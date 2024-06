A közelmúlt nem túl fényes, de ha más nem, a hazai rendezésű világeseményeiken szerzett szép emlékek optimizmussal tölthetik el a németeket. Labdarúgó-válogatottjuk komoly identitásválságban szenvedett az elmúlt négy-öt évben, melynek eredménye az elmúlt 18 esztendő leggyengébb világranglistás helyezése is. Bemutatjuk az Európa-bajnokságok történetének legfiatalabb edzője által dirigált rendezőt, a legjobb négy közé vágyó, ám jelen állapotában ezt is bravúrnak tekintő „nationalelfet”. A magyar csapat csoportriválisát, s alighanem legpatinásabb ellenfelét.

Noha nem volt olyan rég, hogy Gary Lineker sokat idézett klasszikusát, mely szerint „a futball olyan játék, amit 22 férfi játszik 90 percen át, a végén pedig mindig a németek nyernek” kétségtelenül igaznak érezhettünk, de ezek a napok elmúltak. A német válogatott nemhogy favoritnak nem számít, még a helyi szövetség, azaz a DFB vezetőinek bevallása szerint is kiemelkedő eredmény – és nagy-nagy elégedettség forrása – lenne, ha egyáltalán elődöntőig verekedné magát a hazai rendezésű kontinensbajnokságon.

NÉMETORSZÁG FIFA-világranglista: 16. hely

Eddigi Európa-bajnoki szereplés: 13

Legjobb szereplés: győzelem (1972*, 1980*, 1996)

Ennek okait hosszasan lehetne boncolgatni, és alább részben meg is tesszük, ám az egyik legtalálóbb látleletet a minap a német védelem oszlopa, Antonio Rüdiger adta meg. Állítása szerint valahol, valamikor a 2014-es világbajnoki siker óta eltelt időben kiveszett a csapatból a „gyilkos ösztön”.

„Hiába játszunk jól, hiába alakítjuk ki a helyzeteket, a gólok gyakran hiányoznak a játékunkból, vagy már akkor születnek, amikor mindegy. Ilyen téren lenne mit tanulnunk válogatottként a Real Madridtól – hasonlította a 31 éves bekk össze a 15. Bajnokok Ligája-elsőségét június elsején összehozó klubcsapatával a válogatottat. – Fontos, hogy tűzbe hozzuk magunkat, és a szurkolóinkat egyaránt. A torna kezdetéig a lehető legnagyobb önbizalmat kell felépítenünk, és visszahozni ezt a gyilkos ösztönt. Kell majd egy jó rajt is a Skócia elleni nyitómérkőzésen, ám ha ez a kettő megvan, szerintem a kellő minőség és tapasztalatunk is megvan ahhoz, hogy sikeresek legyünk idehaza.”

Tapasztalatnak tényleg nincs híján a német csapat. A Julian Nagelsmann által show-műsorokat idéző módon, csaknem egy hét leforgása alatt nyilvánosságra hozott keret átlagéletkora 28,3 év. Hárman is vannak benne a 2014-es világbajnok csapatból, további négyen pedig olyanok, akik a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon verekedték magukat elődöntőig. Azaz, tudják, hogyan kell nagy meccseket nyerni, csak épp ettől lehetnek kissé jóllakottak is. Szimbolikus: a nyitómeccsen az Eb két legidősebb keretét adó válogatott csap majd össze. E téren a skótok az egyetlenek, akik verik a németeket: 28,4-re jön ki az átlaguk.

Míg a csapatuk az egyik legöregebb, a szövetségi kapitányuk a legfiatalabb lesz az Eb-történelemben.

Nagelsmann a nyitómeccs idején 36 éves és 327 napos lesz, ezzel pedig megdönti Srecko Katanec szlovén kispadon felállított, 2000 óta élő rekordját.

A kispadon a bébi Mourinho

A tréner viszonya játékosaival – épp a viszonylag kis korkülönbség miatt – rendhagyó, bár következetes szakvezető hírében áll, inkább amolyan idősebb testvér, mint apafigura a német leírások szerint. Valami hasonlóról mesélt anno Gulácsi Péter is, aki az RB Leipzignél két szezonon át dolgozott együtt az edzésekre gördeszkázva érkező, ott azonban a tréfát csak hírből ismerő edzővel. Az általa vezetett tréningek merőben szemben állnak a hétköznapokban mutatott lazaságával, sőt, már a Hoffenheimnál, később Lipcsében és a Bayernben is arról lehetett hallani, játékosai panaszkodnak is a túlzottan komplex taktikai elképzelések, és az ezek betanulását célzó, néhol már-már követhetetlennek tűnő gyakorlatok miatt. Ezzel együtt már nagyon korán óriási elismerésre tett szert Németországban, és generációja messze legkiemelkedőbb trénerének kiáltották ki.

