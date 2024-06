Nyakunkon a labdarúgó-Európa-bajnokság, néhány nap múlva kezdetét veszi a kontinenstorna, amely a sportág történetének egyik legjobbja, Cristiano Ronaldo számára az utolsó lehetőség lesz, hogy jelentős trófeát nyerjen hazája válogatottjával. A portugál válogatott nem került „ördögtől” való kvartettbe, a csoportmérkőzések során többek között a torna leggyengébbjének tartott Grúziával is meccsel, de akadhatnak kellemetlenebb élményei is.

A németországi Európa-bajnokság F-csoportja talán az egyetlen olyan kvartett, amelynek csoportgyőztese szinte biztosra vehető azelőtt, hogy a torna kezdetét venné. Ebben a négyesben meccsel majd egymással a 2016-os győztes Portugália, Törökország, Csehország, és az abszolút újonc Grúzia. Azt nem nehéz kitalálni, hogy a toronymagas favorit a több mint egymilliárd eurót érő keretével Portugália, míg a grúzok számára egyetlen pont megszerzése is már a csoda kategóriába tartozna. Nézzük, mit kell tudni az F-jelű csoport tagjairól!

Portugália

Már csak tiszteletből is, kezdjük sorrendünket a világsztároktól hemzsegő, egyébként a végső győzelemre is esélyes portugálokkal. A még mindig Cristiano Ronaldo fémjelezte nemzeti együttes 2016-ban megnyerte a kontinenstornát, a legutóbbi Európa-bajnokságon viszont a nyolcaddöntőben búcsúzott Belgium ellen. Amennyiben utóbbi forgatókönyv valósulna meg Németországban is, az a meglepetés erejével bírna, az viszont már kevésbé, ha Ronaldóék emelhetnék fel a trófeát július 14-én.

Mint ahogyan azt már előbb említettük, a portugál válogatott nem csak a kvartettből, hanem a komplett mezőnyből kiemelkedik több mint egymilliárd eurós keretértékével, amelyben többek között olyan klasszisokat találni, mint Bernardo Silva, Bruno Fernandes, vagy a világ egyik legjobb védője, a Manchester City futballistája, Rúben Días.

Fotó: Getty Images

A sztárokon, és persze a rutinos játékosok kívül – mint például a 41 éves Pepe –, több olyan fiatal labdarúgó alkotja Roberto Martínez szövetségi kapitány keretét, akiknek a németországi kontinenstorna lehet az ugródeszka, és ismerheti meg nevüket a futballvilág. Ilyen a Benfica védője, António Silva, aki már most 45 millió eurót ér, mi több, eredményesebb szereplés esetén egészen biztosan szerződtetni fogja egy európai sztárcsapat.

Roberto Martínez szövetségi kapitány első világversenyére készül a portugál válogatott élén, mivel a 2022-es világbajnokságon még Fernando Santos irányította a csapatot, a spanyol mester pedig rögtön trófeáét nyerne a kispadon. A játékoskeret, és a portugálokban rejlő potenciál alapján erre minden esélye meg is lesz Németországban. Annyi bizonyos: a portugál csapat a mezőny egyik legizgalmasabb tagja lesz.

A várható kezdőcsapat: Diogo Costa – Cancelo, Dias, Antonio Silva, Mendes – Bruno Fernandes, Vitinha, Palhinha, Bernado Silva, Gonçalo Ramos, Rafael Leao.

FIFA-világranglista: 6.

Eddigi Európa-bajnoki szereplés: nyolc

Legjobb szereplés: bajnok (2016)

Törökország

A legutóbbi, 2021-es tornán csoportutolsóként, pont nélkül esett ki a török válogatott, ennél sokkal jobb eredményben bíznak most. Már csak azért is, mert rendkívül szívós, kemény válogatottat kovácsolt össze a 2023 szeptembere óta „hivatalban lévő” Vincenzo Montella szövetségi kapitány. A portugálok után a törökök számítanak az F-csoport második erőjének. A keretet többnyire Európa legjobb bajnokságaiban játszó labdarúgók alkotják, a csapatkapitány pedig az a Hakan Calhanoglu, aki olasz bajnoki címet nyert a mögöttünk hagyott szezonban az Internazionale tagjaként.

