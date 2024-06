Lassan tényleg már csak az marad a kérdés, hogy vajon ezúttal hogyan hasal el az angol válogatott, mert hogy valahogyan úgyis megteszi, ahhoz már hozzászokhattunk az elmúlt évtizedek során.

Anglia: nehéz elképzelni, ez a keret ne alkosson maradandót

A világ legértékesebb keretével bíró gárda a selejtezőt imponáló magabiztossággal hozta, hat győzelemmel, két döntetlennel és 22–4-es gólkülönbséggel nyerte meg az Eb-címvédő Olaszország, és az ugyancsak kijutó Ukrajna előtt, egy pillanatig sem hagyott kétséget afelől, hogy melyik a legerősebb válogatott az Észak-Macedóniát és Máltát is felsorakoztató ötösben.

A jelenleg még 33 fős keretből 31-en a világ legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben edződnek hétről hétre, a két légiós (ez amúgy 6,1 százalék, ami még a második legalacsonyabb, német 20,7 százalékos mutatóhoz képest is brutális arány) pedig a Real Madrid bajnoki címében és BL-győzelmében kulcsszerepet játszó Jude Bellingham, és a Bayern Münchenben európai Aranycipőt szerző Harry Kane...

A klasszis futballistákat napestig lehetne sorolni a középpályától felfelé, tényleg nehéz elképzelni, hogy ezek a játékosok ne alkossanak valami nagyot, de azért akad itt egy nagy probléma.

Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

Ez pedig leginkább a kapitány személye, ugyanis azért Southgate-et messze nem lehet a világ legjobbjai közé emelni, ami a kerethez képest azért pazarlásnak tűnik. Igen, irányításával az együttes 2018-ban vb-elődöntős volt, és a finálétól sem állt messze, 2019-ben Nemzetek Ligája-bronzérmes lett, a 2021-re halasztott Európa-bajnokságon pedig csak a finálé büntetőpárbajában maradt alul, de a két kiemelt eseményen azért ez leginkább a kedvező sorsolásnak, nem a parádés játéknak volt köszönhető. És ahogyan az ilyenkor az angoloknál lenni szokott, amikor a játék már kifejezetten jónak festett, akkor a vb-n a negyeddöntőben érkezett a szintén csoportgyőztes, és később a finálé tizenegyespárbajában alulmaradó, címvédő francia gárda ellenfélül...

Harry Kane, Phil Foden és Bukayo Saka egyedül is képes meccseket eldönteni

Kulcsjátékosok: Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden

Itt tényleg kis túlzással szentségtörés lesz sokakat kihagyni, de háromnál több kulcsjátékost sehová nem szeretnénk írni. Harry Kane számára trófeát nem hozott ugyan a müncheni szerződés sem, de aligha rajta múlt ez, hiszen 45 tétmeccsen 44 gólt és 12 gólpasszt termelt, a világ egyik legjobb kilenceseként.

A még mindig csupán 20 éves Jude Bellingham a Real Madridhoz igazolva 23 góllal és 13 gólpasszal vette ki a részét az újabb spanyol aranyból és BL-győzelemből, Phil Foden pedig 26 találatot és 12 asszisztot jegyzett a Manchester City újabb PL-sikerével záruló idényében, egyúttal az angol liga legjobb futballistájának is megválasztották.

És akkor tényleg csak zárójelben, olyan játékosokat nem vettünk ide, mint az idényben 42 kanadai pontot (27+15) termelő Cole Palmer, a 40-ig (27+13) jutó Ollie Watkins, vagy éppen Bukayo Saka (20+14) és Jarrod Bowen (20+10). Hogy a világ egyik legjobb védekező középpályásává váló Declan Rice-t már tényleg ne említsük...

A várható kezdőcsapat: Pickford – K. Walker, Maguire, Stones, Trippier – Rice, Bellingham – Saka, Palmer, Foden – Kane

FIFA-világranglista: 4.

4. Eddigi Európa-bajnoki szereplés: 10

10 Legjobb szereplés: döntős (2020)

Dánia: lesz-e újabb csoda?

