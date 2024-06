Ukrajnának, Romániának és Szlovákiának is fájhat, amire Brüsszelben készülnek

Az egyik legvegyesebb csoport az Európa-bajnokságon az E jelű négyes, erős kelet-európai beütéssel, a leginkább kiegyenlített esélyekkel és – mint ilyen – nehezen megtippelhető eredménysorral.

Belgium: az utolsó utáni pillanatban

Aranygeneráció aranyérem nélkül? A belgákról a 2016-os Eb óta csaknem minden tornán elmondtuk, titkos esélyesek – ezt az esélyt azonban a 2018-as világbajnokság bronzérmén kívül még csak elődöntős szereplésre sem sikerült váltaniuk. A nagy aranyvárományosok közül pedig lassan már csak hírmondók akadnak a Domenico Tedesco vezette keretben: Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen és Axel Witsel, akiket talán idesorolhatunk.

Belgium története hetedik Eb-jére készülhet, a mezőnyben 1972-ben debütált, méghozzá egy harmadik hellyel – igaz, hogy az akkori tornán mindössze négy válogatott szerepelt. Legjobb eredményét 1980-ban az olaszországi Európa-bajnokságon érte el, a nyolccsapatos viadalon egészen a döntőig menetelt, ott azonban kikapott az NSZK-tól. Ha van csapat, amelynek papíron kötelező a továbbjutás az E csoportból, az De Bruynééké.

Szövetségi kapitány: Domenico Tedesco

Apropó kapitány. A stafétát 2023 elején Roberto Martíneztől átvevő Domenico Tedesco tizenkét mérkőzés után még veretlen a belgákkal: nyolc győzelem és négy döntetlen a mérlege, ebből a selejtezőben hat siker mellé két iksz társult. Az F csoportban Ausztriával vívták a legnagyobb csatát, az októberi bécsi bravúrgyőzelem (3–2) azonban csoportelsőséget is ért végül.

Tedesco kitartott az RB Leipzignél is látott 4–3–3-as alapfelállás mellett, viszonylag magas védelmi vonallal és labdacentrikus játékkal. Szükség esetén azonban a háromvédős rendszerre is képes átállni ez a belga csapat, ahogyan azt a selejtező zárkörében az Azerbajdzsán elleni 5–0-s kiütés alkalmával bizonyította is.

A belgák eredménysorának értékét nagyban növeli, hogy – a svédek elleni nyitómeccset leszámítva (3–0) – az egyértelműen legnagyobb sztárjuknak számító De Bruyne nélkül érték el, a Manchester City karmesterének tavaszi visszatérésével pedig aligha gyengülnek az Eb-n.

Kulcsjátékosok: De Bruyne, Doku, Lukebakio, Openda, Trossard

A fiatalítás és a megújulás kimondva-kimondatlanul a német–olasz szövetségi kapitány feladata volt a 2022-es vb-fiaskó után. A széleken ma már Jeremy Doku és Dodi Lukebakio rohamoz, a középpálya motorja pedig De Bruyne mellett az RB Leipzig feltörekvő sztárja, Luis Openda lehet majd. Miközben a támadószekció csaknem bármely pontjára nyugodtan beilleszthető a 29 évével már nem épp fiatal, mégis az elmúlt két évben meghatározóvá vált Leandro Trossard is, így aztán a kellő verseny is meglesz a kezdőbe kerülésért az Eb-n.

Egy dolog van, ami a keret-összeállítást illetően Tedescóra éghet, ha nem sikerül jól a kontinensviadal. Ez pedig a szezon nagy részét sérülés miatt kihagyó, áprilistól azonban fokozatosan játékba lendült, a Real Madrid kapuját a Bajnokok Ligája-döntőben is védő, ám a kapitánnyal korábban nyilvános konfliktusba keveredő Thiabut Courtois kihagyása.

A VÁRHATÓ KEZDŐCSAPAT: Sels–Castagne, Faes, Vertonghen, Théate–De Bruyne, Tielemans, Openda–Trossard, Lukaku, Doku.

FIFA-világranglista: 3. hely

3. hely Eddigi Európa-bajnoki szereplés: 6

6 Legjobb szereplés: 2. hely (1980)

Szlovákia: az edzőtől várhatják a csodát

1976-ban Csehszlovákia nyerte a labdarúgó-Európa-bajnokságot, a bajnokcsapatban nyolcan származtak Szlovákiából. Önálló országként a harmadik kontinensviadalára készül Szlovákia, 2016-ban kvalifikáltak először, akkor továbbjutottak csoportjukból, majd a nyolcaddöntőben a németek búcsúztatták őket. Három évvel ezelőtt – noha a lengyeleket megelőzték – Svédország és Spanyolország mögött zárva nem jutottak tovább a kvartettjükből.