A török válogatott meggyőző teljesítménnyel csoportelsőként kvalifikált egy olyan csoportból, amelynek tagja volt a világbajnoki elődöntős Horvátország, vagy a legutóbbi Eb-n résztvevő Wales is. A törökök egyetlen vereséggel, öt győzelemmel és két döntetlennel abszolválták a csoportkört, és úgy érkeznek Németországba, mint egy veszélyes, komoly játékerőt képviselő együttes. A mértékadó Transfermarkt közel 350 millió euróra taksálja a keret értékét, legértékesebb tagjai pedig az előbb említett Calhanoglu-n kívül többek között a friss spanyol bajnok és BL-győztes Arda Güler, vagy a Juventus fiatal tehetsége, a mindössze 19 esztendős Kenan Yildiz.

Fotó: Getty Images

Nem túlzás azt mondani, hogy a török válogatott régen nem látott aranygenerációja kopogtat az ajtón, mivel Arda Güler korszakos tehetség, a Real Madridban bontogatja szárnyait, Orkun Kökcü 23 évesen a Benfica meghatározó játékosa, a 18 éves Semi Kilicsoy pedig szintén azok közé tartozik, akik a nagybetűs jövőt jelenthetik.

A 49 éves Vincenzo Montella első szövetségi kapitányi tisztségét tölti a török válogatott kispadján, alig egy éve vette át az irányítást, és bizony remek „alapanyagból” dolgozhat. Ugyan az Európa-bajnoki selejtezősorozat óta, a felkészülési mérkőzéseken nem remekel a válogatott – Budapesten is vereséget szenvedett márciusban –, de legutóbb például gól nélküli döntetlenre végzett a címvédő olaszok ellen. Egy dolog biztos, ez már nem a 2021-ben látott török válogatott, és bizony komolyan kell számolni vele. Az viszont a bravúr kategóriába tartozna, ha beállítanák, vagy esetleg túlszárnyalnák a 2008-as tornán elért elődöntőt.

A várható kezdőcsapat: Cakir – Kardioglu, Akaydın, Bardakçı, Özkacar – Yüksek – Akgün, Calhanoglu, Özcan, Aktürkoğlu, Yilmaz.

FIFA-világranglista: 40.

Eddigi Európa-bajnoki szereplés: öt

Legjobb szereplés: elődöntő (2008)

Csehország

Éppen Budapesten, a 2020-ról 2021-re nyarára halasztott kontinenstornán ejtette ki Csehország a nyolcaddöntőben Hollandiát, amely az 1996-os ezüstérme után az egyik legeredményesebb szereplésének számít Európa-bajnokságon – mint önálló ország. A cseh válogatott amennyiben meg tudná ismételni ezt a teljesítményét, és újra a legjobb nyolcba jutna, komoly bravúrt érne el, viszont a csoportkörből való továbbjutásra reális eséllyel pályázik.

A cseh válogatott magja hazájában futballozik, viszont a keretben több, nemzetközi szinten jegyzett játékost találunk. A kulcsjátékos a német Leverkusen támadója, Patrick Schick, valamint a West Ham United kőkemény középpályása, Tomas Soucek, aki a válogatott kapitánya. A csehek szintén egyenes ágon jutottak ki a kontinenstornára, Albánia mögött másodikként kvalifikáltak, de azért hozzá kell tenni, Moldova és Feröer-szigetek is csoportellenfeleik közé tartoztak.

Érdekesség, hogy a német bajnok és kupagyőztes – Európa-ligában finalista – Bayer Leverkusen három játékost ad a cseh válogatottba, az előbb említettet Shichken kívül a fiatal kapus Matej Kovar és a támadó Adam Hlozek is a „gyógyszergyáriak” alkalmazásában áll. A FIFA világranglistáján 36. helyen álló, 175 millió eurós kerettel bíró Csehország kemény, fizikális futballt játszik, bármely rivális számára kellemetlen ellenfél lesz. A csoportból való továbbjutás abszolút realitás Ivan Hasek szövetség kapitány együttesének, a csoport második helyéért a törökökkel meccselhetnek. Azt követően viszont bravúr kategóriába tartozna, ha mérkőzést nyernének az egyenes kieséses szakaszban.

