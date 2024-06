A magyar csapat már hétfőn megérkezett főhadiszállására, a dél-bajorországi Weiler-Simmerbergbe, az első németországi edzés előtt pedig az újságírók kérdéseire válaszolt a Liverpool középpályása.

Arra a kérdésre, hogy van-e már benne izgalom az első Eb-mérkőzése előtt, a 23 éves csapatkapitány elmondta:

Ezt a kérdést sokszor megkapom. Kíváncsi vagyok saját magamra is, arra, hogy mit érzek majd szombaton, amikor a hotelből elindulunk a stadionhoz. Most még semmi extra idegességet nem érzek, és igyekszem kihasználni azt az időt, amíg ez így van. Addig menetelnék, ameddig csak lehetséges. Ki kell használni mindent, amiben jók vagyunk, márpedig a csapategységre nem lehet panasz, többször bizonyítottuk már, hogy tudunk egymásért küzdeni. A társaknak is elmondtam, hogy mindenki úgy menjen bele a tornába, hogy nincs veszítenivalónk. Ám ha a ránk jellemző hozzáállással játszunk az első perctől kezdve, akkor valami nagyszerűt vihetünk véghez.

Majd kitért szombati combsérülése utáni állapotára.

„Ahogy az Izrael elleni meccs után is mondtam, rendben leszek. Ezt most is megerősíthetem. Megnézték a lábamat, minden rendben, nem hátráltat semmi a pályára lépésben. A legutóbbi, kihagyott Eb alatt mentálisan nem voltam a topon, hiszen egy hazai Európa-bajnokságot kellett kihagynom, melyen nívós ellenfelekkel szemben léphettem volna pályára. De az a sérülés egy olyan lökést adott a folytatásra nézve, olyan célt, ami kellett, ahhoz hogy most itt lehessek.

Szoboszlai Dominik első Premier League-szezonjáról is beszélt, kiemelte, nem bánja, hogy az utolsó néhány mérkőzésen nem kapott annyi lehetőséget, mint az elején.

Amikor még a Bundesligában játszottam, nem gondoltam arra, milyen lenne a Premier League-ben futballozni, és nem gondolkodtam előre azon sem, milyen lesz a Liverpoolban. Húzós volt az első év. Sosem vagyok teljesen elégedett magammal, mert mindig mindent lehet jobban csinálni. Első szezonnak ezt elfogadom, de szeretném, ha a következő még jobb lenne. Általában pozitívan fogom fel a dolgokat, éppen ezért nem viselt meg, hogy az utolsó négy meccsen kevesebb lehetőséget kaptam, mint az előző negyvenen, így már az Eb-re tudtam koncentrálni még akkor is, ha inkább játszottam volna.

Nemcsak azért lesz különleges ez a kontinenstorna, mert ez számára az első, hanem azért is, mert legfiatalabb csapatkapitányként vezeti majd a magyar válogatottat.

Két-három napja tudtam meg, hogy az Eb-történelem legfiatalabb csapatkapitánya lehetek, ez nagy megtiszteltetés, és köszönöm Marco Rossinak, hogy megadta a lehetőséget. Ami a taktikát illeti, nekem nincs megmondva, hogy mennyit lépjek hátra, folyamatosan egymást segítjük, és figyelünk arra, hogyha valaki elmozog a területéről, akkor be legyen töltve a helye a pályán. Azt nem tudom, végül hányan jutnak be a stadionokba, mert hallottuk, hogy sokan nem jutottak jegyhez, de vagyunk annyira rafkósak, hogy biztosan nagyon sokan ott lesznek, és egy olyan hangulatot szeretnénk átélni, amit a franciaországi Eb-n láthattunk. A főnök meg szokta kérdezni, mennyit fizetnénk azért, hogy felejthetetlen Európa-bajnokságunk legyen. Biztos, hogy mindenki nagyon sokat, de ez nem így működik, ezt nem lehet pénzzel megoldani, teljesítmény kell.

A magyar válogatott szombaton a svájciak ellen Kölnben kezdi meg a szereplését a kontinensviadalon, majd Stuttgartban előbb június 19-én a házigazda németekkel, négy nappal később pedig a skótokkal találkozik a csoportkörben.

A válogatott Eb-kerete

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Paksi FC).

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Paksi FC). Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC) Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Freiburg – Németország).

Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC) Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Freiburg – Németország). Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia).

Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia). Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC).

Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC). Tartalékok: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel SK – Belgium), Vécsei Bálint (Paksi FC).

Az A csoport programja az Eb-n

1. forduló

június 14., München: Németország–Skócia

június 15., Köln: Magyarország–Svájc

2. forduló

június 19., Köln: Skócia–Svájc

június 19., Stuttgart: Németország–Magyarország

3. forduló

június 23., Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., Stuttgart: Skócia–Magyarország