Nagelsmann Landsberg am Lechben született, a 30 ezer főt számláló bajor városban, Münchentől 60 kilométerre, és már egészen apró gyermekként beleszerelmesedett a Bayernbe, így valahol adta magát, mikor 2021 nyarán rekordösszegért cserébe a müncheni kispadra szerződött. Pedig az odáig vezető út egyáltalán nem volt egyértelmű. Már a húszas évei legelején le kellett mondania a profi játékoskarrierről a folyamatos sérülései miatt, nem sokkal később pedig öngyilkos lett az édesapja, így csapás csapást követett az életében. Saját elmondása szerint egy időre el is fordult a játéktól, ám mivel érvényes szerződése volt Augsburgban, az épp a második csapatot edző Thomas Tuchel segítő kezet nyújtott számára, és megbízta az ellenfelek feltérképezésével.

Innen került Tuchel közvetítésével – akit a német sajtó amolyan nevelőapjaként kiáltott ki, bár Nagelsmann szerint ennél azért távolságtartóbb és pragmatikusabb volt a kapcsolatuk – az 1860 München utánpótlásába, majd lépett tovább 2010-ben a Hoffenheim U17-es csapatának kispadjához. A sinsheimieknél villámléptekben mászta meg az edzői ranglétrát, s lett 2016-ra az első csapat vezetőedzője a Bundesligában – mindössze 29 esztendősen. Noha taktikai felfogásuk merőben eltérő, pragmatikus gondolkodásuk, valamint sokak számára megosztó, néha pökhendi kommunikációs stílusuk kellő alapot adott ahhoz, hogy játékosai „bébi Mourinhóként” kezdjék emlegetni a Bajnokok Ligája-győztes portugál menedzser után. A német labdarúgás korábbi klasszisa, Mehmet Scholl kevésbé hízelgő becenevet talált neki, ugyanebben az időszakban nemes egyszerűséggel „laptoptrénerként” hivatkozva rá.

Az idő azonban – még ha nem is épp a Bayern padján neki jutott bő másfél év – igazolta Nagelsmann alaposságát. Sokszor extravagánsnak tűnő, a Hoffenheimnél és a Leipzignél is alkalmazott háromvédős, intenzív, de labdaorientált taktikáit, valamint a statisztikai elemzésekkel való szoros kapcsolatát. Filozófiája alappillére az adaptáció, az ellenfelekhez való alkalmazkodás. No nem idomulás formájában, hanem a gyengeségeik kihasználására való maximális törekvéssel. Ennek érdekében pedig igyekezett a lehető legtöbb sémát betanítani a játékosainak már a kezdetek kezdetén, nem véletlen, hogy a Lipcsére és a Bayernre is jellemző volt alatta, hogy meccsen belül is viszonylag könnyedén váltott formációt, legyen szó három-, négy- vagy ötvédős hátsó rendszerről labda nélküli játéknál. S épp ez a fajta elhivatottsága tette kiváló jelöltté a másfél évtizedig tartó Joachim Löw-éra utáni útkeresésben komoly identitásválságba süppedő válogatott kispadjára is.





Tavaly nyáron szappanoperába illő fordulatok után lett a német labdarúgás történetének második legfiatalabb szövetségi kapitánya (az 1926-ban megválasztott Otto Nerz mindössze 34 éves volt anno), egyúttal pedig az első olyan, aki egy menesztett szakvezetőt váltott a nemzeti csapat élén.

Világitótorony az elveszetteknek: a kilencvenes évek

Emlékezetes, az idei tornának a DFB eredetei tervei szerint Hans-Dieter Flick irányításával ment volna neki a „nationalelf”. A ma már a Barcelona felkészüléséért felelős szakemberrel jól is indultak a dolgok: a világbajnoki selejtezőkön hétből hét győzelmet ért el vele a csapat, az első vereséget pedig épp ellenünk, a Lipcsében lejátszott Nemzetek Ligája-meccsen szenvedte el Flick legénysége (0–1). Ekkor már a 14. meccsnél jártak együtt. A történet végül 25 találkozóig tartott, a magyarok elleni vereség után ugyanis apránként minden szétesett, jött a kiábrándító katari kudarc, az újabb csoportkörös búcsú egy világbajnokság mezőnyétől, majd amolyan elhúzódó „haláltusaként” az újabb és újabb sikertelen felkészülési meccsek.

