Most már tényleg nyakunkon a 2024-es Európa-bajnokság pénteki rajtja, négyet kell aludnunk, a magyarok első fellépéséig pedig ötöt, lapunk szerkesztősége sorba rendezte a németországi viadal 24 labdarúgó-válogatottját. A magyar együttest az elmúlt évek kiemelkedő teljesítménye miatt egészen a top 10-ig repítettük.

Az aranyéremért angol–francia versenyfutást várunk, de jó szereplést jósolunk a házigazdának, és kevésbé eredményeset a címvédőnek. Jönnek a résztvevők – ezúttal is fordított sorrendben.

24. Georgia/Grúzia 31 pont

A keret értéke: 161,15 millió euró

A mezőny debütánsa minden listán utolsó ötben végzett, tíz rangsorban lett sereghajtó, így nem meglepő módon összesítésben is csak a 24. helyen zárt.

A keret összértékét tekintve négyen is mögé szorulnának, ezt a tételt viszont alaposan megdobja a Napoli klasszisa, Hvicsa Kvarachelia, a klubidényben 11 gólt és kilenc gólpasszt jegyző szélső egymaga 80 millió euróval veszi ki a részét ebből. Rajta kívül még két ugyancsak 23 éves futballista, a Valencia kapuját erősítő Giorgi Mamardasvili (35) és a Metz támadója, Georges Mikautadze (15) emelendő ki.

No meg az, hogy ugyan utolsó előttiként zártak a spanyol, skót, norvég, ciprusi ellenfelekkel kiegészült ötösben, de előbb a volt fehérvári és újpesti Budu Zivzivadze duplájával 2–0-ra legyőzték Luxemburgot a pótselejtező elődöntőjében, majd nagy meglepetésre gól nélküli 120 percet követően a 2004-es Európa-bajnok görögöket is felülmúlták.

23. Románia 56 pont

A keret értéke: 92,13 millió euró

Keleti szomszédunk keretértéke a legalacsonyabb az egész mezőnyből, egyedüliként még a százmillió eurós határtól is jócskán elmaradva, így nem sokkoló, hogy túl magasra nem értékeltük a válogatottat, bár két listán a legjobb 16-ba még éppen befért.

Azt sem állíthatjuk, hogy minden idők legerősebb selejtezős csoportjában szerepeltek volna, de a románok már elérték ott azt, amit mi az Eb-n szeretnénk: Svájc előtt végezni a táblázaton. Így vagy úgy, hat győzelemmel, négy döntetlennel és vereség nélkül lehozni tíz meccset mindenképpen szép teljesítmény.

22. Szlovénia 76 pont

A keret értéke: 141,3 millió euró

A csoportrivális Dániával azonos pontszámmal, egymás elleni eredménnyel viszont másodikként végezve kijutó gárda egyértelműen legnagyobb sztárja Jan Oblak. A 31 éves kapus tíz éve erősíti az Atlético Madridot, ahol azóta 446 tétmérkőzésből 207-et hozott le kapott gól nélkül.

Könnyen lehet, hogy ugyanakkor ez a helyzet a nem is túl távoli jövőben változni fog, ugyanis ebben az idényben berobbant a 21. születésnapját május utolsó napján ünneplő Benjamin Sesko, aki az RB Leipzighez igazolva 18 gólt szerzett, átlagosan 115 percenként vette be az ellenfelek hálóját.

21. Albánia 78 pont

A keret értéke: 111,6 millió euró

Szoros csatában előzik meg délnyugati szomszédunkat az albánok, akik „megnyerték” maguknak a halálcsoportot: hiába kvalifikáltak elsőként a második kalapba, az elsőből Spanyolország, a harmadikból Horvátország, a negyedikből pedig a címvédő Olaszország érkezett ellenfélül, így aligha várható csodaszereplés Armando Brojáéktól.

A Chelsea 22 millió eurós piaci értékű 22 éves csatára az idény 27 tétmeccsén ugyanúgy két gólig jutott, mint a magyar válogatott ellen a 2022-es világbajnokságot megelőző selejtezősorozat két 1–0-s meccsén összesen 36 játékperc alatt...