Fotó: Getty Images

Apropó Ivan Hasek, a 2024 januárjában kinevezett szövetségi kapitány finoman szólva is világot látott szakember, ült korábban a gaboni, vagy a libanoni válogatott kispadján, valamint számtalan arab csapatot irányított. Hasek nem első alkalommal hazája futballválogatottjának szövetségi kapitánya, korábban, 2009 júliusa és októbere között már ellátta ezt a tisztséget – öt mérkőzés erejéig.

A várható kezdőcsapat: Stanek – Vitík, Zima, Holes – Masopust, Soucek, Sadílek, Doudera – Provod, Chory, Hlozek.

FIFA-világranglista: 36.

Eddigi Európa-bajnoki szereplés: 10

Legjobb szereplés: bajnok, Csehszlovákia részeként (1976)

Grúzia

Grúzia önálló államként még soha, semmilyen labdarúgó-világeseményen nem szerepelt. Ezidáig. Ami a világbajnokságok történetét illeti, Grúzia 1990-ig a Szovjetunió része volt, utána pedig egyetlen alkalommal sem kvalifikált a tornára, sőt, 1994-ben még a selejtezősorozatban sem indult el. Hasonló a helyzet az Európa-bajnokságok tekintetében, 1992-ig a Szovjetunió része volt, utána pedig önálló országként nem kvalifikált. A legutóbbi Európa-bajnoksághoz ugyan közel állt, de a pótselejtezőn végül elbukott.

Most viszont a Görögország elleni pótselejtezőt hazai pályán abszolválta, így történelmet írt a kaukázusi ország, és önálló országként fennállása során először szerepelhet a kontinenstornán. A grúzok selejtezőcsoportjukban ugyan negyedik helyen végeztek, Spanyolország, Skócia, és Norvégia mögött, de a Nemzetek Ligájában elért eredményeik miatt pótselejtezőn folytathatták. Ott előbb hazai pályán 2–0-ra legyőzték Luxemburgot, majd a mindent eldöntő mérkőzésen tizenegyespárbajban múltak felül a görögöket.

A FIFA világranglistáján 75. helyen álló keretet a szakértők jelentős része a mezőny leggyengébbjének tartja, már az is a bravúr kategóriába tartozna, ha egyetlen pontot szerezne az újonc ország válogatottja. A keret összértéke közel 160 millió euró, de ebből 80 millió eurót egymaga Khivcha Kvaratskhelia, a Napoli sztárja tesz ki. Rajta kívül még Giorgi Mamardashvili jegyzett nemzetközi szinten, ő a Valencia kapusa, valamint Georges Mikautadze futballozik a francia élvonalban, a Metz játékosaként. A keret lényeges része viszont Grúziában, vagy alacsonyabban jegyzett európai ligákban játszik.

A kispadon Willy Sagnol ül, aki játékosként komoly nemzetközi tapasztalattal bírt – 2009-ben vonult vissza a Bayern München játékosaként. A francia szakember 2021 februárja óta vezeti a grúz válogatottat, előtte a Bayern Münchennél dolgozott másodedzőként – Carlo Ancelotti regnálása idején. A 47 éves Sagnol korábban volt a Bordeaux, valamint a francia U21-es válogatott szövetségi kapitánya is, de felnőttválogatott élén ez az első megbízatása. Grúzia esetében már a kvalifikáció is a bravúr kategóriába tartozik, minden további ezek után ajándék számára.

A várható kezdőcsapat: Mamardashvi – Kverkvelia, Kashia, Dvali – Shengelia, Kiteishvili, Kochorashvili, Kakabadze – Chakvetadze, Zivzivadze, Kvaratskhelia.

FIFA-világranglista: 75

Eddigi Európa-bajnoki szereplés: -

Legjobb szereplés: újonc

Böngéssze az Index Európa-bajnoki mellékletét, ahol a cikkek mellett megtalálja a menetrendet, a csoportok állását, a játékoskereteket, a csapatleírásokat és a helyszíneket is! Tartsanak velünk egy hónapon át, hiszen helyszíni tudósítóink rendszeresen exkluzív tartalmakkal jelentkeznek Németországból!

Meccsösszefoglalók, riportok, interjúk, podcastok, videók, érdekességek – minden egy helyen, minden az Indexen!

(Borítókép: Getty Images)