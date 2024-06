A Magyar Labdarúgó-szövetség részéről is hangsúlyozták az utóbbi időben, igyekeztek a felkészülést leginkább szolgáló ellenfeleket keresni az Eb-főpróbá(k)ra. Az írek mellett az szólt, nagyon hasonló stílusban futballoznak, mint a németországi csoportellenfeleink közül Skócia. Ráadásul a játékosaik jelentős része is hasonló helyen pallérozódik: a keretbe a legtöbben az angol másodosztályból kerültek be, de azért szép számmal akadnak itt Premier League-tapasztalattal rendelkező futballisták is.