20. Szlovákia 85 pont

A keret értéke: 156,4 millió euró

Északi szomszédunk hatcsapatos selejtezőcsoportjából akár négyen(!) is kijuthattak volna az Eb-re, hiszen a 10 meccsét 36–2-es gólkülönbséggel megnyerő Portugália (30 pont) és Szlovákia (22) mögött Luxemburg (17), Izland (10) és Bosznia-Hercegovina (9) is mehetett a pótselejtezőre, igaz, utóbbi kettő azonos ágon, így csak az egyik örülhetett volna. Végül az ukránok mindkettő ellen fordítottak, így maradt az első kettő.

A szlovák válogatott a Luxemburg elleni hazai döntetlen és a portugáloktól elszenvedett két vereség után az utolsó három forduló győzelmével összességében magabiztosan kvalifikált a második helyre, és nem is teljesen esélytelen a csoportkörben, hiszen a mögé helyezett négy csapatból az egyik a rivális lesz, és egy másik sem jutott sokkal előrébb...

19. Skócia 117 pont

A keret értéke: 208,4 millió euró

Egy masszívabb ugrás a pontszámokat tekintve, ide futott be a magyar válogatott leggyengébbnek vélt ellenfele.

Az együttes a szeptember 8-i, ciprusi selejtezőig remekelt, hiszen a riválist másodjára is 3–0-ra verte meg, közte pedig Spanyolországot és az ugyancsak Eb-résztvevő Georgiát 2–0-ra, Norvégiát pedig 2–1-re győzte le – Scott McTominay egymaga hat gólt szerzett egy gólpassz mellett ezeken a találkozókon.

Aztán jött az angolok elleni felkészülési meccs (1–3), majd a spanyolok elleni selejtező (0–2), a franciák elleni barátságos meccs (1–4), és a grúzok (2–2) és a norvégok (3–3) elleni zárás. Az új évet egy hollandoktól kapott nagy pofonnal (0–4) indították, majd Észak-Írország is legyőzte Skóciát (0–1), a pocsék szériát pedig Gibraltár (2–0) felülmúlása törte csak meg. Az sem segíti a helyzetet, hogy McTominay sérülésből felépülve próbálhatja meg a rajtig visszanyerni a formáját.

18. Ukrajna 132 pont

A keret értéke: 379 millió euró

Ha csak a keretek összértékét vizsgálnánk, itt találhatnánk a legnagyobb negatív differenciát (igen, a kedves olvasó jól sejti már, hogy hol lesz a legnagyobb a pozitív különbség), hiszen az értéket tekintve az Eb 10. legjobb csapatát csak ide sikerült behoznunk.

Pedig még csak azt sem lehetne mondani, hogy gyenge lett volna a selejtezős szereplés, hiszen pontot szereztek Anglia és Olaszország ellen is, és utóbbival szemben csak az egymás elleni eredmények miatt szorult pótselejtezőt érő harmadik helyre. Az elődöntőben a bosnyákok ellen Zenicában a 85. percben még hátrányban voltak Artem Dovbikék, de ugyanúgy fordítani tudtak, meg az Izland elleni fináléban a második félidőben.

De ha már Dovbik szóbajött, a Girona támadója a La Ligában 24 góllal elhódította a mesterlövészeknek járó Pichichi-trófeát, amit előtte az elmúlt másfél évtizedben olyan sztárok kaparintottak meg, mint Lionel Messi (8), Cristiano Ronaldo (3), Diego Forlán, Luis Suárez, Karim Benzema vagy éppen Robert Lewandowski – nem egy rossz társaságba került tehát a 26 éves támadó.

16. Csehország 164 pont

A keret értéke: 185,9 millió euró

Akkora volt a csata a „nyolcaddöntős” helyért, hogy holtversenyt kell itt hirdetnünk.

Az ukránok „lehúzásához” képest a nem túl combos csoportban Albánia mögött gyengébb egymás elleni eredményekkel második helyen továbbjutó csehek teljesen simán kerültek eléjük, amire talán az lehet a magyarázat, hogy az együttes azért a kontinensviadalokon nem szokott rosszul szerepelni:

Csehszlovákia néven 1976-ban aranyérmes lett, 1960-ban és 1980-ban bronzot szerzett, 1996-ban független államként döntőzött, 2004-ben pedig újra bronzérmes lett.

