A németországi Európa-bajnokságon pénteken este 21 órától rendezik a nyitómérkőzést, amelyen csoportellenfeleink találkoznak: a házigazda német válogatott a skót csapattal méri össze magát.

A mieink szombaton következnek, és ott mindjárt az első sávban, délután 15 órától: Marco Rossi együttese Kölnben Svájc ellen lép pályára.

Amíg csütörtökön, Münchenben a helyszínen tartózkodó több ezer skót drukkernek köszönhetően már tetőfokára hágott a hangulat, addig ez Kölnben még közel sem volt így. És itt a MÉG kap hangsúlyt.

Pénteken délután már ott tart sajtótájékoztatót a magyar válogatott – no és persze a svájci is –, és minden bizonnyal sorra jönnek majd a magyar drukkerek is, akiknek többsége talán szombat reggel érkezik, de egészen biztosan sokan úgy terveznek, hogy nem kockáztatják meg, hogy bármiről is lemaradjanak. Akár az előző napi, münchenihez hasonló fiesztás, szurkolói főpróbáról.

