország).

Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Willi Orbán (RB Lepzig), Szalai Attila (Freiburg – Németország). Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles ((Sunderland – Anglia).

Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles ((Sunderland – Anglia). Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC).

Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC). Tartalékok: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel SK – Belgium), Vécsei Bálint (Paksi FC).

Az A csoport teljes programja

1. forduló

június 14., München: Németország–Skócia

június 15., Köln: Magyarország–Svájc

2. forduló

június 19., Köln: Skócia–Svájc

június 19., Stuttgart: Németország–Magyarország

3. forduló

június 23., Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., Stuttgart: Skócia–Magyarország

(Borítókép: Lang Ádám és Nagy Zsolt. Fotó: Tövissi Bence / Index)