Csupán három alkalommal rekedtek a csoportkörben, 2012-ben és a 2020-as kiírásban negyeddöntőig jutottak, utóbbiban Budapesten ejtették ki Hollandiát a legjobb 16 között.

16. Szerbia 164 pont

A keret értéke: 311,8 millió euró

Ahhoz képest, hogy a 2006-os névváltás óta négy világbajnokságból háromra is kijutott az együttes (és 2006-os viadalon is ott volt, még Szerbia és Montenegróként), meglepő módon Európa-bajnokságra először jutott ki, pedig már az előző két eseményre is 24 együttes mehetett, miközben a mundialra a legjobb 13-ba kellett bekerülni.

A 2016-os torna előtt Portugália, Albánia és Dánia mögött csak a negyedik helyre futott be a csapat, a 2020-as előtt pedig Ukrajna és Portugália mögött harmadikként a playoffba még bejutott, ott azonban a norvégok túlórás legyőzése után Skócia ellen büntetőpárbajban alulmaradt.

A mostani selejtezősorozat alighanem ismerős olvasóinknak, hiszen a G csoportban a mieinkkel egy ötösben voltak. Az eredményeket nem nagyon bonyolították: Montenegrót és Litvániát oda-vissza két góllal győzték le, a bolgárokkal mindkétszer ikszeltek, a magyar csapattól pedig mindkétszer 2–1-re kikaptak, így másodikként kvalifikáltak.

15. Ausztria 195 pont

A keret értéke: 235,5 millió euró

Egy másik szomszédunk így is fölényesen előtte zárt a rangsorban, a Belgiumot hatalmas csatára késztető, a svédeket, Azerbajdzsánt és Észtországot pedig oda-vissza két vállra fektető Ausztria futott be a 15. helyre.

A sógorok a felkészülés során Szlovákiát, Törökországot és Szerbiát is két vállra tudták fektetni, legértékesebb futballistái pedig a a Bayern Münchenben (Konrad Laimer), a BL-döntős Dortmundban (Marcel Sabitzer) vagy péládul az RB Leipzigben (Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald) szerepelnek.

A leginkább sokkoló, hogy bár az osztrákok a 15. pozícióig emelkedtek, ezzel együtt is a csoport utolsó helyére várjuk őket!

14. Törökország 201 pont

A keret értéke: 324,1 millió euró

A 2008-ban bronzérmes gárda a legutóbbi kiírásban az utolsó, 24. helyen zárta a kontinensviadalt (0 pont, 1–8-as gólkülönbség), így van mit bizonyítania a mostani tornán.

A kezdés mindesetre nem volt rossz, hiszen Törökország (17) Horvátországot (16) és Walest (12) is maga mögé utasította a csoportban, hogy aztán a mieinktől elszenvedett márciusi vereség után Ausztriában egy hatost kapjon (1–6)... Az olaszok elleni 0–0-val azért sikerült korrigálni az addig csúfos naptári teljesítményen.

13. Lengyelország 228 pont

A keret értéke: 210,3 millió euró

Ahhoz képest, hogy az együttes éppen csak, hogy kijutott, egészen a 13. helyig repült a listánkon. Az albánok és a csehek mögött leszerepelve a harmadik hely jött össze a csoportban, de a playoffkörben az A liga ágán összeszedte magát, és Észtországot 5–1-re elgázolva döntőbe jutott, ahol tizenegyesekkel kerekedett Wales fölé Cardiffban.

Robert Lewandowskit 35 évesen sem lehet fél vállról venni, a Barcelona csatárklasszisa 49 tétmérkőzésen 26 góllal és kilenc gólpasszal segítette az együttesét.

Erre most szükség is lesz, hiszen a helyezéseket tekintve mégsem a B tűnik a leghalálosabb négyesnek, hanem a D, ahol a lengyeleknek Ausztria mellett Franciaországgal és Hollandiával kell megküzdeni a továbbjutásért.

