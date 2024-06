Most valami hasonlóra lenne szükség, tekintve, hogy a skótokat péntek este az Eb nyitómeccsén 5–1-re kiütő Németország lesz majd az ellenfelünk. A házigazdákkal szerdán Stuttgartban mérkőzünk meg.

Varga Barnabás: Nem kezdtünk elég élesen, erre kell figyelnünk a németek ellen

Elsőként a magyar válogatott első Eb-gólját szerző Varga Barnabás állt az újságírók rendelkezésére, akinek találata nem feledtette számára a vereséget.

„Az első félidőn ment el ez a mérkőzés. Nem kezdtünk jól, túl sok teret hagytunk nekik játszani, ezért nem működött a miénk. A második félidőre rendeztük a sorokat, az már jobban nézett ki, hogy egy abszolút ki-ki meccset tudtunk belőle kihozni. Sajnos, ez most ennyire volt elég, de hát még van két mérkőzés” – kezdte az értékelést a Ferencváros házi és a honi élvonal előző idényének gólkirálya.

Elmondása szerint az ellenfél nem lepte meg őket, inkább a magyar válogatott nem volt elég éles a kezdésnél. A szünetben így elég sok dolgot kellett átbeszélniük, ezeket igyekezték megfogadni a játékosok, ezért javult fel az összkép a folytatásra.

Varga Barnabás első Eb-meccsét rögvest góllal tette emlékezetessé, de helyzetei alapján akár többet is szerezhetett volna.

„Igen, persze örültem volna, ha már az első fejesem is bemegy, nem sokon múlt. A szépítésnél én is úgy éreztem, hogy egy kicsit fölényben játszottunk, és akár megszerezhettük volna az egyenlítést érő találatot is. Ekkor már ki-ki mérkőzés volt, reméljük, a következő két találkozón jobban rajtolunk.”

Varga nem érzi, hogy az együttes rémülten lépett volna pályára, szerinte inkább az élesség kérdése volt a hiba, nem az önbizalomé.

No de mit lehet tenni azért, hogy már rögvest a meccs elején élesebbek legyünk, és ne csak a második félidőben lássuk azt az arcát a csapatnak, amelyet az elmúlt években mutatott?

A bemelegítésre kell jobban odafigyelni a meccs előtt pár órával, talán jobban kell készülni fejben, és tényleg az az elsődleges, hogy ha a játékvezető belefúj a sípjába, akkor százszázalékosan ott kell lennünk

– felelte a Fradi csatára az Index kérdésére.

A következő ellenfél a Skóciát a nyitányon 5–1-re kiütő Németország lesz. A házigazdával kapcsolatban Varga kiemelte, hogy bár rendkívül erős csapat, amelyet a hazai környezet is segíthet, a német válogatottal szemben az elmúlt mérkőzéseken már megmutatta a magyar csapat, hogy képes lehet felvenni a versenyt.

Bolla Bendegúz: Egy félidőnyi előnyt adtunk Svájcnak

Varga után a szünetben beálló Bolla Bendegúz állt a sajtó rendelkezésére, akinek érkezésével feljavult a magyar csapat játéka. Persze, volt honnan...

„Őszinte leszek, sajnos, az első félidőben nyújtott teljesítményünknél azért nem volt nehezebb jobban játszani a második játékrészben... Próbáltam lendületet vinni a játékba, segíteni a támadójátékon. A gólnál ez összejött, és voltak azért még helyzeteink beadásból. Sajnos, az egyenlítésre ez már nem volt elég” – felelte a szélső, aki idén nyáron a Rapid Wienhez szerződik.

Elmondása alapján az első félidőt borzasztó volt megélnie a kispadról a Servette-tel Svájci Kupát nyerő futballistának, akit arról is faggattak, mi volt ekkor a hiba. Vargához hasonlóan arról beszélt, hogy talán túl sok területet hagytak a svájciaknak, nem volt elég nagy nyomás az ellenfélen, így a rivális középen „könnyen bontotta meg a játékunkat”, amiből gólt is kaptunk.

„Nyilván egy ilyen vereség után senki nem boldog, de tanulnunk kell a hibákból, és ezektől függetlenül pozitívnak kell maradni. Nem ilyen kezdésről álmodtunk, de a következő meccsen szeretnénk javítani” – tette hozzá, majd kitért a riválisra is.