A szlovákok egyvalaminek mindenképpen örülhetnek ezúttal: a három évvel ezelőttinél jóval gyengébb csoportba kerültek a kontinensviadalon, így reális célkitűzés lehet számukra, hogy az ország történetében másodszor is eljussanak egy Eb egyenes kieséses szakaszába. Északi szomszédunk hasonló cipőben jár, mint Magyarország: a keretértéknél jóval magasabb szintre taksált, tar fejű olasz szövetségi kapitány ül ugyanis az együttes kispadján Francesco Calzona személyében.

Szövetségi kapitány: Francesco Calzona

A ma már 55 esztendős szakember egészen különleges életutat járt be, jóval 30 felett is kávékereskedőként kereste a kenyérrevalót, miközben amatőr szinten futballozgatott. Személyiségét jól jellemzi, az első edzői felkérésére nemet mondva beajánlotta inkább Maurizio Sarrit. Később aztán épp Sarri mellett kezdett kibontakozni: több mint egy évtizeden át volt a jóbarát pályaedzője. Jelenlegi posztját 2022 óta tölti be, 17 mérkőzésen 7 győzelem, 8 döntetlen és 4 vereség a mérlege. Az Európa-bajnoki felkészülés hajráját pedig a Napoli megbízott edzői feladatait is ellátva szervezte meg. Kérdés, az Eb után miként dönt, a szövetségi kapitányi vagy a klubedzői teendők mellé teszi-e majd le a voksát.

Calzona irányítása mellett a 4–3–3-as alapfelállás jellemzi a szlovákokat, akik nem épp fiatal csapatot alkotnak, az Európa-bajnokságra leadott bő keret átlagéletkora alulról karcolja a harmincat. Az állandóság azonban mellettük szól: az Eb-selejtezőben mindössze 21 különböző játékost vetett be a csapat, ami a legalacsonyabb szám a végül kijutott együttesek közt. A selejtezőben a J csoportot hibátlan mérleggel megnyerő Portugália mögött zártak másodikként. Hét győzelem és egy döntetlen mellett Cristiano Ronaldóéktól kaptak ki oda-vissza.

Kulcsjátékosok: Dúbravka, Skriniar, Lobotka, Duda

Ugyan klubcsapatában, a Newcastle-ben ez nem mindig volt így, a válogatott kapujából kirobbanthatatlan Martin Dúbravka, mellette még a PSG-ben futballozó exinterest, Milan Skriniart, a Napoli középpályását, Stanislav Lobotkát és a veronai Ondrej Dudát érdemes kiemelnünk. A válogatottsági rekorder Marek Hamsik már nem húzta addig a pályafutását, hogy ezen az Eb-n is ott lehessen a társakkal.

A VÁRHATÓ KEZDŐCSAPAT: Dúbravka–Pekarík, Vavro, Skriniar, Hancko–Kucka, Lobotka, Duda–Schranz, Bozeník, Haraslin.

FIFA-világranglista: 48.

48. Eddigi Európa-bajnoki szereplés: 2.

2. Legjobb szereplés: nyolcaddöntő (2016)

Románia: cél a második győzelem

Ez lesz Románia hatodik Európa-bajnoki részvétele, a korábbi öt alkalomból azonban csak egyszer, a 2000-es tornán sikerült túlélnie a csoportkört. Mindezt úgy, hogy tizenhatból csupán egy Eb-meccset tudtak megnyerni történetük során. Ahhoz képest, hogy az előző Európa-bajnokságra ki sem jutott, ezúttal egyenes ágon, sőt csoportelsőként és veretlenül kvalifikált a kontinensviadalra a román labdarúgó-válogatott (6 gy, 4 d, 0 v).

Szövetségi kapitány: Edward Iordanescu

A csapatot 2022 óta irányítja Edward Iordanescu, az arrafelé legendának számító Anghel Iordanescu fia. 22 mérkőzésen kilenc győzelem, hét döntetlen és hat vereség a mérlege – tétmeccsen azonban lassan két éve, 2022. június 14-e óta nem talált legyőzőre.

Sikereit a stabil védekezésének és kifejezetten hatékony kontrajátékának köszönhette az együttes, amely a legnagyobb bravúrját az utolsó fordulóra tartogatta, Bukarestben 1–0-ra felülmúlva Svájcot – és ezzel biztosítva csoportelsőségét. Iordanescu rendszere már-már kihaló állatfaj a mezőnyben: 4–1–4–1-es alapfelállásban szerepelteti az övéit, amely labdás fázisban is óvatos 4–2–3–1-et mutat legfeljebb.

Kulcsjátékosok: Burca, Dragusin, Stanciu, Marin, Hagi, Puscas

A selejtezők alatt a két középhátvéd, Andrei Burca és Radu Dragusin, valamint a középpályás Nicola Stanciu képezte tengely csaknem megbonthatatlan volt. De Razvan Marinnak sem kellett a szomszédba mennie a válogatottban töltött játékpercekért az elmúlt két évben. A támadósorban az ikonikus Gheorghe Hagi fia, Ianis Hagi érdemel még mindenképpen megkülönböztetett figyelmet, valamint a mifelénk igencsak jól csengő vezetéknévvel megáldott, egykori Inter-nevelés, George Puscas. A Bari támadójának egyébként több felmenője is magyar, sőt, ha kissé törve is, de beszéli a nyelvünket.