12. Svájc 255 pont

A keret értéke: 281,5 millió euró

És itt jön a magyar válogatott második csoportellenfele. A svájci gárda az első kalapból a kifejezetten kellemesen hangzó Izrael, Románia, Koszovó, Belarusz, Andorra ötöst kapta ellenfélül, ehhez képest kifejezetten elkeserítő lehet, hogy a tíz selejtezőből csak négyet tudott megnyerni. Jó, kikapni is csak egyszer, de a bukaresti zakóval el is szállt a csoportelsőség.

Azért leírni is balgaság lenne az együttest, hiszen a legértékesebb futballisták közül Manuel Akanji a Manchester Cityben 48 tétmeccsen lépett pályára az idényben, Gregor Kobel BL-döntőig segítette védéseivel a Dortmundot, Granit Xhaka pedig alapemberként vette ki a részét a Leverkusen történetének első bajnoki címéből.

És akkor a február óta az Egyesült Államokban légióskodó Xherdan Shaqirit se felejtsük el, aki bármikor képes a semmiből is hatalmas gólt szerezni.

11. Dánia 313 pont

A keret értéke: 415,5 millió euró

A C jelű kvartett egyetlen csapata, amelyik már nyert Európa-bajnokságot – pedig eredetileg ki sem jutott arra. Jugoszláviát ugyanis a háborús helyzet miatt kizárták, így a selejtezőben mögötte záró Dániát hívták be 1992-ben, és ha már elmentek, meg is nyerték a tornát Brian Laudrupék!

Az együttes legutóbb az elődöntő ráadásában bukott el, amire csak azért nem használjuk a csoda szót, mert azt meghagyjuk Christian Eriksen pályára történő visszatérésére, ő ugyanis a finnek elleni nyitányon összeesett a pályán, és többször is újra kellett éleszteni. A teljesen megrogyott csapat végül ki is kapott északi riválisától, majd a villámgól ellenére Belgiumtól is, de az oroszok finnek elleni sikerével még reménykedhettek a továbbjutásban. A záráson az akkor már Eriksen jobban létéről biztosított együttes 4–1-re kiütötte az oroszokat, így továbbjutott a hármas körbeverésnek köszönhetően, aztán Wales (4–0) és a hollandokat Budapesten búcsúztató Csehország (2–1) ellen is felülkerekedett, mielőtt a Wembley-ben az angolok ráadásban 2–1-re győztek.

A selejtezőben meglepő vereséget szenvedtek Kazahsztánban (pedig a 73. percben még 2–0-ra vezettek!) így aztán sokáig nyílt volt a csoport, de végül a szlovénokat jobb egymás elleni eredménnyel megelőzve elsőként jutottak ki.

10. Magyarország 328 pont

A keret értéke: 165,45 millió euró

Amit az ukrán csapatnál már felvetettünk, most csapjuk le. „Természetesen” a magyar válogatottat értékeltük leginkább felül, már ha csak a keret összértékét tekintjük. Hiszen ebben a rangsorban csupán a 19. helyre futna be Marco Rossi együttese, ezt leszámítva viszont sehol nem volt az első 14-en kívül, vagyis mindannyian azt várjuk, vagy talán még pontosabb, hogy abban bízunk, hogy továbbjutunk a csoportból – sőt, hárman még ezzel sem lennének maradéktalanul elégedettek, hiszen volt egy nyolcadik, egy hetedik, de még egy hatodik hely is!

Ebben nyilvánvalóan benne van a „szurkolói én” is, ami egy kicsit felfelé húzza a csapatot (olvasóink ezért aligha hibáztatnak, hiszen konkrétan Magyarország vezeti a szavazásunkat!), de tény, hogy a 14 meccses veretlenségi szériát sem a szél fújta össze.

A Nemzetek Ligájában (Anglia, Németország, Olaszország) és az Európa-bajnokságokon a legnagyobbakkal (Franciaország, Németország, Portugália) is felvette a versenyt a magyar csapat, amely favorithoz méltó játékkal harcolta ki helyét csoportelsőként a németországi viadalra.

Bár a szenzációs széria két óriási hiba (és nem kis pech) miatt Írországban megszakadt, Izrael ellen remélhetőleg sokáig élő új szériát indítottak Szoboszlai Dominikék, és külön örömteli, hogy Varga Barnabás újra megtalálta góllövő cipőjét – no meg az, hogy a válogatott csapatkapitánya sem sérült meg súlyosan.