A 2023 nyarán lejátszott, Ukrajna elleni találkozó jelentette az utolsó szeget a Flick–DFB-házasság koporsójába. A szakember 25 meccsen 12 győzelemmel, hét döntetlennel és hat vereséggel búcsúzott, ami végül nemhogy a pozitív rekordok közelébe nem ért, konkrétan a második legrosszabb eredménysor lett a német válogatottat valaha is irányító szövetségi kapitányok között az 1998 és 2000 között regnáló Erich Ribbeck után (24 meccs, 10 győzelem, 6 döntetlen, 8 vereség).

A komoly anyagi gondokkal küzdő német szövetség az utódlást sem tudta egykönnyen megoldani. Ugyan már Flick menesztésének pillanatában is Nagelsmann tűnt a poszt legnagyobb esélyesének, csak hosszas alkudozás, és a Bayern Münchennel kötött egyezség után jött össze a megállapodás. A trénert ugyanis korábban úgy menesztette a bajor sztárcsapat, hogy csak addig kapja „fájdalomdíjként” a korábbi fizetését, ameddig egy másik együttes kispadjára le nem ül. Nagelsmann-nak pedig nem igazán érte volna meg lemondani a 2026-ig még esetlegesen

neki járó évi 7 millió euróról azért cserébe, hogy a német kispadon aztán ennek megközelítőleg a felét, 3,6 milliót keressen csak.

Az alku végül az lett, a Bayern – ha nem is a teljeset –, de a fennmaradó összeg egy jelentős részét kifizette a német szakembernek, aki így nyugodtabb szívvel írhatta alá az eredetileg épp az Eb-végéig szóló kapitányi szerződését. (Azóta a Bayern egyébként még egyszer Nagelsmann segítségére sietett: miután tavasszal híre ment, visszacsábítanák őt a bajor fővárosba, a 36 éves tréner a korábbinál sokkal jobb kondíciók mellett a 2026-os vb végéig hosszabbított a DFB-vel.)

Nagelsmann irányításával aztán újabb útkeresés indult el: a 2023 őszén lejátszott négy mérkőzésének mindegyikén új hadrendben küldte pályára a csapatát, német szakírók szerint pedig a 360 perc alatt összesen 24 (!) különböző sémát lehetett felfedezni. Csak érdekességként, egy átlagos klubcsapatnál egy szezon alatt van ennyi... A kísérletező kedv ékes példája, hogy a törökök ellen (2–3) például bal oldali védőt, később szárnyvédőt játszatott Kai Havertzcel, aki az Eb-n várhatóan már a kezdő csatár lesz. De nemegyszer bukkant fel a pályán érdekes pozícióban az eredendően szélső vagy karmester – a keretből végül kihagyott – Julian Brandt, a Bayernben többnyire vonalszélsőként kihasznált Leroy Sané. Illetve volt, hogy épp az a Joshua Kimmich játszott tízest, aki tinédzserként jobb oldali védőként, amolyan Philipp Lahm-utódként robbant be a bajoroknál és a német válogatottban is – és az idei kontinensviadalon vélhetően ismét az is lesz majd, miután Löwvel és Flickkel ellentétben Nagelsmann végre már meggyőzte arról, hogy ott lehet a leghasznosabb tagja a csapatnak.

Mostanra nagyjából megszokottá vált, hogy a németek négyvédős hadrendben kezdik a meccseiket, a középpályán pedig két védekezőbb és két támadóbb típusú játékos kap szerepet egy center és egy visszavontabb támadó mögött. Az érdekesség igazából az, hogy ez a 4–2–3–1-es alapszerkezetet idéző felállás pillanatok alatt módosul 4–2–2–2-re. Utóbbi a kilencvenes években indult német presszingiskola egyik alapvető formációja: óriási előnye, hogy a vonalak közt kisebb a távolság, ráadásul az ellenfélhez képest mindig vannak a köztes zónákban megjátszható játékosok. A hátránya a csapat szélessége, ugyanis az oldalvonalak menti területek feladásával jár – kivéve, ha a két szélső védő az átlagnál jóval többet kockáztatva lép be a támadásépítésbe, illetve jön a felezővonalon is túlra a labdás fázisoknál. Ezzel azonban a kontraveszély, így pedig a védelem sebezhetősége nő. A többi között ennek az alapfelállásnak a sikertelen adaptálásába bukott bele anno Ralf Rangnick a Manchester Unitednél. Szóval taktika igen kényes a csapaton belüli egyensúlyra és fegyelmezettségre.