A VÁRHATÓ KEZDŐCSAPAT: Moldovan–Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu–Marin–I. Hagi, Cicaldau, Stanciu, Coman–Puscas.

FIFA-világranglista: 46.

46. Eddigi Európa-bajnoki szereplés: 5

5 Legjobb szereplés: negyeddöntő (2000)

Ukrajna: háború dúlta szívek sebtapasza

Ukrajna eddig nem alkotott maradandót a labdarúgó-Európa-bajnokságok történetében, a 2024-es Eb lesz zsinórban és összességében is a negyedik, amelyre kvalifikálta magát a válogatott. 2012-ben társrendezőként debütált a mezőnyben. Az első két viadalon a csoportkörből sem jutott tovább az együttes, három éve aztán a 4. legjobb csoportharmadikként végre eljutott az egyenes kieséses szakaszba, amelyben hosszabbítás után Svédországot felül is tudta múlni. A végállomást az angolok elleni negyeddöntő jelentette egy 4–0-s pofonnal.

A mostani szereplésnél nehéz elvonatkoztatni az ukrán–orosz konfliktustól, amikor az Európa-bajnokságra kvalifikált ukrán labdarúgó-válogatottról beszélünk. Szerhij Rebrov együttese alighanem sokak pluszszimpátiáját élvezi majd Németországban – kérdés, hogy ezt egy kiemelkedő eredményre is sikerül-e majd váltaniuk Mihajlo Mudrikéknak.

Szövetségi kapitány: Szerhij Rebrov

A nemzeti csapat élén 2023 nyarán vette át a gyeplőt a korábbi Fradi-edző. Rebrov mérlege tíz mérkőzésen hat győzelem, három döntetlen és egy vereség a sárga-kékekkel. A selejtezőben az angolok elleni 2–0 alkalmával még nem ő ült a padon, júniusban az északmacedónok elleni 3–2-vel debütált tétmeccsen a kispadon (előtte a németek kispadján megbuktatta már Hansi Flicket egy 3–3-as felkészülési mérkőzéssel). Az ukránok Rebrovval kilenc tétmérkőzésből – benne a pótselejtezővel – csupán egy mérkőzést veszítettek el. A tréner a korábbiaknál nagyobb taktikai rugalmasságról tett tanúbizonyságot, többnyire 4–2–3–1-es hadrendet alkalmazva, ugyanakkor a kulcsfontosságú Olaszország elleni csoportmérkőzésen (0–0), majd a bosnyákok (2–1) és az izlandiak elleni (2–1) pótselejtezőben már 4–3–3-ban szerepeltetve csapatát.

Kulcsjátékosok: Lunyin, Zincsenko, Dovbik, Jaremcsuk, Mikolenko, Mudrik

A csapatkapitány Olekszandr Zincsenko már-már megszokott módon a középpályán futballozta végig a selejtezősorozatot, míg a védelem bal szélén az evertonos Vitalij Mikolenko élvezte a bizalmat. Jó darabig kérdés volt, ki is számít az ukrán válogatott első számú kapusának, tavaly inkább Anatolij Trubin tűnt a befutónak, ám a madridi teljesítménye után már Andrij Lunyinnak áll a zászló. A csapat legnagyobb klasszisa egyértelműen Mihajlo Mudrik lenne – kérdés, a Chelsea-nél látott formaingadozása után épp melyik arcát mutatva érkezik Németországba. Artem Dovbik a Girona, Roman Jaremcsuk a Valencia színeiben tett meg mindent azért, hogy csatárposzton a kezdő tagja lehessen majd az Eb-n. Mi az aktuális forma miatt inkább előbbi mellé tennénk a voksunkat.

A VÁRHATÓ KEZDŐCSAPAT: Lunyin–Konoplja, Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko–Sztyepanenko, Zincsenko–Cigankov, Szudakov, Mudrik–Dovbik.

FIFA-világranglista: 22.

22. Eddigi Európa-bajnoki szereplés: 3

3 Legjobb szereplés: negyeddöntő (2021)

Labdarúgó-Európa-bajnokság, az E csoport menetrendje

1. forduló (június 17.)

15.00: Románia–Ukrajna (München)

Románia–Ukrajna (München) 18.00: Belgium–Szlovákia (Frankfurt)

2. forduló (június 21.)

15.00: Szlovákia–Ukrajna (Düsseldorf)

Szlovákia–Ukrajna (Düsseldorf) 21.00: Belgium–Románia (Köln)

3. forduló (június 26.)

18.00: Szlovákia–Románia (Frankfurt)

Szlovákia–Románia (Frankfurt) 18.00: Ukrajna–Belgium (Stuttgart)

(Borítókép: Kevin De Bruyne és Marco Verratti a 2021-es Európa-bajnokság Belgium–Olaszország negyeddöntő-mérkőzésén a müncheni Football Arena Münchenben 2021. július 2-án, Münchenben, Németországban. Fotó: Andreas Geber / Pool / Getty Images)