9. Horvátország 380 pont

A keret értéke: 327,7 millió euró

Ez exjugoszláv szokás lehet, de a szerbek és a szlovénok után a horvátok is otthonosabban mozognak a világbajnokságokon, mint az Eb-ken. No, itt azért legalább nem arról van szó, hogy már arra sem emlékeznek, milyen egy kontinensviadal hangulata, de az 1996-os negyeddöntős debütálás után két csoportkörös szereplés között még egy negyeddöntő, a 24 csapatos tornákon pedig két nyolcaddöntő jött össze.

Ez önmagában persze nem lenne rossz eredmény, ugyanakkor ha azt nézzük, hogy a legutóbbi két világbajnokságon ezüst- és bronzérmesek lettek Luka Modricék, akkor joggal élhetünk a gondolattal, hogy ennél jobb eredményben reménykedtek az Eb-ken is.

Könnyű dolga nem lesz a gárdának, hiszen hiába a kilencedik hely a rangsorban, két csoportellenfél így is beelőzte!

8. Belgium 473 pont

A keret értéke: 584,5 millió euró

Az Aranygeneráció, amely minden bizonnyal nemhogy aranyérmet, még döntős szereplést sem tud majd végül felmutatni. Pedig micsoda fényt jelentett a nemzetközi labdarúgás terén, amikor az Eden Hazard, Kevin De Bruyne vagy éppen Romelu Lukaku nevével fémjelzett csikócsapat egyik pillanatról a másikra berobbant, és a 2002-es világbajnokság után a következő öt tornára ki sem jutó együttesből hirtelen a világ egyik legjobbja lett.

Hiába azonban a klasszisok sora, a világranglista-vezető szerepkör, az igazán nagy áttörés végül sosem jött össze. A 2014-es világbajnokságon még talán kissé túl tapasztalatlan volt a negyeddöntőben a későbbi döntős Argentínával szemben elbukó együttes, amely két Eb-negyeddöntő között 2018-ban került legközelebb a dicsőséghez, hiszen Brazíliát is kiejtve elődöntőig jutott, ahol a későbbi győztes franciákat ők szorították meg legjobban, de ez is kevésnek bizonyult (0–1).

A bronzmeccsen aztán másodjára is legyőzték a csoportban is rivális Angliát, így legalább egy érmet összeszedett a Katarban a csoportban csúnyán lebőgő gárda.

Az a tény, hogy Kevin De Bruyne nem aranylabdás futballista egyszerre sokkoló és felháborító

7. Hollandia 495 pont

A keret értéke: 845 millió euró

Az 1988-as Európa-bajnok további három bronzérmes helyezést tud felmutatni, de az elmúlt 20 évben egy negyeddöntő, egy csoportkörös leégés, egy ki sem jutás, valamint egy nyolcaddöntős búcsú jelentette a végállomást – utóbbi épp a Puskás Arénában volt három győzelem után a csehekkel szemben.

A három elveszített világbajnoki döntővel az arany nélküliek között rekorder együttes a mundialokon jobban szerepelt az elmúlt két évtizedben, 2010-ben ezüstérmet, 2014-ben bronzot gyűjtött, legutóbb a negyeddöntő büntetőpárbajában maradt alul a végső győztes argentinokkal szemben.

Az együttes másodikként zárt a csoportjában (Görögország, Írország és Gibraltár előtt), erre pedig most is igen jó esély kínálkozik, hiszen a selejtezőhöz hasonlóan itt is megkapta maga mellé a két egymás elleni meccset 6–1-es gólkülönbséggel behúzó Franciaországot.

6. Olaszország 562 pont

A keret értéke: 705,5 millió euró

A címvédő egy dobogós helyet begyűjtve került a hatodik helyre a rangsorunkban. Ahhoz képest, hogy az együttes 2006-ban negyedszer is felülhetett a világ trónjára, ezt követően két csoportkörös kudarc (hat meccsen egy győzelem jött csak össze) után két elbukott playoffkör jött, így Oroszországban és Katarban sem voltak kint az olaszok.