Nem kell becsapni magunkat, szerintem őszintének kell lenni. Egy jó csapattal találkoztunk, amely ezúttal jól is játszott. Ráadásul egy félidőnyi előnyt adtunk nekik, ami aztán elég is volt

– zárta gondolatait.

Nagy Ádám: Csak magunkat okolhatjuk a vereségért, a németek ellen tökösen kell játszani

Az Európa-bajnokság előtt szintén klubot váltó, avagy kölcsönvevőjénél végül is maradó Nagy Ádám azzal kezdte összegzését, hogy egy 3–1-es vereséggel rajtolás után természetesen csalódottak és dühösek a játékosok, de azt is tudják, hogy csak saját magukat okolhatják.

„Abszolút nem úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy elterveztük, nem nagyon feküdt a presszingünk, és sajnos ezt nem vettük észre időben. Talán ha ezt időben le tudjuk reagálni, akkor a legrosszabb esetben visszaállunk egységes blokként, és nem adunk nekik lehetőséget a sorok közötti passzokra. Sajnos, csak a második félidőre tudtuk kijavítani a letámadásunkat, ott nyilván 2–1-ig azért volt több lehetőségünk is az egyenlítésre. Összességében azt kell mondanom, hogy nem engedhetjük meg semmilyen ellenféllel szemben, hogy 2–0-s hátrányba kerüljünk, mert utána ezen a szinten nagyon nehéz visszakapaszkodni egy ilyen mérkőzésbe” – értékelte az összecsapást a 28 éves középpályás.

Nagy szerint kulcsfontosságú, hogy legalább úgy tudjon reagálni a csapat erre a vereségre, mint az előző Európa-bajnokságon, a portugáloktól elszenvedett 3–0-s vereség után.

Szerdán a házigazda Németország lesz a magyar válogatott következő csoportellenfele az Eb-n. Mit vár a találkozótól? A németek könnyedén győznek le minket.

A németeket alaposan megdolgoztatjuk, de kikapunk.

Döntetlen lesz, megszerezzük az első pontunkat.

Küzdelmes mérkőzésen nyerünk.

Óriási formaváltozás mindkét fél részéről, örömfocival gyűjtünk három pontot.

„Szerintem ott a franciák ellen már abszolút bátran, tökösen tudtunk játszani. A következő mérkőzésünk sem lesz a mainál egyszerűbb, sőt nagy valószínűséggel még ennél is nehezebb feladat vár ránk. Kevesebbet lesz nálunk a labda, a németek is nagyon jól játszanak a középpályán, valamint a védősoruk is erős. A rendelkezésre álló három-négy nap alatt le kell vonnunk a tanulságokat, hogy mikor milyen tolódási hibákat vétettünk, és úgy kell nekimenni frissen a következő mérkőzésnek.”

Olaszországi légiósunk tökösebb játékával kapcsolatban kíváncsiak voltunk, hogy ez azt jelenti-e, hogy akár már a mérkőzés elején megpróbálnak nekirontani kicsit a németeknek, vagy fontosabb lesz-e az, hogy ezúttal ne kerüljünk hátrányba az első negyedóra során.

Szerintem a csapat erejét eddig is az adta, hogy nem nagyon kerültünk hátrányba. Mindenki tudta rólunk, hogy van egy erős védelmi blokkunk, amit nagyon nehéz megtörni. Jelen esetben most a svájci csapat ellen ez hibádzott. Megbeszéltük, hogy próbálunk letámadni, viszont hogyha nem sikerül, akkor visszaállunk, és hozzuk azt a szolid védelmi vonalat, amit tudunk, és ahogyan rengeteg nehéz mérkőzést meg tudtunk már nyerni. Igenis »beseggeltünk«, kivédekeztünk, és aztán az adandó alkalommal kegyetlenül kihasználtuk az ellenfél hibáit. Most nem azt próbálom mondani, hogy ezt kell követni, de természetesen lehet bátran előre is presszingelni és letámadni, csak nekünk, játékosoknak a pályán kell észrevennünk azt, hogy mikor adott erre a lehetőség, és mikor kell visszaállni. Sajnos most ezeket a meccsen előforduló periódusokat nem nagyon tudtuk eltalálni. Tehát úgy érzem, hogy amikor vissza kellett volna állnunk, akkor presszingeltünk, amikor pedig presszingelhettünk volna, akkor védekeztünk

– felelte Nagy Ádám az Index kérdésére.

