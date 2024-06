Gólparádénak indult, és pusztán a játék képét nézve a Marco Rossi szövetségi kapitány által beharangozott önbizalom-növelő győzelem is lett az Izrael elleni felkészülési mérkőzésből kevesebb mint egy héttel a labdarúgó-Európa-bajnokság rajtja előtt. A magyar válogatott szurkolói mégsem dőlhetnek hátra nyugodtan: a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik kevesebb mint 60 perc után combproblémák miatt cserét kért, lehetséges sérülése pedig sötét árnyékot vet a 3–0-s sikerre.

Tíz perc.

Nagyjából ennyi idő kellett ahhoz, hogy a szurkolók elkapkodják a csaknem húszezer belépőt, amelyet a Magyarország–Izrael felkészülési mérkőzésre forgalomba hoztak a debreceni Nagyerdei Stadionba. Meglehet, a jegyértékesítés korábban történt, mint hogy Szoboszlai Dominikék kikaptak 2–1-re Írországban, vélhetően a 14 meccses veretlenségi sorozat megszakadása sem rontott volna nagyon a szintidőn.

A Hajdúságban legutóbb kilenc évvel ezelőtt, 2015 júniusában lépett pályára a nemzeti csapat. Akkor a Dárdai Pál vezette együttes 4–0-s sikert ért el Litvánia ellen – mintegy hatezer néző előtt. A Nagyerdei Stadionban egyébiránt még veretlen a magyar válogatott: az első összecsapásra ugyancsak telt ház előtt, 2014 májusában került itt sor, akkor Pintér Attila vezénylete mellett 2–2-re végzett a csapat Dánia ellen. Érdekesség, hogy Lang Ádám az egyetlen, aki mindkét találkozón pályára lépett, és a mostani keretnek is a tagja. 2014-ben egyébként a kezdő tagja volt a mostani meccshez hasonlóan Gulácsi Péter is, aki épp Langgal egyetemben akkor mutatkozott be a felnőttek között. Rajtuk kívül – a Marco Rossi szövetségi kapitány elmondása szerint vállsérüléséből felépült – Fiola Attila maradt még hírmondónak a tíz évvel ezelőtti együttesből, ő anno szintén az első bevetésére várt címeres mezben (arra a debütálásra azonban csak 2014 októberében került sor), míg ma már az 57.-re.

Rossi ígéretéhez hűen ezúttal is Gulácsit jelölte a válogatott kezdőjébe. A kapitány pénteken virágnyelven lényegében elárulta, az RB Leipzig magyar kapusklasszisa lesz az első számú posztfelelős az Európa-bajnokságon, azaz eldőlt a tavasz egyik legforróbb kérdése: ő vagy a selejtezőkön remek teljesítményt nyújtó Dibusz Dénes kapja majd az egyes mezt és az azzal járó felelősséget Németországban. A kezdőcsapatban túl sok változás egyébként sem történt: a kisebb sérüléssel küzdő Loic Nego, valamint Dárdai Márton helyét Bolla Bendegúz és Szalai Attila vette át. Míg az egyetlen, nem kényszerűségből történt csere a Schäfer Andrást váltó Callum Stlyes kezdőbe jelölése volt.

Ellenben a vendég izraelieknél jó néhány olyan név akadt, akiről vélhetően a közel-keleti labdarúgásban jártasabb olvasók sem hallottak még. Az egyik tel-avivi kolléga elmesélte, nem is annyira a májusban kinevezett új szövetségi kapitány, Ran Ben Simon kísérletező kedve, mint inkább az alapemberek érdektelensége határozta meg. Elmondása szerint többen is arra kérték az edzőt, a júniusi felkészülési mérkőzéseken ne kelljen részt venniük, inkább egy picit hosszabb szabadságot követően feltöltődve állhassanak a kapitány rendelkezésére a Nemzetek Ligája ősszel induló kiírásában – Ben Simon pedig hajlott az alkura.