A kvartett egyetlen csapata, amelyik már nyert Európa-bajnokságot – pedig ki sem jutott arra eredetileg... Jugoszláviát ugyanis a háborús helyzet miatt kizárták, így a selejtezőben mögötte záró Dániát hívták be 1992-ben, és ha már elmentek, meg is nyerték a tornát Brian Laudrupék!

Az együttes legutóbb az elődöntő ráadásában bukott el, amire csak azért nem használjuk a csoda szót, mert azt meghagyjuk Christian Eriksen pályára történő visszatérésére, ő ugyanis a finnek elleni nyitányon összeesett a pályán, és többször is újra kellett éleszteni... A teljesen megrogyott csapat ki is kapott végül északi riválisától, majd a villámgól ellenére Belgiumtól is, de az oroszok finnek elleni sikerével még reménykedhettek a továbbjutásban. A záráson az akkor már Eriksen jobban létéről biztosított együttes 4–1-re kiütötte az oroszokat, így továbbjutott a hármas körbeverésnek köszönhetően, aztán Wales (4–0) és a hollandokat Budapesten búcsúztató Csehország (2–1) ellen is felülkerekedett, mielőtt a Wembley-ben az angolok ráadásban 2–1-re győztek.

A selejtezőben meglepő vereséget szenvedtek Kazahsztánban (pedig a 73. percben még 2–0-ra vezettek!) így aztán sokáig nyílt volt a csoport, de végül a szlovénokat jobb egymás elleni eredménnyel megelőzve elsőként jutottak ki.

Szövetségi kapitány: Kasper Hjulmand

Az 52 éves szakembert 2020-ban nevezték ki a dán válogatott élére, így rögvest egy Eb-bronzéremmel sikerült bemutatkoznia, és mivel a Nemzetek Ligájában Franciaországot és Ausztriát megelőzve nagy csatában szorultak csak a horvátok mögé, a világbajnokságon is nagy várakozások voltak a csapattal szemben. Ott azonban lebőgés jött, a Tunézia elleni gól nélküli döntetlen után a franciák Kylian Mbappé duplájával legyűrték a dánokat (1–2), akik hatalmas meglepetésre Ausztráliától is kikaptak a záráson (0–1), így ahelyett, hogy továbbjutottak volna, csoportutolsóként távoztak. Az Eb-selejtező során próbálkozott rengetegféle felállással, volt itt 4–2–3–1, 3–4–2–1, 3–4–1–2 és 5–3–2 is, de így is a 4–3–3 volt a leggyakrabb, ehhez képest idén már 3–5–2-vel álltak fel Svájc ellen, szóval van itt kérdés gazdagon.

Christian Eriksen visszaverekedte magát a válogatottba is

Kulcsjátékosok: Christian Eriksen, Rasmus Höjlund, Kasper Schmeichel

Természetesen nem lehet elmenni Christian Eriksen mellett, aki azok után, hogy 2021 júniusában a pályán összeesett 2022 februárjában már újra játszott. A 32 éves középpályás az idény során térdsérülése miatt hagyott ki egy hónapot, majd február és április között nem sok lehetőséget kapott edzőjétől, de így is összejött neki 28 tétmeccs a Manchester Unitedben. A válogatottban már 128-nál jár karrierje során, amivel jelenleg a harmadik helyen áll az örökranglistán, 40 találata pedig az ötödik legtöbb a nemzeti együttesben.

A nyár óta Rasmus Höjlund is a klubtársának számít, az Atalantától 74 millió euróért szerződtetett csatár számára nem indult jól a PL-idény, egészen karácsony másnapjáig kellett várnia az első bajnoki gólját (addigra a BL-ben már ötöt jegyzett), ezt követően viszont egészen belelendült, és minden sorozatot figyelembe véve 16 gólt szerzett a „vörös ördögöknél”.

A harmadik kulcsjátékosunknak is van MU-kötődése, hiszen Kasper Schmeichel édesapja, Peter 1991 és 1999 között volt az együttes kapusa, és tagja volt a triplázó gárdának is. Fia 11 évet húzott le a Leicester Citynél, amellyel 2016-ban elképesztő bravúrt bemutatva ő is angol bajnok lett, jelenleg az Anderlecht hálóját őrzi. A válogatottban eddig kereken 100 alkalommal lépett pályára a 37 éves portás.

