Június 15-én a magyar válogatott is bemutatkozik a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokságon, Marco Rossi csapata 15 órától Svájccal mérkőzik meg Kölnben. A hagyományőrző magyar szurkolók Németországban is együtt vonulnak a meccs előtt, igaz, ezúttal némi késéssel, de szokás szerint ezzel is frenetikus hangulatot teremtettek a városban.