Szövetségi kapitányunk pénteken nem pusztán győzelemre törő, hanem egy önbizalom-építő, a dublini meccs után felbukkanó kritikus hangokra csattanós választ jelentő, magabiztos, meggyőző játékot harangozott be. Szoboszlai Dominikék ennek megfelelő lendülettel vetették magukat játékba – és nemcsak a tempó volt érezhetően nagyobb már az első perctől, mint Írországban, de a passzjáték iránya is sokkal direktebben mutatott az izraeli kapu felé. Válogatottunk már a 6. percben megszerezhette volna a vezetést, Szoboszlai jobbról érkező beadása után azonban Varga Barnabás a keresztlécet trafálta el.

Végül tíz perc – meg egy nagyon kicsi, azaz lényegében egy jegyértékesítésnyi idő – kellett ahhoz, hogy megszerezzük a vezetést. A következő lövésig vitt magyar akciónál ugyanis nem volt olyan szerencsés a vendégcsapat, hogy akár a kapufa, akár a kapus megakadályozhatta volna ezt. Bolla jobbról érkező, kissé mélyre csúszó beadását Varga fejelte vissza a hosszú kapufa mellől az érkező Sallai Rolandnak, aki az ötös csücskétől a hosszú alsóba helyezhetett így (1–0). A Freiburg légiósa a 49. válogatott fellépésén a 13. találatát szerezte.

A 19. percben pedig már kettővel mentünk. Ezúttal Szoboszlai a tizenhatos jobb csücskénél adott zseniális körömpasszt Bollának – talán még a Főnix palánkos pályáján gyakorolták ki a mozdulatsort másfél évtizeddel ezelőtt –, aki remek ütemben centerezett a hosszúnál érkező Varga elé. Utóbbinak már csak az üresen maradt jobb alsóba kellett helyeznie alig három méterről (2–0).

Rossinak még egy kívánsága volt a sajtótájékoztatón: lehetőleg sérülés nélkül hozzuk le a főpróbát. A következő támadásnál azonban jó néhányak erében hűlhetett meg a vér, Sallai a tizenhatoson belül megpróbált ellőni egy kissé csínesen érkező passzt, miközben az érkező védő rátartott a lábára. Az ütközésből ápolás lett, tizenegyes viszont – nehezen érthető módon – nem, pedig a dublini találkozóval ellentétben a Nagyerdőben videobírói rendszer is működött. Középpályásunk végül folytatni tudta, s pillanatokon belül nemes bosszút állt! A 22. percben a leshatárról kilépve tette maga elé a labdát a jobb szélen, nagy ívű beadásából pedig Varga megszerezte önmaga második, csapatunk harmadik gólját (3–0). A Ferencváros későn érő támadója először duplázott a válogatottban.

Az izraeliek teljesítményéről mi sem mond el többet, mint hogy Ben Simon a nagy melegre való tekintettel beiktatott ivószünetben rögvest cserélt is hármat. Lejött két középhátvéd és egy középpályás, azaz Eden Samir, Ofri Arad és Joar Hofmajszter helyére Roi Gordana, Idan Nahmiasz és Ramzi Szafuri állt be a 31. percben. Nem mintha pusztán ennek a három játékosnak lehetett volna betudni, hogy az izraelieknél fél óra után kevesebb mint 34 százalékban volt a labda, és mindössze egy, kaput eltaláló lövést sikerült összehozniuk, szemben a mieink által termelt néggyel.

A játékrészből hátramaradt negyedóra már jóval csendesebb volt, mint a rövid frissítés előtti etap volt. Azonban így sem elég eseménytelen ahhoz, hogy a lelátó mintegy 20 ezer fős népe teljes nyugalomban dőlhessen hátra a szünetre. A korábban egy lövésnél már a jobb combjához kapó Styles kért ápolást, majd sérülése miatt cserét is a 41. percre fordulva... Ami jó előjelnek a legkevésbé sem nevezhető egy héttel a Svájc elleni csoportmeccs előtt.

