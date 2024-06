A kontinenstorna főpróbáján Kanada ellen lépett pályára Didier Deschamps csapata, és nemcsak a 0–0-s döntetlen miatt lehetett elkeseredve a csapat, hanem Kylian Mbappé, a francia nemzeti csapat sztárja még mindig zavaró hát- és térdsérülése miatt is. A Real Madrid új szerzeménye nincs százszázalékos formában, ezt a szövetségi kapitány is jelezte a mérkőzést követően.

A napokban volt egy kisebb vérömleny a térdénél, de vasárnapra javult a helyzet. Nem volt kockázatos pályára küldeni, alig húsz percet tudott vállalni. Nem kérdés, teljesen más a csapat vele, mint nélküle.

Francia lapértesülések szerint a 25 éves támadót nem zavarja sérülése, de nehéz elképzelni, hogy az Ausztria elleni első Európa-bajnoki összecsapásig, június 17-ig teljesen felépül sérüléseiből.

Nincs egyszerű helyzetben a francia csapat, ugyanis nemcsak Mbappét hátráltatja sérülés, hanem a friss BL-győztes Aurélien Tchouaménit és a Juventus középpályását, Adrien Rabiot is, egyikőjük sem volt bevethető a legutóbbi két felkészülési mérkőzésen Luxemburg és Kanada ellen sem.

Fontos, hogy minden poszton több lehetőségünk legyen, hiszen nem tudhatjuk, mit hoz a torna. Ami Aurélien Tchouaménit illeti, tudjuk, milyen problémával küzd, pénteken részletesen is kielemezzük az állapotát. Adrien Rabiot esete viszont teljesen más, nyugodtak vagyunk, szerdán már részt vesz az edzésen. De hogy a sérülések miatt N'Golo Kanté bekerülhet a kezdőcsapatba? Természetesen bármelyik középpályásunk bekerülhet. Fantasztikus szezonja volt, ugyan­azon a szinten van, mint a sérülése előtt. Nagyszerű volt ez a 10 nap felkészülés, rendben van a játékosok erőnléte, izgatottan várjuk a tornát.

Franciaország az Európa-bajnokság D csoportjában szerepel majd Ausztria, Lengyelország és Hollandia mellett. Utóbbi kettőben is számos sérült van: többek között a Barcelona sztárját, Robert Lewandowskit is le kellett cserélni a törökök elleni felkészülési mérkőzésen, valamint a holland válogatott középpályását, Frenkie de Jongot is nélkülöznie kell a csapatának a kontinenstornán.

A 25 fős francia keret:

kapusok: Alphonse Areola (West Ham United), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens)

Alphonse Areola (West Ham United), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens) védők: Jonathan Clauss (Olympique Marseille), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool FC), Jules Koundé (FC Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Internazionale), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München)

Jonathan Clauss (Olympique Marseille), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool FC), Jules Koundé (FC Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Internazionale), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München) középpályások: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), N'Golo Kanté (al-Ittihad), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire–Emery (Paris Saint-Germain)

Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), N'Golo Kanté (al-Ittihad), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire–Emery (Paris Saint-Germain) támadók: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Internazionale)