Rivaldafényben a búcsúzni visszatérő

Utóbbi kettő megtartásában jelent Nagelsmann számára óriási segítséget, hogy Toni Kroost is meg tudta győzni a válogatottba való visszatérésről. A 34 esztendős, a profi labdarúgástól a hazai rendezésű Eb-jén búcsúzó exmadridi amellett, hogy zseniális mélységi indításokra képes, tökéletes fazon- és ritmusszabász. Jelentőségét jól mutatja, hogy az idei négy lejátszott felkészülési mérkőzéséből azt a hármat tudta megnyerni a német válogatott, amelyen bevethető volt. Az ukránok elleni találkozó ellenben nemcsak 0–0-s döntetlent, hanem a közvetlen felkészülési időszak leggyengébb passzmutatóit is hozta el a Bajnokok Ligája-döntő fáradalmait épp kiheverni igyekvő Kroos hiányában.



A német lapok szerint Nagelsmann már jó előre közölte az öltözővel, hogy néz ki az az öt-hat játékosból álló gerinc, amely, ha csak sérülés nem szól közbe, megbonthatatlan lesz Európa-bajnokságon. A kiszivárgott hírek alapján a legtöbb német lap úgy számol,

a német válogatott várható kezdője a Manuel Neuer – Joshua Kimmich, Antoni Rüdiger, Jonathan Tah, David Raum – Toni Kroos, Robert Andrich – Jamal Musiala, Ilkay Gündogan, Florian Wirtz – Kai Havertz-tizenegy lehet.

A legnagyobb kérdés pedig a bal oldali védő, azaz Raum és Maximilian Mittelstädt, valamint a középcsatár, Wirtz és a Bajnokok Ligája-döntőig jutó Dortmund támadója, Niclas Füllkrug párharca az adott helyért a kezdőbe.

Társadalmi válságot jelezne a világranglistás mélypont?

A németek jelenleg a világranglista 16. helyén állnak. Rendezőként, tétmeccsek hiányában valahol irreleváns is jelenleg ez a mutató, az azonban mégsem mellékes, hogy most már ötödik éve nem tud a legjobb tíz közé kerülni a FIFA-nál egy olyan válogatott, amely a 2018-as vb-re még világelsőként utazott. A pozíció ráadásul 18 éves mélypont is egyben: legutóbb 2006-ban, a szintén hazai rendezésű vb előtt álltak ennél is pocsékabbul, akkor a 19. helyen. A tornán aztán bronzéremmel cáfoltak rá az esélyekre, s feledtették el a 2002-es vb-döntő óta a csapatot jellemző botladozást.

A történelmükből pedig nemcsak a 2006-os példa, vagy az 1988-as, szintén német rendezésű és elődöntőt (NSZK-ként) hozó torna miatt igyekezhetnek önbizalmat és optimizmust meríteni. A német válogatott holtversenyben a spanyolokkal az első helyen áll az Európa-bajnokságokon megszerzett aranyérmek tekintetében. A nemzeti csapat 1972-ben, 1980-ban (mindkét alkalommal NSZK) és 1996-ban is felért a csúcsra, emellett a „nationalelfnek” van a legtöbb elvesztett döntője is (holtversenyben a szovjetekkel) – szintén három. Noha a Löw regnálását jellemző nagy sorozat, mely szerint a németek 2008-ban (ezüstérem is lett a vége), 2012-ben és 2016-ban is legalább elődöntőig jutottak 2021-ben megszakadt, az egészen elképzelhetetlennek tűnik, hogy ezúttal akár már a csoportkörben ott ragadjanak. Eddigi 13 Eb-részvételük alatt csupán háromszor esett meg utóbbi szégyen velük: 1984-ben, 2000-ben és 2004-ben.