Fordulás után kipróbáltunk valami újat, jött Fiola és Gazdag Dániel, Szoboszlai pedig látványosan kihúzódott a középpálya bal szélére, rengetegszer biztosítva a Kerkez mögötti területeket – szemben az első félidővel, amelyben többnyire jobbról futballozott. Nagyjából 51-52 percnél járhattunk, mikor egy bal oldali indítással Szoboszlai a tizenhatoson belülre tört, azonban szerelni tudták. Nem sokkal később egy egyszerű kimaradt helyzetnél sokkal rosszabbnak tűnt a helyzet. Az első adandó alkalommal a kispad felé húzódott, félig takarásban a pálya többi része felé, a combja mellett mutatta Rossi irányába a csere egyezményes jelét. Az olasz–magyar kapitány néhány pillanat türelmet kért, miközben Csoboth Kevin elkezdett átöltözni. Aztán az 58. percben jött az újabb változtatás, ezúttal már az ülő helyzetből felsegített Szoboszlai jött le, a megelőző pillanatokban többször is ahhoz a bal combjához kapva, amely miatt idény közben Liverpoolban egyszer négy, másodjára pedig hat hetet is ki kellett hagynia. Az aggodalmat csak fokozza, hogy a csapatkapitány lecserélése után látszott, már eleve kötéssel a lábán játszott ezen az összecsapáson. (S akkor ki tudja, hogy tavasszal még hányszor...)

Gálának indult a mérkőzés, de alig 60 perc után egyre több lelátói arc árulkodott arról, a legkevésbé sem bánnák, ha 30 perc után véget is ért volna a találkozó.

A hajrában Gazdagnak akadt még két ígéretes lehetősége, Csobothnak és Kleinheislernek pedig egy-egy átlövési kísérlete, újabb góllal azonban csak nem társult a magyar mezőnyfölény. Egyik-másik izraeli belépő láttán azonban újra meg újra felszisszenhettünk: nagyon nem kéne még egy kényszerű csere az Eb-főpróbánkra!

Ezt legalább megúsztuk, ahogyan a vendégek is az újabb kapott gólt. Bár Nagy Zsolt látványos emelésénél megint csak a kapufa segítette ki őket...

Kérdés, hogy az önbizalom-növelőnek szánt siker megéri-e az árát. Jövő hét elején elindul a válogatott Németországba, egy hét múlva ilyenkor pedig már túl is lesz az első csoportmeccsén. A Svájc elleni találkozót június 19-én a házigazda németek, 23-án pedig a skótok elleni összecsapás követi majd.

Remélhetőleg Szoboszlai Dominikkel és a többi, kisebb-nagyobb sérüléssel küzdő kerettaggal a fedélzeten.

LABDARÚGÁS

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Izrael 3–0 (Sallai 11., Varga B. 19., 22.)

Debrecen, Nagyerdei Stadion. 20 ezer néző. Vezette: Claudio Pereira (portugál)

Magyarország: Gulácsi – Lang Á. (Fiola a szünetben), W. Orbán, Szalai A. – Bolla, Nagy Á., Styles (Kleinheisler, 41.), Kerkez (Nagy Zs., 78.) – Sallai R. (Gazdag a szünetben), Szoboszlai (Csoboth, 58.) – Varga B. (Ádám M., 58.) Vezetőedző: Marco Rossi.

Izrael: Glazer – Dasa, Arad (Nahmiasz, 31.), Slomo, Hofmajszter (Szafuri, 31.), Gropper – Lavi, Samir (Gordana, 31.), Kinda (Perec a szünetben) – Biton (Altman, 91.), Baribo (Melamed, 69.). Vezetőedző: Ran Ben Simon.

A válogatott Eb-kerete

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Paksi FC)

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Paksi FC) Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC) Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Freiburg – Németország)

Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC) Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Freiburg – Németország) Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia) Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC) Tartalékok: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel SK – Belgium), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Az A csoport programja az Eb-n

1. forduló

június 14., München: Németország–Skócia

június 15., Köln: Magyarország–Svájc

2. forduló

június 19., Köln: Skócia–Svájc

június 19., Stuttgart: Németország–Magyarország

3. forduló

június 23., Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., Stuttgart: Skócia–Magyarország

Fotó: Marton Monus / Reuters