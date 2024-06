Nem indult valami jól a foci-Eb a skótoknak, hiszen 5–1-re kikaptak a hazai pályán brillírozó német válogatottól, ráadásul még a saját góljukat is Antonio Rüdiger fejelte – persze teljesen véletlenül.

Az internet népére pedig bármilyen témában bátran lehet támaszkodni olyan tekintetben, hogy amiből viccet lehet, abból viccet is fog csinálni.

Alább összeszedtük a kedvenc mémeinket, amelyeket valószínűleg a skót szurkolók nehéz szívvel fognak vizslatni, mindenki másnak viszont garantált a szórakozás.

Elsőként mindjárt Mel Gibson ikonikus figurája látható A rettenthetetlenből, míg alatta két óra elteltével – ezt egyébként mémelték 10 perc, majd 15 perc és hasonló időközök elteltével is – a Trainspotting kiemelt jelenete, mely szerint most nem igazán jó érzés skótnak lenni.

Scotland pic.twitter.com/lzdY6i4B7d — Out Of Context Euro2024 (@NoContextEPL) June 14, 2024

A következőben az üzenet végtelenül egyszerű: a láthatóan skót szurkoló kissrác megkérdezi az apukáját, hogy „mikor jönnek kezdőrúgással a skótok?” Erre az apuka rezignáltan csak annyit felel:

Minden tizedik percben, fiam.

Egy csalódott szurkolói táblán az alábbi szöveg is felfedezhető:

A várakozásaink nagyon alacsonyan voltak, de ATYA ÉG

– természetesen kicsit szofisztikáltabban kifejezve az eredetinél.

Természetesen a Simpson család sem maradhat ki, ha valamiből viccet kell csinálni, úgyhogy valaki abban látta az analógiát, ahogy Papi bejön az ajtón, tesz egy tiszteletkört Bart szeme láttára, majd veszi a kalapját és távozik. Valaki ezzel vonta párhuzamba a skót válogatott szereplését a 2024-es Európa-bajnokságon.

Scotland in the euros pic.twitter.com/3i05kwNH1P — Out Of Context Euro2024 (@NoContextEPL) June 14, 2024

Maradva a Simpson családnál a Redditen is terjednek a jobbnál jobb képek, valaki szerint „ezt még nézni is nehéz volt” és arra próbál rávilágítani egy találó jelenettel a sorozatból, hogy amikor Skócia már teljesen a padlón volt, Németország még akkor sem hagyta abba. Valaki a tömegből ki is szól:

Álljatok le, hát már halott

Míg az utolsónál Bart mutatja a kétségbeesett Lisának, hogy a mérkőzést és így kommentálja a dolgot:

Nézd, Lis, másodpercre pontosan meg tudom mutatni, hogy mikor szakadt meg a skótok szíve

– bár ebben azért már némi rosszindulat is felfedezhető.