A várható kezdőcsapat: K. Schmeichel – Kjaer, J. Andersen, Christensen – Maehle, Nörgaard, Eriksen, Höjbjerg, V. Kristiansen – Höjlund, Wind

FIFA-világranglista: 21.

21. Eddigi Európa-bajnoki szereplés: 9

9 Legjobb szereplés: bajnok (1992)

Szerbia: sokkoló, de az első Eb-szereplés jöhet

Mármint Szerbia néven. Ahhoz képest, hogy a 2006-os névváltás óta négy világbajnokságból háromra is kijutott az együttes (és 2006-os viadalon is ott volt, még Szerbia és Montenegróként), meglepő módon Európa-bajnokságra először jutott ki, pedig már az előző két eseményre is 24 együttes mehetett, miközben a mundialra a legjobb 13-ba kellett bekerülni.

A 2016-os torna előtt Portugália, Albánia és Dánia mögött csak a negyedik helyre futott be a csapat, a 2020-as előtt pedig Ukrajna és Portugália mögött harmadikként a playoffba még bejutott, ott azonban a norvégok túlórás legyőzése után Skócia ellen büntetőpárbajban alulmaradt.

A mostani selejtezősorozat alighanem ismerős olvasóinknak, hiszen a G csoportban a mieinkkel egy ötösben voltak. Az eredményeket nem nagyon bonyolították: Montenegrót és Litvániát oda-vissza két góllal győzték le, a bolgárokkal mindkétszer ikszeltek, a magyar csapattól pedig mindkétszer 2–1-re kikaptak, így másodikként kvalifikáltak.

Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics

Az 59 éves szakvezetőt 2021. március 3-án, éppen a születésnapján nevezték ki szerb kapitánynak, irányításával pedig veretlenül hozták le a Portugália, Írország, Luxemburg és Azerbajdzsán négyesével kiegészült vb-selejtezős csoportot. A záráson Lisszabonban az együtteshez hasonlóan öt győzelemmel és két döntetlennel, de jobb gólkülönbséggel álló portugálok ellen győzelem kellett a katari szereplést érő csoportelsőséghez, és bár a házigazda már a 2. percben betalált, végül a kvalifikáció során nyolcszor is eredményes Alekszandar Mitrovics utolsó percben szerzett góljával 2–1-re nyert Szerbia. A világbajnokságon a Kamerun elleni egy ponttal csoportutolsó lett Brazília, Svájc és az afrikai együttes mögött, de így sem volt annyira rossz a 2022-es év, hiszen Norvégia, Szlovénia és Svédország előtt végezve feljutott a Nemzetek Ligája A divíziójába.

Dusan Tadicsék pont nélkül maradtak a magyar válogatottal szemben

Kulcsjátékosok: Dusan Tadics, Alekszandar Mitrovics, Dusan Vlahovics

A topolyai születésű Dusan Tadics az Ajaxnál töltött sikeres idényeket követően a Fenerbahcéhoz igazolva sem lassított, minden sorozatot figyelembe véve 56 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken 4437 játékperc alatt 16 gólja és 16 gólpassza volt – döbbenetes számok a 35 éves karmester esetében.

A 106 szereplésével nemzeti rekorder a szerb válogatottban, Alekszandar Mitrovics pedig a 89 találkozón szerzett 57 találatával számít csúcstartónak. Ő Szergej Milinkovics-Szaviccsal együtt a szaúdi pénzt választotta, és az al-Hilalhoz igazolt, első idényében 40 góllal segítette az együttest.

Dusan Vlahovics viszont maradt a Juventusnál a távozási pletykák ellenére is, és ha már így tett, 38 tétmeccsen szerzett 18 találatával a klub legjobbja volt a 24 éves csatár.

A várható kezdőcsapat: V. Milinkovics-Szavics – Milenkovics, Pavlovics, Veljkovics – Zsivkovics, Sz. Milinkovics-Szavics, Gudelj, Kosztics – Tadics – Vlahovics, Mitrovics

FIFA-világranglista: 33.

