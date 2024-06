Történelme negyedik kontinenstornáján lép pályára a skót labdarúgó-válogatott, amely ugyan papíron az A csoport leggyengébb csapata, de mindhárom riválisának – köztük a magyarnak – okozhat kellemetlen, váratlan pillanatokat. Steve Clarke szövetségi kapitány immár 2019 óta irányítja a válogatottat, és regnálása második Európa-bajnokságára készül azok után, hogy 2021-ben a részben hazai rendezésű Eb-n a csoportkörben búcsúzott csapatával. Azóta viszont erősödött a skót válogatott, így lesajnálni semmiképpen nem szabad a torna előtt. Vegyük górcső alá csoportellenfelünk erősségeit, gyengeségeit, kulcsjátékosait, valamint azt, hogy összességében mit kell tudni Skócia legjobbjairól.

A FIFA világranglistáján 39. helyen álló skót válogatott finoman szólva sem számít rutinos Európa-bajnoki szereplőnek, a korábbiakban mindössze három alkalommal szerepelt a kontinenstornán – 1992, 1996 és 2021 után negyedszer jutott ki a tornára. A három alkalomból viszont egyszer sem jutott tovább a csoportkörnél, három évvel ezelőtt például utolsóként, mindössze egyetlen szerzett ponttal esett ki a kvartettből, és ért véget számára idejekorán az Európa-bajnokság. A skót válogatottat már akkor is, és még mindig Steve Clarke irányítja, aki csapatával most sem játszik teljesítménykényszer alatt – mivel különösebb elvárások nem nehezednek vállaikra –, de sokkal többre lehetnek hivatottak, mint 2021-ben.

Fotó: Getty Images

Már csak azért is, mert a skót válogatott remek teljesítményt nyújtott a tavaly ősszel véget ért selejtezősorozatban. Nyolc mérkőzése alatt egyetlen vereséget szenvedett – azt is a csoportfavorit Spanyolországtól –, és úgy végzett második helyen, hogy megelőzte Skóciát, Grúziát és Ciprust, így egyenes ágon kvalifikált a kontinenstornára. A mértékadó Transfermarkt szakportál szerint a skót keret piaci értéke több mint 200 millió euró – amellyel értékesebb, mint a magyar válogatott –, legmagasabban jegyzett játékosai pedig Andrew Robertson és Scott McTominay. Előbbi 30, utóbbi 32 millió eurót ér a portál adatai alapján.

Andrew Robertson és Scott McTominay a világ legerősebb bajnokságaként számon tartott Premier League-ben játszanak hosszú évek óta, a Liverpool és a Manchester United meghatározó játékosai, így kulcsfigurái a skót válogatottnak. Robertson, ugye, Szoboszlai csapattársa Liverpoolban, de hasonlóan a magyar középpályáshoz, válogatottjában a csapatkapitányi karszalag birtokosa, McTominay pedig a középső harmadban jelent stabilitást.

Fotó: Getty Images Scott McTominay

A skót válogatott erőssége, hogy nem világsztárok, klasszisok alkotják ugyan a csapatot, de szinte kivétel nélkül az összes futballista szigetországi, magasan jegyzett bajnokságok egyikében futballozik: legyen szó a Premier League-ről, az angol másodosztályról vagy a skót élvonalról. Ilyen alapokról érkezve márpedig erőnlétben és küzdőszellemben aligha szenvednek hiányt.

A keretben összesen három olyan labdarúgót találni, aki Európa más pontján játszik. Scott McKenna a Köbenhavn védője, Lewis Morgan a New York Red Bulls szélsője, Kieran Tierney pedig a Real Sociedad labdarúgója, de utóbbi jelentős Premier League-tapasztalattal rendelkezik. A rendkívül kemény, fizikumra építő futballt játszó skót csapat összes riválisa számára roppant kemény ellenfél lesz, így többek között a magyar válogatott sem veheti félvállról a szempontjából utolsó csoportmérkőzést. Az Opta nevű, statisztikákkal foglalkozó szakportál szerint a skót válogatottnak van a legkevesebb esélye a csoportból való továbbjutásra, de a százalékos különbsége kevéssel marad el a magyaroktól. Így tényleg minimális, előre nem kalkulálható tényezőkön múlhat akár a továbbjutása is.

Fotó: Getty Images Steve Clarke és Andrew Robertson

Az előbb említett két sztárjátékoson, Robertson és McTominayen kívül több olyan jegyzett futballistája van a skótoknak, akik színvonalat képviselnek. A középpálya alappillére John McGinn, az Aston Villa játékosa, a támadósorból pedig még az a Ché Adams kiemelendő, aki a Southampton gólvágója. Azzal nem lehet vádolni a skót válogatottat, hogy hemzsegne a fiatal tehetségektől, átlagéletkora 28,3 év, viszont a keret tagja Billy Gilmour is, aki korábban a Chelsea reménysége volt, most pedig a Brighton kötelékében áll. Ugyan sokkal ígéretesebben indult a most 23 éves labdarúgó pályafutása, mint ahol jelenleg tart, nem feltétlen váltotta be a hozzá fűzött reményeket, de még mindig karrierje elején jár, és meghatározó szerepet tölt be a PL-csapatban.

Inkább a rutin, összeszokottság dominál a skótoknál, de Gilmour személyében például fiatal, kreatív tagja is lesz a csapatnak.

Steve Clarke pedig történelmet írna Skóciával. A 60 éves szakember neve immár összeforrt a nemzeti csapattal, 2019 óta irányítja hazája válogatottját, és 1996 után vezette ki újra kontinenstornára három évvel ezelőtt. Jó szokását megtartotta, folytatta eredményes szereplését a kispadon, így a rá következő Európa-bajnokságon is érdekelt Skócia, ezúttal viszont továbbjutna a csoportkörből, amelyre korábban nem volt példa. Sőt, ahogyan azt említettük, 1996 óta nem nyert mérkőzést a skót válogatott a kontinenstornán, amely adott esetben Németországban újra összejöhet. Erre inkább Svájc vagy Magyarország ellen lesznek jobb esélyei – mintsem a rendező németek ellen.

A várható kezdőcsapat: Gunn – Andrew Robertson, Tierney, Hanley, Hendry, Ralston – Christie, McTominay, McGregor, McGinn – Shankland.

A skót válogatott Eb-kerete

Kapusok: Zander Clark (Hearts), Angus Gunn (Norwich), Liam Kelly (Motherwell).

Védők: Liam Cooper (Leeds), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Ross McCrorie (Bristol City), Scott McKenna (Copenhagen), Ryan Porteous (Watford), Anthony Ralston (Celtic), Andrew Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Real Sociedad).

Középpályások: Stuart Armstrong (Southampton), James Forrest (Celtic), Billy Gilmour (Brighton), Ryan Jack (Rangers), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Manchester United), Lewis Morgan (New York RB).

Támadók: Ché Adams (Southampton), Ryan Christie (Bournemouth), Tommy Conway (Bristol City), Lawrence Shankland (Hearts).

FIFA-világranglista: 39.

39. Eddigi Európa-bajnoki szereplés: három

három Legjobb szereplés: csoportkör (1992, 1996, 2021)

Az A csoport programja az Eb-n

1. forduló

június 14., München: Németország–Skócia

június 15., Köln: Magyarország–Svájc

2. forduló

június 19., Köln: Skócia–Svájc

június 19., Stuttgart: Németország–Magyarország

3. forduló

június 23., Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., Stuttgart: Skócia–Magyarország

(Borítókép: Getty Images)