A nagy sokkok között azért egy eléggé váratlan Eb-arany bejött legutóbb, társrendezőként a csoportban Törökország és Svájc ellen 3–0-ra, Wales ellen 1–0-ra nyertek, a nyolcaddöntőben Ausztriát ráadásban, Belgiumot rendes játékidőben verték 2–1-re, az elődöntőt és a döntőt pedig tizenegyesekkel húzták be Spanyolország és Anglia ellen.

Utóbbi a selejtezőben azért odapirított riválisának (2–1 idegenben, 3–1 otthon), kétséget sem hagyva afelől, ki nyeri a csoportot.

Ez az Eb-n sem lenne könnyű a címvédőnek, hiszen még mindig nem ez a gárda áll legjobban a kvartettben!

5. Portugália 606 pont

A keret értéke: 1,05 milliárd euró

A listánkon az első válogatott, amelynek volt végső győzelemre érkezett tippje is, így végül a top 5-be sem fért miatta a címvédő.

A vb-negyeddöntőben a marokkói csoda áldozatává váló együttes élére kinevezett Roberto Martínez irányításával tavaly mind a tíz tavalyi meccsét megnyerte a gárda, Cristiano Ronaldo egymaga tíz góllal vette ki a részét a 36–2-es hengerből.

Márciusban a svédek 5–2-es leigázását követően sem sok jel utalt visszaesésre, de első egymilliárd eurót meghaladó keret büszke tulajdonosa ekkor mintha kissé meginogni látszott volna, hiszen Szlovéniában 2–0-ra kikapott, és bár Finnország ellen jött a javítás Lisszabonban (4–2), Oeirasban a horvátok 2–1-re győzni tudtak.

A selejtezőhöz hasonlóan ezt a cseh, török, grúz csoportot is simán kellene hoznia a 2016-os Európa-bajnoknak, aztán az A/B/C csoportok egyik harmadik helyezettje (ez akár Magyarország is lehet!) ellen is esélyesként léphetne pályára, de még a D2 (várhatóan Hollandia)–E2 (talán Ukrajna) továbbjutója sem tűnik megugorhatatlan feladatnak.

4. Spanyolország 614 pont

A keret értéke: 965,5 millió euró

A keretértékben a milliárdos határtól éppen elmaradó spanyoloknak egyik rangsorban sem volt első helyük, viszont hármon is második helyen zártak, így összességében befértek a szomszédjuk elé.

Az 1964-es Európa-bajnok 2008-ban és 2012-ben is a csúcsra ért, a nagy generáció búcsúja után legutóbb pedig csak az elődöntő tizenegyespárbajában maradt alul.

Időközben megnyerte a Nemzetek Ligáját, és a skóciai vereség után azért a selejtezőben is remekelt, nyolc meccsen hét győzelemmel és 25–5-ös gólkülönbséggel ért be az első helyre. Most nem fog beleférni a lassú rajt, mert Horvátország, Olaszország, de még Albánia is csak a hibára vár.

3. Németország 664 pont

A keret értéke: 851 millió euró

A házigazda tavaly decemberben még az egyik legkellemesebb első kalapos ellenfélnek tűnt, hogy aztán fél év alatt a német klubfutballal együtt a válogatott is emelkedésnek induljon, és már egyáltalán nem megmosolyogtató, hogy ketten is első helyre szavazták.

Hansi Flick kétéves érája nem hozott sok sikert a válogatott élén, a katari csoportkörös búcsú után Eb-selejtezők híján felkészülési mérkőzéseken vezette a csapatot, és a Peru elleni 2–0-s siker után Belgiumtól (2–3) kikapott, az ukránok elleni 3–3 után Lengyelország (0–1), Kolumbia (0–2) és Japán (1–4) is legyőzte a nationalelfet. Rudi Völler beugróként sikerre vezette Franciaország ellen a csapatot (2–1), de Julian Nagelsmann regnálása sem indult fényesen: az amerikaiak legyőzése (3–1) után Mexikó ellen iksz (2–2), Törökország (2–3) és Ausztria (0–2) ellen pedig újabb vereség jött.

