Nyakunkon a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság, a szurkolók már vágják a centit, amelynek napok múlva a végére is érnek. Egyelőre bizakodnak a honi drukkerek, hiszen a magyar labdarúgó-válogatott kiegyensúlyozott csoportba került a decemberi Eb-sorsoláson. Ugyan a házigazda Németország kicsit kilóg felfelé a négyesből, de Skócia és Svájc közel hasonló játékerőt képvisel, mint Magyarország, a második és harmadik hely is teljesen nyitott a kvartettben, igaz, ennek következtében a negyedik is. A csoportellenfeleink közül elsőként a svájci csapatot mutatjuk be kicsit közelebbről.

A svájciak az előző Európa-bajnokságon elég magasra tették a lécet maguknak: miután a nyolcaddöntőben hatalmas meglepetésre kiütötték a 2018-as vb-győztes franciákat egy felejthetetlen találkozón, a negyeddöntőben majdnem újabb meglepetést okoztak, Spanyolország csak 11-esekkel tudta legyűrni a helvéteket. A 2022-es katari világbajnokságon Svájc túlélte a csoportkört, de aztán hatalmas pofont kapott, a legjobb 16 között 6–1-re kapott ki Portugáliától.

A Nemzetek Ligája 2022–2023-as kiírásában is tudtak meglepetést okozni a svájciak, akik 2022 júniusában a portugálokat, három hónappal később a spanyolokat győzték le tétmeccsen 1–0-ra, így bennmaradtak az A ligában.

A 2024-es Eb-kvalifikációnak így megfelelő önbizalommal vághattak neki. A kijutás végül meg is lett, de csak csoportmásodikként, az első helyen záró Románia öt pontot vert Svájcra a játékerőt tekintve egyik leggyengébb hatosban. Andorrát, Koszovót, Belaruszt és Izraelt megelőzve kerülte el a gárda a pótselejtezőt, amely az utolsó négy Eb-selejtezős mecséből egyet sem tudott megnyerni.

Bizalmi szavazáshoz vezetett az öltözőben keletkezett feszültség

Kritikusai szerint Murat Yakin szövetségi kapitány nem tudta kihozni a maximumot a rendelkezésére álló keretből, a hírek szerint pedig tavaly ősszel elvesztette az öltözőt, állítólag a játékosok meg akarták őt fúrni, annyira rossz lett a viszony az edzői stáb és köztük.

A menesztéséről szóló pletykák azután erősödtek fel, hogy Urs Fischer svájci edző szabaddá vált, miután kirúgták őt az Union Berlintől, amelyet a német másodosztályból kemény munkával bevitt a Bajnokok Ligájába. Mellette Lucien Favre neve is felmerült, aki korábban a Borussia Dortmundot is irányította.

A kapitány sorsa végül egy bizalmi szavazáson dőlt el. November végén, négy nappal a csoportkör sorsolása előtt Dominique Blanc, a svájci szövetség (SFA) elnöke bejelentette, hogy Murat Yakin minden téren élvezi a főnökei bizalmát, így megtarthatja az állását. Pierluigi Tami, a svájci szövetség egyik tisztviselője azt mondta, Yakin meggyőzte őket arról, hogy ő a legjobb ember a szövetségi kapitányi posztra.

A csapat gyengeségei és erősségei

A svájciak a fegyelmezett védekezésben, illetve a masszív középpályás játékban bízhatnak a leginkább. Hátul kevés gólt szoktak kapni, cserébe ritkán szórják meg az ellenfeleiket, a stabilitás mindennél fontosabb számukra. Ebből következik a következő kulcsszó, a csapatmunka, ha az nem lesz hatékony, akkor lehet, hogy a csoportkörből sem mennek tovább – pedig a minimális elvárás az a játékosokkal szemben, hogy valahogy verekedjék be magukat a kieséses szakaszba.

Klasszis csatár nélkül azért ez nem lesz egyszerű, amivel elértünk a legnagyobb negatívumhoz. Nincs olyan támadója Svájcnak, aki kiemelkedik a mezőnyből centerposzton, akitől joggal várhatják, hogy legalább 2-3 gólt szerezzen a rendelkezésre álló meccseken. Az ösztönös csatárzseni hiányában még nagyobb nyomás nehezedik a szélsőkre és a támadó középpályásokra, nekik is be kell szállniuk a gólgyártásba – itt jön képbe a pontrúgások fontossága, hogy rögzített szituációkból hányszor lesznek képesek megzörgetni a másik csapat hálóját.

A kapitány és a kulcsjátékosok

A svájci keret a transfermarkt.com adatai szerint 223 millió eurót ér, amivel a harmincadik legértékesebb a világon (nyolc hellyel előzi meg a kerekítve 167 millió euróra taksált magyar csapatot).

A 49 éves szövetségi kapitány, Murat Yakin 2021. augusztus 9-én ült le a kispadra. Eddig 32 meccsen irányította Svájcot, a mérlege 14 győzelem mellett 10 döntetlen és 8 vereség (43,75 százalékos győzelmi mutató), 49 rúgott és 36 kapott gól mellett.

Egy érdekes sztori is van a személyével kapcsolatban: 2022-ben Észak-Írország gól nélküli döntetlent játszott a regnáló Európa-bajnok Olaszországgal a 2022-es világbajnokság selejtezőjében, ennek az eredménynek (is) köszönhetően jutott ki a svájci válogatott egyenes ágon a tornára. Hálából Yakin 9,3 kilogramm csokoládét ajándékozott az északíreknek.