33. Eddigi Európa-bajnoki szereplés: 5*

5* Legjobb szereplés: döntős (1960, 1968)*

Jugoszláviaként, Szerbia néven ez lesz az első Eb-szereplése

Szlovénia: minden riválisnak jobb az egymás elleni emléke

Az együttes ugyanúgy 2000-ben volt ezt megelőzően Európa-bajnokságon, mint Szerbia, és ugyanabban a csoportban is szerepeltek – annyi a különbség, hogy a szlovéneknek ez az eddigi egyetlen szereplésük, és utolsóként búcsúztak, míg a rivális a spanyolok mögött továbbjutott, hogy aztán a társrendező Hollandiától kapjon egy hatost a negyeddöntőben.

A volt jugoszláv tagállam a jogutódhoz hasonlóan világbajnokságra viszont szintén jutott ki azóta, 2002-ben három vereséggel búcsúzott, 2010-ben pedig hiába volt négy pontja, az amerikai és az angol válogatott is megelőzte, így harmadik lett a csoportjában.

Nemcsak a „háromoroszlánosok”, hanem a másik két rivális sem ismeretlen a szlovéneknek, hiszen Dánia mögött másodikként zárva jutottak ki az Eb-re, míg a szerbekkel a Nemzetek Ligájában szerepeltek egy csoportban.

Szövetségi kapitány: Matjaz Kek

A 62 éves tréner második ciklusát tölti a válogatott kispadján, 2007 és 2011 között 49 meccsen hozott teljesen átlagos (20 győzelem, 9 döntetlen, 20 vereség) mutatót, 2018 óta ennél lényegesen jobban szerepel vele a csapat, 53 fellépésből 26 siker mellett 15 döntetlen és 12 vereség született.

Jan Oblak és Benjamin Sesko teheti a legtöbbet a szlovén meglepetésekért

Kulcsjátékosok: Jan Oblak, Benjamin Sesko, Josip Ilicic

A gárda egyértelműen legnagyobb sztárja Jan Oblak, a 31 éves kapus tíz éve erősíti az Atlético Madridot, ahol azóta 446 tétmérkőzésből 207-et hozott le kapott gól nélkül.

Könnyen lehet, hogy ez a helyzet ugyanakkor a nem is túl távoli jövőben változni fog, ugyanis ebben az idényben berobbant a 21. születésnapját május utolsó napján ünneplő Benjamin Sesko, aki az RB Leipzighez igazolva 18 gólt szerzett, átlagosan 115 percenként vette be az ellenfelek hálóját.

Harmadikként egy különleges formátumú játékost említünk meg. Josip Ilicic az Atalantában nemzetközi szinttéren is komoly futballista volt, 2020 márciusában például egy meccsen szerzett négy góljával ejtette ki a Valenciát a BL-ből. Ezt követően viszont magánéleti válságba került, depressziós lett, gyakorlatilag hónapkora felhagyott a futballal is, majd hazaigazolt a Mariborhoz. A mostani idényben 36 fellépésen 9 góllal és 12 gólpasszal felhívta magára a kapitány figyelmét, aki 2,5 év után hívta meg ismét a válogatottba a 36 éves támadót. Ha a kezdőbe is be tudná verekedni magát, teljes lenne a tündérmese.

A várható kezdőcsapat: Oblak – Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza – Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Lovric – Sesko, Sporar

FIFA-világranglista: 57.

57. Eddigi Európa-bajnoki szereplés: 1

1 Legjobb szereplés: csoportkör (2000)

Európa-bajnokság, a C csoport menetrendje

1. forduló (június 16.)

18.00: Szlovénia–Dánia, Stuttgart

Szlovénia–Dánia, Stuttgart 21.00: Szerbia–Anglia, Gelsenkirchen

2. forduló (június 20.)

15.00: Szlovénia–Szerbia, München

Szlovénia–Szerbia, München 18.00: Dánia–Anglia, Frankfurt

3. forduló (június 25.)

21.00: Anglia–Szlovénia, Köln

Anglia–Szlovénia, Köln 21.00: Dánia–Szerbia, München

