Tizenegy konzul segíti a magyar labdarúgó-válogatott szurkolóit az idei németországi Európa-bajnokságon – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett és szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében.

A Facebookon megosztott videó Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnökének tájékoztatásával indult, amiben az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) álláspontját tolmácsolva biztosította a magyar szurkolókat, hogy a rendező városokkal zavartalan az együttműködés, valamint ha kívánják, akkor a magyar szurkolók együtt vonulhatnak a stadionhoz, mint ahogy Marseille-ben tették.

– mondta.

Szijjártó Péter közölte: kiemelten fontosnak tartja, hogy ahol nagy létszámú magyar állampolgár tartózkodik egy helyen külföldön, ott nagy létszámú konzuli segítséget kell nyújtani.

Most is így lesz ez, mind Kölnben, mind pedig Stuttgartban. Mindkét város repülőterein, illetve vasútállomásain, a szurkolói zónákban, a stadionokon kívül és a stadionokon belül is ott lesznek a kollégáink. Minden egyes mérkőzésre mi is kiállítjuk a konzuli tizenegyünket