Szó sincs arról, hogy a németek teljes nyugalomban, felhőtlen hangulatban készülhetnének a tornára, még akkor sem, ha az idei eredmények, a franciák és a hollandok legyőzése okot adhat a bizakodásra. A minap a Nagelsmann, valamint Kimmich által is rasszistának bélyegzett, az ARD közszolgálati csatorna által megrendelt közvélemény-kutatás váltott ki komoly indulatokat. A televízió többek között arra volt kíváncsi, a drukkerek szerint több fehér bőrű, generációkra visszamenőleg is német gyökerű játékos kellene-e a csapatba, amire több mint 20 százalék felelt határozott igennel. A DFB – valamint a német közvélemény egy része – azt vetette az ARD szemére, már a kérdés is rasszista indíttatású, annak eredményét közölni pedig erkölcsi szempontból hatványozottan visszás. Ezzel szemben a kutatást megrendelő Karl Valks arról beszélt, bár az eredmény őket is megdöbbentette, a kérdés szociológia szempontból nagyon is releváns, ugyanis a labdarúgó-válogatott összetétele jól leképezheti a német társadalom állapotát. Az öltözőn belüli esetleges nehézkes integráció pedig a társadalmit.

A nem létező kapuskérdés

Hogy az ennél futballszakmaibb kérdésekről is szót ejtsünk: legújabban a kapuskérdésben nehezedik jelentős nyomás Nagelsmannra. A drukkerek, és több újságíró is kikezdte azt a kapitányi döntést, mely szerint a 38 éves veterán lesz ezúttal is a „nationalelf” kezdőjátékosa, noha felépülése után Marc-André ter Stegen legalább olyan jó, ha nem még jobb statisztikai mutatókat produkált a Barcelonában, mint Neuer a Bayernben. A fellángoló vita szempontjából egyáltalán nem jött jól a müncheni hálóőr Görögország elleni potyája, ám a szövetségi kapitány ezúttal is megvédte.

„Nem engedem, hogy erről vita alakuljon ki, még akkor sem, ha mindenki megpróbálja – mondta határozottan a mérkőzést követően a Sport1.de beszámolója szerint Nagelsmann. – Amikor hibát követ el, könnyű őt megtalálni. A kapott gólt hibák láncolata eredményezte, Neuer három klasszis védést mutatott be a meccsen, olyanokat, amelyekre mások nem biztos, hogy képesek lettek volna. Nincs miért aggódni.”

A Neuer személye – és a 2017–2018 környékéig látottnál jóval hullámzóbb formája – körüli vita azonban tökéletesen rámutat a tényre:

az előző Eb óta elmúlt három esztendőben mindenféle ígéret és terv ellenére sem ment végig a generációváltás a német válogatottnál.

A csapat elmúlt éveit – és legutóbbi két nagy tornáját – jellemző identitásválságot leginkább a régi nagyok reaktiválásával és öltözőbe való visszaintegrálásával igyekeztek kezelni (Kroos, Thomas Müller, a végül kihagyott Mats Hummels). Eközben az elmúlt években feltűnt sztárpalánták (Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko, Malick Thiaw) – azok, akiket a jövő vezéregyéniségeinek reméltek – Florian Wirtz és Jamal Musiala kivételével szinte mind ki is koptak az öltözőből.

Azaz bármilyen eredményt is hozzon Németország számára a hazai Európa-bajnokság, a torna másnapjától kőkemény munka vár a szakmai stábra – a kispad környékén és a Német Labdarúgó-szövetség székházában is.

A Nagelsmann-féle, sebtében tákolt gyógykezelés eredményességéről két héten belül lehull a lepel.

Feltámad-e a tetszhalott vagy újabb kínos pofon vár Európa egyik legnagyobb futballhatalmára?

LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, 2024

Az A csoport teljes programja

1. forduló

június 14., München: Németország–Skócia 21.00

június 15., Köln: Magyarország–Svájc 15.00

2. forduló

június 19., Stuttgart: Németország–Magyarország 18.00

június 19., Köln: Skócia–Svájc 21.00

3. forduló

június 23., Frankfurt: Svájc–Németország 21.00

június 23., Stuttgart: Skócia–Magyarország 21.00

A 26 fős német Eb-keret

kapusok: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen;

védők: Waldemar Anton, Benjamin Heinrichs, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah;

középpályások: Robert Andrich, Chris Führich, Pascal Gross, Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sané, Florian Wirtz;

támadók: Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller, Deniz Undav.

*NSZK-ként.



(Borítókép: a bosszankodó Leroy Sané a 2022. szeptember 23-án lejátszott, 1–0-s magyar sikert hozó Németország–Magyarország összecsapáson a lipcsei Red Bull Arénában. Fotó: Thomas Eisenhuth - GES Sportfoto/Getty Images)