A sok egyéni hibát nem írná az izgulás számlájára, hiszen Willi Orbán például aligha izgul a rutinjával egy ilyen meccs ráadásában, de fontos, hogy amíg az Eb-selejtezőkön egy-egy hiba még beleférhet, azt ezen a szinten ezek a riválisok már kegyetlenül megbüntetik.

Szoboszlai Dominik: Fogalmam sincs, miért játszottunk ennyire rosszul az elején Az M4 Sport kamerái előtt Szoboszlai Dominik, Kleinheisler László és Sallai Roland értékelt önkritikusan. „Fogalmam sincs, ha tudnám rá a választ, akkor elmondanám. Teljesen más csapat voltunk az első félidőben, mint a másodikban, de mindegy, ebből is tanulunk, nem búslakodunk, innen szép a győzelem. Nem mehetsz be úgy a meccsbe, hogy azt hiszed, ajándékba kapod a három pontot, mindenért meg kell dolgozni, mert nem lesz olyan, hogy azt mondja majd a német vagy skót válogatott, hogy nincs kedvünk játszani. Elég sok dolgunk van még hátra, de rajta vagyunk” – mondta csalódottan Szoboszlai Dominik arra a kérdésre, hogy miért mutatta ennyire más arcát a csapat az első, illetve a második játékrészben. „Örülök, hogy lehetőséget kaptam, jól éreztem magam a pályán, fejben viszont nem voltunk koncentráltak, de nincs még semmi veszve. Még van két mérkőzésünk a csoportban, azokat mindenképpen meg szeretnénk nyerni. Mindig is olyan játékos voltam, aki mindent kiad magából, de ez most sajnos nem sikerült” – mondta a második félidő derekán beálló Kleinheisler László. „A szünetben leginkább a labdaszerzésekről egyeztettünk, ezt próbáltuk helyrerakni, de vissza kell nézni az első félidőt, tanulni belőle, mert többet ez nem fordulhat elő. Egyszerűen nem értem, miért nem tudtuk az első 45 percben is azt a játékunkat hozni, amit a második játékrészben, a mai nap nem úgy sikerült, ahogyan terveztük” – zárta Sallai Roland.

Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló:

A csoport

Magyarország–Svájc 1–3 (0–2)

Köln, RheinEnergieStadion. 50 000 néző. V: Vincic (szlovén)

Magyarország: Gulácsi – Lang (Bolla, a szünetben), Orbán, Szalai A. (Dárdai M., 79.) – Fiola, Schäfer, Nagy Á. (Kleinheisler, 67.), Kerkez (Ádám, 79.) – Sallai, Szoboszlai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Svájc: Sommer – Schär, Akanji, Rodriguez – Widmer (Stergiou, 68.), Xhaka, Freuler (Sierro, 86.), Ndoye (Rieder, 86.) – Aebischer, Vargas (Embolo, 74.) – Duah (Amdouni, 68.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerző: Varga B. (66.), ill. Duah (12.), Aebischer (45.), Embolo (93.)

A csoport pénteki meccsén

Németország–Skócia 5–1

A csoport állása: 1. Németország 3 pont (5–1), 2. Svájc 3 (3–1), 3. Magyarország 0 (1–3), 4. Skócia 0 (1–5)

B csoport

(Borítókép: A magyar válogatott a csapat veresége után a Magyarország–Svájc-csoportmérkőzésen. Fotó: Justin Setterfield / Getty Images)

Meccsösszefoglalók, riportok, interjúk, podcastok, videók, érdekességek – minden egy helyen, minden az Indexen!

Böngéssze az Index Európa-bajnoki mellékletét, ahol a cikkek mellett megtalálja a menetrendet, a csoportok állását, a játékoskereteket, a csapatleírásokat és a helyszíneket is! Tartsanak velünk egy hónapon át, hiszen helyszíni tudósítóink rendszeresen exkluzív tartalmakkal jelentkeznek Németországból!