Yakin több különböző taktikai felállást is begyakoroltatott a játékosokkal. Egyértelműen a 4–2–3–1-es variáció a kedvence, és a várakozások szerint Németországban is ezt a játékrendszert forszírozza majd, bár a kapitány kísérletezett már 3–4–2–1-es, 3–5–2-es, 3–4–3-as és 4–3–3-as felállással is.

A török származású Yakin bátyja, a 87-szeres svájci válogatott Hakan Yakin szintén profi labdarúgó volt, a Grasshoppers, a Basel és a Young Boys csapataiban játszott, és nemzetközi szinten is képviselte Svájcot.

Felállástól függetlenül a 35 éves Yann Sommer őrzi majd a kaput, az Internazionale rutinos játékosa kirobbanthatatlan a kezdőből. A védelemben várhatóan Fabian Schär (Newcastle United) és Manuel Akanji (Manchester City) játszik végig minden meccset, ha nem sérülnek meg, vagy nem tiltatják el magukat. Utóbbi a selejtezők alatt három sárga lapot szedett össze, és a hírek szerint azon hangadók közé tartozott az öltözőn belül, akik örültek volna annak, ha Yakint kirúgja a szövetség.

Hozzá hasonlóan a csapat legnagyobb sztárja, Granit Xhaka is konfliktusba keveredett Yakinnal, így ő sem bánta volna, ha új szövetségi kapitányt kapnak. A 31 éves középpályás 2023 novemberében 119. alkalommal húzta magára a svájci válogatott mezét (azóta ezt még megtette párszor), amivel megdöntötte Heinz Hermann rekordját, aki 1991-ben lett 118-szoros válogatott.

Az Arsenal korábbi játékosa kulcsszerepet játszott abban, hogy a Bayer Leverkusen idén tavasszal története során először bajnok lett a német élvonalban (Bundesliga), rengeteg olyan passzt osztott ki, amely közvetlenül gólhelyzethez vagy gólhoz vezetett, a mostani idényben ebben kimagaslott egész Európában a svájci karmester. Igazi „vasember” Xhaka, gyakorlatilag az egész szezont végigjátszotta, ez az Eb-n talán visszaüthet, kérdés, fizikailag mennyire lesz jó állapotban a nyáron.

A kétszeres BL-győztes Xherdan Shaqiri is sokat segíthet a csapatnak a rutinjával, akár a kispadról beszállva is képes lehet eldöntetni egy-egy meccset. A 32 éves középpályás 2022-ben szerződött a tengerentúlra, a Chicago Fire csapatához, így nincs hozzászokva a nagy iramú találkozókhoz, és sok már nincs a tankjában, de a rúgótechnikája még mindig kiváló, az átlövései nagy veszélyt hordoznak magukban. A válogatottban 30 gólt és 34 gólpasszt jegyzett eddig, a legutóbbi Eb-n két asszisztot is kiosztott.

A támadószekcióból Noah Okafor nevét érdemes megtanulni, az FC Basel neveltje nagyon jól játszott az ifik között, a fejlődése aztán még inkább felgyorsult, miután a Red Bull Salzburghoz került. Európa nagy klubjai fel is figyeltek rá, majd az AC Milan a tettek mezejére lépett, és 14 millió euróért átigazolta őt 2023 nyarán. Olaszországban sokszor csak a padról szállt be, ősszel sérülések is hátráltatták, de 23 bajnokin azért csak rúgott hat gólt, és még egy gólpassza is volt a Serie A 2023–2024-es idényében.

A 21 éves játékos tehát érzi a kaput, és ugyanez elmondható a Burnley csatáráról, Zeki Amdouniról, aki hat góllal Svájc legjobb góllövője volt a selejtezősorozatban. A 23 éves támadó tavaly nyáron csatlakozott Vincent Kompany csapatához, előtte a Baselben 52 mérkőzésen 22 gólt szerzett.

Az első Premier League-szezonjában négy gólt szerzett 29 mérkőzésen, és még egy gólpasszt is kiosztott a Sheffield United elleni bajnokin. Rajtuk kívül a Ruben Vargas, Renato Steffen, Dan Ndoye alkotta hármast érdemes kiemelni a csatárok közül.

Remo Freuler a felsoroltakkal szemben nem a pengés megoldásairól, hanem a kemény belépőiről ismert, ő végzi el a piszkos munkát a pályán. Sokszor faultol, hogy megtörje az ellenfél lendületét, vonzza a lapokat, már a válogatottban is kiállították őt egyszer.

A svájci labdarúgó-válogatott először 1996-ban kvalifikálta magát az Eb-re, azóta csak két alkalommal (2000, 2012) maradt le az európai seregszemléről. 2008-ban Ausztriával karöltve társrendezője volt a tornának. A hatodik kontinensviadalára készül, eddig kétszer jutott tovább a csoportból, három évvel ezelőtt a negyeddöntő jelentette számára a végállomást.

Mikor és hol játszik a magyar válogatott?

Marco Rossi csapatának első mérkőzése Svájc ellen lesz június 15-én Kölnben, a házigazda német válogatott ellen június 19-én, Stuttgartban játszik a magyar csapat, majd a csoportkör zárásaként június 23-án Stuttgartban Skócia lesz az ellenfél.

Európa-bajnokság 2024, az A csoport teljes programja:

1. forduló

június 14., München, 21.00: Németország–Skócia

június 15., Köln, 15.00: Magyarország–Svájc

2. forduló

június 19., Stuttgart, 18.00: Németország–Magyarország

június 19., Köln, 21.00: Skócia–Svájc

3. forduló

június 23., Stuttgart, 21.00: Skócia–Magyarország

június 23., Frankfurt, 21.00: Svájc–Németország