Mindez azt jelentette, hogy a német csapat a 2023-ban lejátszott tizenegy meccséből három győzelem és két döntetlen mellett hatot (!) is elveszített.

De ahogy már feljebb említettük, 2024-re nagyon összekapták magukat a németek, Franciaországot (2–0), Hollandiát (2–1) és legutóbb Görögországot (2–1) is legyőzték, miközben Ukrajnával ikszre végeztek (0–0), így Florian Wirtzék kiváló formában várják a csoportkört.

2. Franciaország 810 pont

A keret értéke: 1,23 milliárd euró

A legutóbbi két világbajnokságon döntős (arany+ezüst), közte egy Nemzetek Ligáját nyerő franciák a 2016-os hazai rendezésű Eb elbukott fináléja után legutóbb kissé leszerepeltek, hiszen a csoportot egy győzelemmel és két döntetlennel még megnyerték a német, a portugál és a magyar csapat előtt, a Svájc elleni nyolcaddöntőben viszont az utolsó tíz percben kétgólos előnyt elszórakozva büntetőkkel kiestek.

A gárdával kapcsolatban leginkább az jelenti a kérdőjelet, hogy mennyire motiváltan érkezik egy nagy eseményre, mert ha ez rendben van, akkor nagyjából rögvest a favorittá is lép elő, és sok sikert minden ellenfélnek Kylian Mbappéék semlegesítéséhez...

Az együttes megítélése is eléggé stabil képet mutat, hiszen négy első hely mellett kilenc(!) listán volt második, kettőn harmadik és a legrosszabb értékelésnél is bekerült az első négybe – nem véletlenül ugrottunk ekkorát pontszámban a németekhez képest.

1. Anglia 814 pont

A keret értéke: 1,52 milliárd euró

A legutóbbi kiírásban döntős együttes kilenc listán is az első helyen végzett a 16-ból, de így is csak benyúlással tudta megkaparintani az első helyünket, mivel itt azért nagyobb volt a szórás, akadt két rangsor, amelyben csak a hetedik helyre fértek fel Harry Kane-ék.

A 2016-os Eb-kudarc után újraszervezett, és a korosztályos világeseményeken remeklő (U17-es vb-arany és Eb-ezüst 2017-ben, Eb-bronz 2018-ban, U19-es Eb-cím 2017-ben és 2022-ben, U20-as vb-arany 2017-ben, U21-es Eb arany 2023-ban és elődöntő 2017-ben) utánpótlására épülő csapat 2018-ban már vb-elődöntős volt, a legutóbbi Eb-n csak büntetőkkel maradt alul a fináléban, Katarban pedig a vb egyik legjobb teljesítménye ellenére kaptak ki Franciaországtól a negyeddöntőben.

A selejtezőben a címvédő Olaszországot kétszer is magabiztosan intézték el, Ukrajna és Észak-Macedónia házigazdaként szerzett egy-egy pontot, de így is hat győzelem, két döntetlen és 22–4-es gólkülönbség volt a nyolc kör mérlege.

A 26-os keretből öten – Jude Bellingham (180 millió euró), Phil Foden (150), Bukayo Saka (140), Declan Rice (120) és Harry Kane (100) – is elérik a 100 millió eurós határt, a több mint 1,5 milliárd eurós összérték pedig világszinten is messze a legkiemelkedőbb.

Itt már tényleg csak az a kérdés, hogy ezúttal min hasal el a favorit...

Az Eb-csoportok sorrendje a helyezések alapján

37: D (2. Franciaország, 7. Hollandia, 13. Lengyelország, 15. Ausztria) 40: B (4. Spanyolország, 6. Olaszország, 9. Horvátország, 21. Albánia) 44: A (3. Németország, 10. Magyarország, 12. Svájc, 19. Skócia) 50: C (1. Anglia, 11. Dánia, 16. Szerbia, 22. Szlovénia) 60: F (5. Portugália, 14. Törökország, 17. Csehország, 24. Georgia) 69: E (8. Belgium, 18. Ukrajna, 20. Szlovákia, 23. Románia)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik (b) és a gólszerző Varga Barnabás ünnepel a Magyarország - Izrael felkészülési labdarúgó mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2024. június 8-án. MTI/Derencsényi István)